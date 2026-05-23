Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
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Serralves em festa e Salazar no grande écran
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Ensaio Geral

Serralves em festa e Salazar no grande écran

23 mai, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de Paulo Teixeira


Na edição desta semana do programa Ensaio Geral, espreitamos como vai ser o Serralves em Festa no Porto, entre 29 e 31 de maio, vamos ao MAAT ver a exposição de Manuel João Vieira, antecipamos a estreia do filme “Pai Nosso”, de José Filipe Costa, sobre Salazar, abrimos um livro de Pedro Eiras sobre Fernando Pessoa e escutamos histórias de emigrantes portugueses em França no espetáculo “Souvenir”, de Tiago Cadete. Também ligamos ao Brasil para conversar com o músico Zeca Veloso e escutamos as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).

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