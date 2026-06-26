Reconstrução da Ucrânia. Kiev e UE precisam de "novo Plano Marshall", avisa especialista em estudos de paz

No habitual triângulo, o vértice dos Estados Unidos e de Donald Trump permanece como um “dealmaker”, onde não parece haver “perceção do que é a verdadeira paz” e do que são os hábitos de vida no Médio Oriente, “culturalmente tão rica e diferente”.

“Para Trump, este negócio com o Irão provavelmente é tão importante como assinar na 5ª Avenida um deal com uma empresa imobiliária de não sei quantos biliões”, avisa esta analista.

Já na leitura de Manuel Poêjo Torres, comentador residente do Escala Global, pode estar iminente o surgimento de um entendimento tão frágil como os Acordos de Oslo. Na década de 1990, essas negociações tentaram mediar o conflito entre Israel e Palestina, mas excluindo questões essenciais ao conflito – na altura, os temas dos colonatos e dos refugiados ficaram de fora da mesa, tal como agora se excluiu a questão nuclear.

“O Irão já disse que não aceitará qualquer tipo de monitores da Agência Internacional de Energia Atómica antes de que o último acordo de paz esteja firmado e celebrado. E isto mostra bem que este memorando de entendimento não é mais do que um balão de oxigênio para os mercados, porque as relações políticas não são mediáveis, não estão mediáveis”.

ONU vai falhar como Sociedade das Nações?

Ao contrário de outros processos de negociação no Médio Oriente no passado, desta feita as Nações Unidas não entram diretamente nas conversações e são apenas incluídas na ratificação do acordo final entre EUA e Irão, que deve acontecer no Conselho de Segurança.