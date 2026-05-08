Primeiro ano de Leão XIV. Papa é "ativista convicto da paz", diz patriarca

No dia em que se assinala o primeiro ano de pontificado de Leão XIV, o patriarca de Lisboa considera na Renascença que o Papa se tem revelado um "ativista convicto pela paz” e que contrasta com o “deserto” que se vive atualmente, perante a multiplicação de conflitos no mundo. A 8 de maio de 2025, o cardeal Robert Prevost apresentava-se ao mundo na varanda de São Pedro, em Roma, e escolhia a dedo as primeiras palavras como Papa: "Que a paz esteja com todos vós". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um ano depois, D. Rui Valério volta a utilizar a palavra “esperança” para caracterizar Leão XIV e o trabalho de promoção da paz que tem feito junto dos católicos, mas também de “toda a Humanidade e todo o mundo”. “Esta aliança, esta ligação como a paz, é qualquer coisa que o tem acompanhado ao longo dos tempos. Mesmo em jovem, o Papa era – que se me perdoe a expressão – um convicto ativista a favor da paz no mundo”, afirma no programa Escala Global. “É alguém que não apenas fala e pensa a paz, não apenas tem um pensamento estruturado e com efeitos práticos acerca da paz, mas, sobretudo, ele encarna aquilo que é a paz”.

Na leitura do patriarca de Lisboa, as viagens apostólicas do Papa têm mostrado o espírito que herdou do trabalho como missionário agostiniano e têm relevado “mensagens proféticas” – desde logo, porque escolheu destinos inéditos (como o Mónaco ou a Argélia), mas também porque se tem esforçado por ser uma voz de alerta dos grandes problemas e angústias do ser humano. “Não é de todo descabido falarmos de um missionário da Humanidade para o ser humano. O que ele contou acerca do que viu, do que testemunhou, do que presenciou na prisão na Guiné-Equatorial. Aquilo foi um testemunho: era a Humanidade a ver o que estava a acontecer num contexto e num clima tão adverso, e isso foi maravilhoso. Portanto, um missionário, sim”. Todos estes momentos são provas, diz D. Rui Valério, de que Leão XIV se tornou num “baluarte de dignidade” e que é “fonte de equilíbrio”, perante o ritmo frenético da atualidade e os retrocessos que se assistem diariamente. “Vivemos um deserto neste momento. Somos surpreendidos com coisas que aqui há 20, 30 anos era impensável, era inimaginável que acontecessem. E o Papa é como um porto de abrigo, para nós ocidentais da Europa, assim como para as pessoas do Médio Oriente e outras geografias e latitudes. Uma referência permanente e pujante”, vinca.