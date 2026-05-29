Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
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Uma viagem (artística) com Jasper Johns

Ensaio Geral

Uma viagem (artística) com Jasper Johns

29 mai, 2026 • Maria João Costa , com sonorização José Luís Moreira


A ARCOlisboa, uma retrospetiva do impulsionador da Pop Art Jasper Johns no Museu Guggenheim em Bilbao, a Feira do Livro de Lisboa, com a sugestão de uma biografia sobre o monarca D. João VI, e muita música para ouvir este sábado nos Jardins da Torre de Belém e na Casa Capitão são as propostas do cartaz do Ensaio Geral, onde também escutamos os destaques de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).

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