Escala Global
Negociações UE-Rússia só depois de cessar fogo na Ucrânia, diz representante da Comissão Europeia
29 mai, 2026 • Alexandre Abrantes Neves , Rita Gonçalves (vídeo) , João Campelo (sonorização)
Sofia Moreira de Sousa considera que os ataques sobre Kiev mostram que a Rússia não quer a paz. Já sobre o Médio Oriente, a representante do executivo comunitário assume que a UE dificilmente terá um papel relevante nas negociações.
A hipótese já foi levantada pela Rússia, mas para a União Europeia a retoma do diálogo com o Kremlin ainda não passa de uma miragem. “Enquanto a Rússia continuar a atacar, é muito difícil pensarmos num diálogo”, afirma a representante da Comissão Europeia em Portugal no programa Escala Global da Renascença.
Sofia Moreira de Sousa relembra que, no ano passado, a Ucrânia assinou um “cessar-fogo incondicional” que não tem sido cumprido perante “ataques russos que se têm intensificado”. Por essa razão, haver negociações entre Bruxelas e Moscovo só fará sentido quando surgirem sinais russos de que há desejo pela paz – e em todos os domínios.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Temos visto uma série de incidentes e de ataques híbridos a acontecer em várias capitais europeias, desde já nos ‘drones’ que sobrevoam aeroportos, campos militares, etc. Os ataques hoje não são só com mísseis. Precisamos nos defender – e sabendo que a Ucrânia é a primeira linha de defesa do próprio espaço europeu, porque a Rússia não vai parar na Ucrânia. Já o disse”.
Na leitura de Manuel Poêjo Torres, comentador residente do Escala Global, os ataques das últimas semanas sobre Kiev (e que a Rússia já avisou que vão ser “sistemáticos”) acabam a dar força à Ucrânia e a garantir, passo a passo, que será cada vez mais difícil capitular sobre o Kremlin.
NATO pronta para reforçar segurança depois de drone russo atingir Roménia
Já a presidente da Comissão Europeia considera que(...)
“Isto só vai obrigar a Ucrânia a galvanizar aquilo que são as estratégias de sobrevivência do Estado Ucraniano que tem provado ao longo dos últimos anos. A Rússia está a ajudar a Ucrânia, no fundo. Não apenas ajudou, mas como ajudou a consolidar a ideia de nação ucraniana como a Ucrânia não tinha no passado”, assinala.
Já quanto à entrada da Ucrânia na UE – e perante a sugestão alemã de criar a figura de “membro não-associado” que permitiria a Kiev assistir a reuniões do Conselho –, Sofia Moreira de Sousa prefere não comentar diretamente, mas vinca que os critérios de Copenhaga não podem ficar em causa.
“Aquilo que existe em cima da mesa, neste momento, é trabalharmos no processo de adesão e de alargamento em que a Ucrânia entrará na União Europeia. Agora, para isso acontecer há uma série de condições que são necessárias, obviamente. Apesar de haver elasticidade criativa para outros acordos e de aproximação à medida que fazemos este caminho de adesão à União Europeia”.
Quanto aos impactos da entrada da Ucrânia – nomeadamente, para Portugal e a política agrícola –, a representante da Comissão Europeia considera que essa discussão não pode afastar a ideia de que o alargamento é uma “condição existencial” da UE. “Se não tivéssemos tido o alargamento dos países a leste há 20 anos, onde é que nós estaríamos hoje?”.
Manuel Poêjo Torres alinha-se nesta leitura, mas pede maior sensibilização em Portugal para os efeitos que a integração ucraniana vai acarretar.
“Não o suficiente, mas esse diálogo está a ser feito na Alemanha, na Polónia e na Itália, especialmente em França. O problema aqui é sempre o mesmo: política agrícola comum e aquilo que será o investimento e a abertura e o inundar do mercado comum com produtos agrícolas baratos, abaixo do preço do mercado europeu, produtos agrícolas ucranianos”.
Irão: UE dificilmente será "mediador direto"
Não tem sido chamada para a mesa das negociações no Médio Oriente e assim deve continuar nos próximos tempos. “Não diria um mediador direto. A União Europeia, se for pedido para ter um papel ativo, seguramente que o faria, mas achamos que o melhor é apoiar as iniciativas já em curso”, assume Sofia Moreira de Sousa.
Médio Oriente
Irão diz ter acordo preliminar com os EUA para reabrir Estreito de Ormuz
Teerão diz que entendimento poderá normalizar o tr(...)
Ainda assim, e na eventualidade de Bruxelas ser incluída nas conversações, a representante da Comissão acredita que haverá benefícios, já que a Europa “tem experiência em negociar” com o Irão – nomeadamente no acordo nuclear alcançado em 2015 e, entretanto, rasgado por Donald Trump.
Perante os últimos dias no Médio Oriente – e os rumores de um entendimento de paz, entretanto fragilizados por alegados ataques no Estreito de Ormuz –, Poêjo Torres não quer fazer previsões concretas, mas acredita que têm sido dados passos importantes para um cessar-fogo mais prolongado.
“Parece-me a mim que os dados estão lançados, eu creio que podemos ver assinado um acordo preliminar, um acordo que ofereça tempo e oxigênio às negociações sérias, aquelas que são necessárias”.
- Putin disponível para falar com a Europa
- Ucrânia compra 20 caças Gripen à Suécia e recebe 16 aviões de combate já em 2027
- Ucrânia membro associado da UE? “Nos tratados não há nada que preveja essa possibilidade”
- "A guerra não resolve os problemas". Papa volta a apelar à paz na Ucrânia
- Presidente da República condena "ataque massivo" da Federação Russa contra Kiev
- Rússia confirma ter usado míssil com capacidade nuclear para atacar Kiev
- Guarda Revolucionária do Irão ataca base aérea dos Estados Unidos
- "Não estamos a abrandar o ritmo": Netanyahu anuncia aumento da ofensiva no Líbano
- Há memorando de entendimento: Irão e EUA poderão prolongar o cessar-fogo por 60 dias
- Putin recebido em Pequim destaca relação bilateral "sem precedentes"
- Trump adia ataque ao Irão previsto para 3.ª feira
- Guerra no Médio Oriente leva Iraque a pedir ajuda ao FMI
- União Europeia. Quais são as maiores preocupações dos portugueses?
- Governo português chama embaixador russo após "grave ataque russo" na Roménia