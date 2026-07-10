Helena Ferro Gouveia: "NATO teria muito a ganhar com adesão da Ucrânia"

Cimeira da NATO na Turquia. Uma Europa com mais Defesa, mas menos Estados Unidos da América, que comemoraram esta semana 250 anos desde a independência. Ucrânia, que continua a querer fazer parte da Aliança Atlântica. Hamas, que deixará o Governo da Faixa de Gaza. E o funeral do líder supremo do Irão. São estes os temas desta semana no Escala Global. A convidada é Helena Ferro Gouveia, analista de assuntos internacionais, sempre complementada pelo comentador residente do programa Manuel Poêjo Torres. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Cimeira da NATO e o “homem forte” Erdogan Decorreu esta semana em Ancara a Cimeira da NATO, com a presença da quase totalidade dos principais líderes mundiais. A posição da Turquia, país-sede deste encontro, é precisamente o primeiro ponto por onde arranca a nossa conversa. “A Turquia está a aproveitar um vazio deixado pelos europeus para fazer aquilo que é a sua projeção de poder”, analisa Helena Ferro Gouveia, que caracteriza a nação liderada por Tayyip Erdogan como “uma verdadeira autocracia, onde as questões democráticas não têm o menor interesse”. Do Presidente turco, entende que beneficia de “um fascínio por homens fortes” nutrido por Donald Trump (tal como, refere, Vladimir Putin ou Xi Jinping). Numa viagem pela história da relação, nos últimos anos, entre o espaço europeu e a Turquia, a convidada desta semana do Escala Global recorda a ocupação, que se mantém, de parte de Chipre (membro da União Europeia) e as dificuldades impostas no processo de adesão à NATO da Suécia e da Finlândia. Já Manuel Poêjo Torres, comentador habitual neste espaço, começa por sublinhar o “sucesso” que teve esta Cimeira, na medida em que “não houve pontos de inflexão naquilo que são as grandes relações entre Estados” – excetuando, refere, “o anúncio feito, provavelmente sem ponderação, em que Donald Trump diz diretamente que vai cessar todas as relações comerciais com Espanha”. Acerca do que sai deste encontro anual, lembra o “programa de investimento para a dronização da Europa”, “um apoio de investimento na Ucrânia de mais de 100 mil milhões de dólares para 2027”, “a criação de programas industriais entre a Europa, a Turquia e a Ucrânia” e, reforça como sendo o tema de maior importância para o Presidente Volodymyr Zelensky, “a licença de produção de mísseis Interceptor para alimentar as baterias Patriot”.

Ucrânia como país “campeão mundial de drones” Questionada sobre se está a Ucrânia mais próxima de poder integrar esta aliança atlântica, Helena Ferro Gouveia recorda que “há uma enorme pressão nesse sentido” e que acredita que “a NATO teria muito a ganhar” com essa entrada. “A Ucrânia, neste momento, é o exército europeu mais experimentado em guerra. Apresenta-se agora como um país que é o campeão mundial dos drones. Vimos isso nas retaliações do Irão sobre os países do Golfo, vimos os países do Golfo assinar protocolos com a Ucrânia”, sublinha. 250 de EUA. Trump como “antítese” de Washington “George Washington, quando foi nomeado presidente dos Estados Unidos da América, entrou em choque, e não queria de todo assumir as rédeas. Achava-se um homem de combate e não queria de forma alguma concentrar em si tanto poder. É famoso por dizer que aquele que deve ser presidente dos EUA deve ser aquele que não o quer ser, aquele que não quer esse poder. Nós neste momento temos uma Casa Branca que é liderada por um homem que é precisamente uma antítese direta de George Washington”, entende Manuel Poêjo Torres, numa reflexão sobre as palavras do presidente-fundador do país. Trump, considera Poêjo Torres, “deseja não apenas o poder mas concentrar em si os poderes”, exigindo-se, acredita o comentador Renascença, “um momento de reflexão sobre o perfil do líder” e sobre a “forma como se faz democracia em função de servir os interesses do Estado e não os interesses de alguns”. Helena Ferro Gouveia vê Trump como “um produto da sociedade do espetáculo” e da “televisão norte-americana”. Numa comparação com o líder ucraniano, acredita que sendo igualmente um produto da mesma “sociedade do espetáculo”, marca pela diferença por ser “um homem que põe os interesses do Estado e do seu país” adiante. Sobre a sociedade norte-americana, em particular, salienta a “a polarização” que diz existir, e que será clara nos partidos políticos – tanto para o lado republicano, com o “movimento maga”, como com o lado democrata, numa “viragem à extremíssima esquerda”.