Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
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Dose dupla de exposições e teatro e um festival literário
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Ensaio Geral

Dose dupla de exposições e teatro e um festival literário

19 jun, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de Paulo Teixeira


Em Lisboa, no Teatro Aberto sentamo-nos na plateia de “Caravana”, a peça escrita pelo poeta João Luís Barreto Guimarães, e vamos ver a nova exposição no Museu do Chiado. No Porto, no Teatro Nacional São João, outra peça mas com sotaque brasileiro – “O Beijo no Asfalto”, do escritor Nelson Rodrigues. Há mais literatura no cartaz do Festival Babell, que traz nomes de peso da escrita ao Porto. Em Serralves, duas exposições a não perder, uma delas sobre o arquiteto Frank Gehry. Guilherme d'Oliveira Martins, colaborador do Ensaio Geral, revela as suas sugestões semanais.

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