Ensaio Geral
Uma viagem (artística) com Jasper Johns
29 mai, 2026 • Maria João Costa , com sonorização José Luís Moreira
A ARCOlisboa, uma retrospetiva do impulsionador da Pop Art Jasper Johns no Museu Guggenheim em Bilbao, a Feira do Livro de Lisboa, com a sugestão de uma biografia sobre o monarca D. João VI, e muita música para ouvir este sábado nos Jardins da Torre de Belém e na Casa Capitão são as propostas do cartaz do Ensaio Geral, onde também escutamos os destaques de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).
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