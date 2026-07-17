Plano iraniano para matar Trump? "Há risco. EUA devem ter cuidado"

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“Devem ter cuidado”. O tenente-general Rafael Martins considera que os Estados Unidos não devem ignorar nem subvalorizar as suspeitas de um plano do Irão para assassinar o Presidente Donald Trump. “Eu acredito que existe esse risco”, afirma no programa Escala Global da Renascença. “Não serão só palavras e, mesmo que sejam só palavras, toda a configuração de segurança deve ser reforçada em função de ações radicais que o regime [iraniano], de forma encoberta, possa disputar.” Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A possibilidade terá sido identificada pelos serviços secretos israelitas na última semana e comunicada aos serviços de inteligência norte-americanos. Ainda assim, o vice-chefe do Estado Maior da Força Aérea não acredita que seja “fumo” vindo de Israel. “Todos os temas de segurança sobre Donald Trump são identificados”. Quanto ao regresso dos ataques em força entre Estados Unidos e Irão, Rafael Martins não considera que seja “impossível” ter um acordo de cessar-fogo em breve.

Este especialista militar nota “intermitências” e “abertura” por parte do regime iraniano e a razão, diz, não é difícil de adivinhar – tal como Donald Trump, Teerão também está interessado em “fazer negócios”, nomeadamente para fortalecer a posição no poder. “O regime – que, inicialmente, Trump e Netanyahu queriam derrotar –, parece ter saído fortalecido e pretende perpetuar-se. Conseguiu também, através de uma limitação significativa e de uma ação mediática e psicológica, passar a mensagem ganhadora. Galvaniza uma parte significativa, especialmente os que estão alinhados com o regime, mas depois a faixa que tem dúvidas e acaba por se juntar aos ganhadores.” Quanto ao Estreito de Ormuz, e depois de o bloqueio iraniano e o contra bloqueio norte-americano terminarem, Rafael Martins assinala que apenas a existência de duas rotas vai ser capaz de garantir segurança na região no curto prazo. Daí para a frente, os Estados Unidos terão o desafio de criar uma “zona de exclusão muito robusta, aérea e marítima”, para permitir a passagem com segurança de mercadorias. A juntar a isso, há ainda o perigo das minas naquelas águas.

“Imagine que as minas estavam no leito do Estreito e que elas poderiam ser remotamente ativadas sobre um controlo e tornarem-se ativas por uma determinada frequência, um determinado estímulo. Esse desconhecimento é crítico, porque apesar de uma não interferência física, o Irão poderia atuar nesses mecanismos e criar um acidente de graves produções.” Já na leitura do comentador residente Manuel Poêjo Torres, esta zona de segurança só seria facilmente criada se houvesse cooperação por parte dos aliados europeus – uma hipótese que continua afastada. “Era necessário o envolvimento direto dos aliados europeus e canadianos, mas essa é uma batalha jurídica, económica e política que a Europa não quer. Os europeus estão focados no flanco leste à medida que Donald Trump admite retirar tropas e fazer alterações ‘ad hoc’ aos planos da NATO de há várias décadas.” Ucrânia pronta para a Rússia? No verão de 2027 Sobre a guerra na Ucrânia, Rafael Martins prevê uma continuação dos ataques massivos da Rússia.