Escala Global
"Pode perfeitamente ser português". Margarida Marques quer Portugal a negociar paz na Ucrânia, mas exclui Durão Barroso
19 jun, 2026 • Alexandre Abrantes Neves , Gonçalo Costa (vídeo) , Beatriz Martel Garcia (sonorização)
A antiga eurodeputada socialista considera que Portugal tem "bons nomes" para serem o enviado especial da UE para a paz na Ucrânia, mas coloca Durão Barroso fora da equação pela má imagem na gestão da crise do Euro. Quanto ao Médio Oriente, a ex-secretária de Estado lamenta a postura "inaceitável" da UE que "já devia ter suspendido o acordo com Israel".
Depois do primeiro-ministro português, também a socialista Margarida Marques defende que o enviado da União Europeia (UE) para a paz na Ucrânia deve ser português – mas coloca Durão Barroso fora da equação.
No programa Escala Global da Renascença – e no dia em que os chefes de Estado e de Governo da UE estão reunidos em Bruxelas para, entre outros temas, analisar a criação desta figura –, a antiga eurodeputada não sugere nenhum nome concreto, mas deixa um aviso: Durão Barroso não encaixa no perfil, perante a imagem negativa que herdou do chamado “momento Minsky”, relacionado com a gestão da crise financeira que afetou fortemente a zona euro a partir de 2007.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Durão Barroso, como presidente da Comissão Europeia, teve um papel muito ativo em Minsky e hoje nós estamos a viver as consequências de Minsky”, afirma a ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus que, contudo, prefere não se comprometer.
“Acho que Portugal tem capacidade de encontrar, como já encontrou, noutras circunstâncias, gente muito competente para essa função. Neste momento, da minha parte, não tenho nenhuma sugestão”, afirma.
Conselho Europeu
Montenegro sugere negociador português, se e quando avançar o diálogo entre a Rússia e a Ucrânia
Primeiro-ministro insiste, indiretamente, numa fór(...)
Ainda assim, a socialista é rápida a delinear o perfil: tem de ter um “perfil negociador”, que tenha “neutralidade histórica entre as duas partes” e que, por isso, não seja oriundo de um “país báltico”, como acontece com a atual chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.
Apesar de os "27" parecerem prontos para nomearem um negociador, Margarida Marques avisa que ainda estamos numa fase “muito preliminar” e que, antes, é preciso reabrir os canais diplomáticos cuja porta se fechou com estrondo em 2022. E que, segundo a agência Reuters,António Costa começou a tentar retomar esta semana.
“Não sei se é prematuro, ou seja, acho que a urgência não é os Estados-membros entenderem-se sobre um enviado especial. Acho que é necessário abrir portas e começar a conversar um bocado na linha daquilo que surgiu de afirmações do presidente do Conselho Europeu, António Costa, na reunião do G7”.
Já na perspetiva de Manuel Poêjo Torres, comentador residente do Escala Global, a abertura de canais de comunicação são “essenciais”, mas servirão de pouco para garantir o fim da guerra ou evitar um novo conflito.
“Se se mantêm latentes as diferenças e os contrastes estratégicos entre os dois beligerantes, mais tarde ou mais cedo, teremos uma Rússia rearmada, fortificada, com uma mentalidade preparada para a guerra, porque morreram milhares de famílias em luto na Rússia e na Ucrânia. Estará mais capacitada do ponto de vista da sua cultura política para conseguir gerar o novo conflito que provavelmente não será só na Ucrânia”, avisa, pedindo à Europa que aumente o investimento numa lógica de “defesa total”.
UE tem postura “inaceitável” com Israel
Depois de Kaja Kallas comparar Telavive ao racismo do Apartheid da África do Sul, o governo israelita decidiu romper as relações exteriores com os "27". Uma decisão que veio de Israel, mas que Margarida Marques considera que a Europa já devia ter tomado há muito.
“A posição da Europa sobre Israel é inaceitável”, defende. “É inaceitável que a Europa não tenha conseguido chegar a acordo relativamente à posição designadamente de suspender o acordo de associação entre a União Europeia e Israel.”.
Na visão desta antiga eurodeputada, a suspensão devia ser total, mas só deixar cair parte do entendimento já “seria um passo”. E, aqui, a culpa não é de António Costa que tem “feito tudo” para procurar um consenso dentro dos "27" – a responsabilidade é de Ursula von der Leyen.
