Ensaio Geral
Brasil no teatro e na literatura e um festival na praça
03 jul, 2026 • Maria João Costa , sonorização de José Luís Moreira
Dois nomes grandes da cultura brasileira, o ator Wagner Moura e o escritor Milton Hatoum, falam da sua arte e das preocupações políticas com o Brasil, neste Ensaio Geral em que olhamos o cartaz do Festival ao Largo e as duas novas exposições do Pavilhão Julião Sarmento. Guilherme d'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), divulga as suas sugestões semanais.
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