Patriarca critica Trump por "tentar retirar cidadania" à Igreja, mas diálogo é "indispensável"

Donald Trump está a tentar “retirar cidadania” ao papel do Papa e a Igreja deve responder-lhe com uma mensagem de “diálogo” e de “união”. O patriarca de Lisboa não poupa nas críticas ao tom utilizado pelo Presidente dos Estados Unidos para se referir a Leão XIV, mas apela aos católicos para não “multiplicarem divisões”. “Antes de irmos para a frontalidade, pelo amor de Deus, sigamos o exemplo do Papa Leão, e vamos dialogar. Vamos fazer emergir, não coisas que nos separam, que nos dividem, mas, pelo amor de Deus, vamos dar força naquilo que nos une. O mundo precisa de união: já está tão dividido, que se nós continuarmos a multiplicar divisões, contrastes…”, considera D. Rui Valério no programa Escala Global da Renascença, numa entrevista ainda antes do encontro entre o Papa e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

D. Rui Valério avisa, no entanto, que a abertura de portas ao diálogo não “inibe” uma palavra “profética de condenação” das críticas de Donald Trump, que já chegou a afirmar que Leão XIV é "terrível", coloca “muitos católicos em perigo” e “ajuda o Irão". Na leitura do patriarca de Lisboa, estas palavras representam uma “instrumentalização” da figura de Cristo e uma “descaracterização” da fundação dos Estados Unidos, alicerçada em valores como a liberdade religiosa. Nos inúmeros apelos à paz e à contenção no Médio Oriente, o Papa não tem feito mais do que exercer esse direito – e mostrar uma postura “evangelizadora” ao mundo.

"Esse discurso tem lugar, esse discurso tem direito. Agora, quando se quer reduzir tudo ao campo da política, isso é muito perigoso, significa que se está a retirar cidadania à própria dimensão religiosa e espiritual. Há aqui um perigo profundo.” Para o comentador da Renascença, Manuel Poêjo Torres, a tensão criada por Donald Trump contra o Vaticano prova a necessidade de o líder norte-americano assistir a “lições de humildade”. “Quando a América se coloca em primeiro lugar em todos os domínios de interação humana, o diálogo e a caridade são ultrapassados e esmagados. Este é o problema do século XXI e esperemos que não faça escola na Europa, porque era só o que nos faltava, ter também políticas amorais”, sublinha. EUA precisam de "maturidade no humanismo" da Europa Alemanha, Espanha, Reino Unido, até a aliada Itália com Giorgia Meloni. A falta de resposta positiva nos pedidos de ajuda para a reabertura do Estreito de Ormuz ou a recusa na utilização de bases militares para a ofensiva no Irão fizeram Donald Trump apontar a mira e começar a penalizar os países europeus que lhe deram uma nega. Mas, para D. Rui Valério, nada disto é surpreendente: trata-se, antes, da concretização das ameaças do primeiro mandato de Trump e que já “faziam prever o pior” – o “desdém” pela Europa.

“A Europa parece que está um pouco arredada, não por vontade própria, mas está a ser arredada por outras forças, por outras potências. E isso, eu digo com toda a clareza, nós não podemos aceitar”, considera. Nos pratos da balança, D. Rui Valério não vê ninguém a sair beneficiado: a Europa perde por ficar sozinha a defender o “património comum de valores e princípios” do Ocidente, os Estados Unidos por se afastarem da “maturidade” europeia. “Necessitam dos nossos cientistas, da nossa história, e, sobretudo, da nossa maturidade no humanismo. Não é que os americanos não o tenham, mas os princípios consagrados, por exemplo, numa carta de declaração dos direitos humanos, foram plasmados graças a tanta história, drama, guerra, martírio, cujo sangue foi derramado aqui na nossa terra, no nosso solo.” Quanto a Portugal, D. Rui Valério faz uma avaliação positiva da postura portuguesa de “equilíbrio” – e acredita que pode facilitar entendimentos dentro da NATO. “Portugal e os portugueses têm um savoir-faire, um saber, de construir pontes entre partes muitas vezes desavindas. É uma espécie de laboratório de fraternidade”, afirma.

Esta posição não é alterada pelo tema da base das Lajes. D. Rui Valério diz não ter conhecimento suficiente para tomar uma posição, mas admite que a utilização do complexo militar não tenha fugido à norma e àquilo que se fazia ainda antes da guerra no Médio Oriente. “Não detenho todos os pontos e papéis do que ali se passa. Ao longo do ano e das décadas em que o regime das Lajes tem sido este, provavelmente agora agiu-se como se tem agido sempre, noutras ocasiões. Tenho mais perguntas a fazer do que respostas a dar”. Guerra justa é "mal menor" A porta foi primeiro aberta pelo Papa Francisco e depois novamente por Leão XIV. O Vaticano tem-se mostrado disponível vezes sem conta para mediar negociações de paz, seja no Médio Oriente, seja na Ucrânia. Formalmente, nunca se chegou a sentar à mesa das conversações, mas o patriarca de Lisboa vinca que isso não significa que a Santa Sé esteja “à margem” dos esforços de paz. “A Santa Sé continua a trabalhar na sombra, longe dos holofotes, longe das ribaltas, e, graças a isso, algumas coisas acontecem. Não se fala, não é convocado, não faz parte da lista oficial, mas a diplomacia da Santa Sé continua muito ativa, até por uma outra razão. É que a Igreja Católica, concretamente, tem uma presença no terreno, que é universal. Faz aquele caminho da formiguinha, devagar, devagarinho, pouco a pouco, em silêncio”.

Seja na Ucrânia ou no Médio Oriente, D. Rui Valério lamenta que certos governantes continuem a achar que existem “países de segunda” e que tentem legitimar conflitos dessa forma. Essa é também parte da raiz do problema entre Israel e o Irão, mas sobre esse conflito D. Rui Valério prefere falar com “muito respeito” e longe de análises de “sofá”. “É natural que as próprias decisões e reações, muitas vezes, nos pareçam, aos olhos do Ocidente, privadas de alguma racionalidade, tendo como referência para os direitos humanos, o princípio da justiça, da tolerância, da boa convivência”, afirma. “A verdade é que temos ali dois países que não se entendem, dois países que constituem, um para o outro, uma ameaça”. Na leitura do Patriarca, há preocupações vindas de ambos os lados do conflito – por um lado, o Irão preocupa por “fazer sofrer os seus cidadãos” e por “patrocinar grupos de terrorismo internacional”; por outro, a resposta de Israel também não totalmente legítima.