“A Comissão Europeia tem competência para suspender parcialmente o acordo. É claro, nos tratados da União Europeia, que a UE só pode ter um acordo de associação com países que respeitem os direitos humanos”, aponta, rejeitando que o fim do acordo trouxesse efeitos económicos negativos.
Euranet
UE-Israel. Suspensão parcial de acordo "só vale a pena se formos a pontos que doam”
O embaixador Vasco Valente, que representava Portu(...)
Quanto ao entendimento de paz entre Estados Unidos e Irão, Margarida Marques mostra-se preocupada com o risco vindo de Israel e dos persistentes ataques ao Líbano. E relembra que a conquista territorial nunca saiu da cabeça do governo de Benjamin Netanyahu.
“Há algum tempo, um dos ministros de extrema-direita de Netanyahu explicava que o objetivo é o grande Israel. E o grande Israel é a ocupação da Jordânia, do Líbano, da Síria e do Irão. Nós sabemos que essa é a estratégia de Israel. O que está a passar no Líbano é exatamente aquilo que se passou em Gaza e depois na Cisjordânia. E, na Cisjordânia, não há Hamas”.
Relativamente aos 60 dias de negociações que arrancam agora – e, durante os quais, Estados Unidos e Irão vão fechar muitas pontas soltas que subsistem no memorando de entendimento –, a ex-secretária de Estado considera que o programa nuclear não vai ser o principal ponto de tensão entre os dois países.
“Relativamente ao estreito do Ormuz com novas regras, vamos ver se essas regras respeitam o direito internacional do mar ou se estão também, mais uma vez, a destruir aquilo que é o compromisso do direito internacional. Não acho que a questão do nuclear seja a questão mais complexa nesta negociação. A não ser que os Estados Unidos voltem com a ideia de que querem que lhes seja oferecido o urânio enriquecido do Irão”.
- Israel diz que tropas continuam a operar no Líbano apesar de acordo com Irão
- "Incapacidade dos EUA" de vergar o Irão levou Trump a chegar ao "acordo possível"
- Donald Trump: Acordo com o Irão evitou "catástrofe económica"
- Acordo de Paz: Governo português elogia, mas assume que o Líbano é a "fragilidade" da negociação
- Papa volta a saudar acordo entre Irão e Estados Unidos e apela à paz na Ucrânia
- Diplomacia de Israel corta contactos com Kaja Kallas
- "Sem mim, não havia Israel." Trump envia recados para Netanyahu e Irão
- Irão anuncia que a guerra com os EUA e Israel terminou oficialmente
- "O acordo de Trump não nos vincula." Israel fora do acordo dos EUA com o Irão
- Guerra chegou a Moscovo. Ataque ucraniano contra refinaria suspende voos
- Montenegro sugere negociador português, se e quando avançar o diálogo entre a Rússia e a Ucrânia
- Nobel da Paz: "A nossa vitória será demorada. Mas nunca legitimaremos a ocupação ilegal da Ucrânia"
- O que esperar do Conselho Europeu? “Zelensky deverá pedir à UE que se prepare para ir a jogo”
- Israel diz que tropas continuam a operar no Líbano apesar de acordo com Irão
- "Incapacidade dos EUA" de vergar o Irão levou Trump a chegar ao "acordo possível"
- Donald Trump: Acordo com o Irão evitou "catástrofe económica"
- Acordo de Paz: Governo português elogia, mas assume que o Líbano é a "fragilidade" da negociação
- Papa volta a saudar acordo entre Irão e Estados Unidos e apela à paz na Ucrânia
- Diplomacia de Israel corta contactos com Kaja Kallas
- "Sem mim, não havia Israel." Trump envia recados para Netanyahu e Irão
- Irão anuncia que a guerra com os EUA e Israel terminou oficialmente
- "O acordo de Trump não nos vincula." Israel fora do acordo dos EUA com o Irão
- Guerra chegou a Moscovo. Ataque ucraniano contra refinaria suspende voos
- Montenegro sugere negociador português, se e quando avançar o diálogo entre a Rússia e a Ucrânia
- Nobel da Paz: "A nossa vitória será demorada. Mas nunca legitimaremos a ocupação ilegal da Ucrânia"
- O que esperar do Conselho Europeu? “Zelensky deverá pedir à UE que se prepare para ir a jogo”