Ensaio Geral
A grande reabertura do Museu Gulbenkian
17 jul, 2026 • Maria João Costa , com sonorização José Luís Moreira
O Ensaio Geral vai de férias, mas sem antes deixar sugestões para o verão. Livros, música e exposições fazem o cartaz do programa desta semana, em que começamos por visitar o renovado museu Gulbenkian. Seguimos para uma exposição da fotógrafa Vivian Maier no Centro Português de Fotografia, no Porto; e falamos com Luísa Sobral sobre o livro "Da minha janela". Espaço também para um documentário sobre o Teatro Nacional D. Maria II e os destaques semanais de Guilherme d'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura .
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10 jul, 2026
Livros para férias
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