Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
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Um livro de Aramburu, ópera e música com ritmo africano
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Ensaio Geral

Um livro de Aramburu, ópera e música com ritmo africano

26 jun, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


O Jardim de Verão da Gulbenkian, em Lisboa, volta a encher-se de música, cinema e conversas. Nesta edição do Ensaio Geral falamos com o curador Dino D’Santiago, que nos revela o cartaz e que terá disco novo em breve. Mais à frente, a peça de teatro "Polo Norte" da companhia Mala Voadora em busca de um paraíso perdido, um espetáculo de ópera que junta duas obras de Puccini no Coliseu do Porto e “Maite”, o novo livro do escritor espanhol Fernando Aramburu. Guilherme d'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), desvenda os seus destaques semanais.

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