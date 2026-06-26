Ensaio Geral
Um livro de Aramburu, ópera e música com ritmo africano
26 jun, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira
O Jardim de Verão da Gulbenkian, em Lisboa, volta a encher-se de música, cinema e conversas. Nesta edição do Ensaio Geral falamos com o curador Dino D’Santiago, que nos revela o cartaz e que terá disco novo em breve. Mais à frente, a peça de teatro "Polo Norte" da companhia Mala Voadora em busca de um paraíso perdido, um espetáculo de ópera que junta duas obras de Puccini no Coliseu do Porto e “Maite”, o novo livro do escritor espanhol Fernando Aramburu. Guilherme d'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), desvenda os seus destaques semanais.
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