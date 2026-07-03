Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
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Brasil no teatro e na literatura e um festival na praça
Ouça aqui o programa Ensaio Geral. Na foto, o ator brasileiro Wagner Moura

Ensaio Geral

Brasil no teatro e na literatura e um festival na praça

03 jul, 2026 • Maria João Costa , sonorização de José Luís Moreira


Dois nomes grandes da cultura brasileira, o ator Wagner Moura e o escritor Milton Hatoum, falam da sua arte e das preocupações políticas com o Brasil, neste Ensaio Geral em que olhamos o cartaz do Festival ao Largo e as duas novas exposições do Pavilhão Julião Sarmento. Guilherme d'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), divulga as suas sugestões semanais.

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