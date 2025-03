“Garantir justiça social também promove a paz e a segurança na Europa”

Agora, claro, com o tempo, tem sido um desafio manter também este tipo de nível de apoio. Portanto, estamos a adaptar-nos às necessidades. A maioria das Cáritas está a reduzir um pouco o apoio devido à mudança da situação. Mas continuamos a garantir que, como rede, todas as Cáritas continuam a apoiar a Cáritas na Ucrânia tanto quanto possível.

Todas as Cáritas são autónomas e a sua resposta foi adaptada um pouco em função da sua estrutura nacional, das suas possibilidades, das suas necessidades e das suas prioridades. Mas a maioria das Cáritas estava a intensificar a sua resposta de forma muito forte, quando as vagas de refugiados estavam a chegar, e também receberam muito apoio por isso.Tem havido também uma enorme generosidade por parte dos financiadores da Caritas para garantir que a resposta chega.

Os números, claro, com o tempo, têm vindo a diminuir. Muitas pessoas que entraram nos países vizinhos ou entraram ainda mais na Europa Central ou voltaram para trás, dependendo das suas opções e dos lugares de origem. Mas continuamos a reavaliar ao longo do tempo quais são as necessidades e como responder a elas.

Por isso, a nossa resposta é adaptada a estas novas necessidades. Estamos a prestar cada vez mais apoio psicossocial e à integração. Ao mesmo tempo, também trabalhamos arduamente com a Cáritas na Ucrânia, para que aqueles que queiram regressar agora ou quando for possível, dependendo de onde vêm, se possam reintegrar na Ucrânia. Esse é um dos grandes desafios que observamos.

Claro que houve novas chegadas de refugiados ao longo do tempo e, por vezes, temos de nos lembrar que os que chegam agora já estão a passar por uma guerra que já dura há três anos. E as suas necessidades estão a tornar-se cada vez mais complexas, porque as pessoas têm agora também muitas necessidades psicossociais. Muitas pessoas passaram por traumas diretos, elas próprias ou as suas famílias.

Todos os países vizinhos da Ucrânia estão a apoiar os refugiados que estão a chegar. Em alguns países, fomos os primeiros a responder e as necessidades foram evoluindo ao longo do tempo.

Estivemos com a Cáritas na Ucrânia e em pelo menos 3 países vizinhos, como a Polónia, Roménia e Hungria. No primeiro e segundo anos da invasão em grande escala, a intervenção já ia não apenas para a resposta de emergência, mas também para um certo médio prazo, havia alguns acampamentos para as crianças. Como está a situação aí?

A Caritas tem apoiado a Ucrânia desde antes da invasão em grande escala há três anos e continuaremos enquanto for necessário. Claro que existem diferentes tipos de cenários possíveis, mas, seja como for, a Cáritas estará lá e acompanhará as pessoas necessitadas. Temos Cáritas em todos os países vizinhos que já estão a prestar apoio e a acolher os refugiados que chegam da Ucrânia, e é isso que vamos continuar a fazer.

Na vossa perceção, quais são as maiores necessidades neste momento na Ucrânia?

Depende muito de onde se está. Chegámos a uma situação em que os ataques estão a acontecer de forma contínua. Não temos falado muito sobre isso nos media, ultimamente, mas a situação não está a melhorar.

Estava a falar no outro dia com a nossa vice-presidente da Caritas Europa, que é a presidente da Caritas Ucrânia. E ela estava a explicar que estão basicamente a passar por ataques diários e noturnos em Kiev.

As necessidades são as imediatas das pessoas que estão a fugir das crises de conflito. Trata-se de habitação, de distribuição de alimentos, de garantir abrigo para aqueles que também são deslocados internos.

Mas o que vemos cada vez mais, com o passar do tempo, é que as pessoas também têm enormes necessidades psicossociais. As pessoas carregam grandes traumas. E, à medida que o tempo passa, o número de pessoas que necessitam de apoio psicossocial está realmente a aumentar muito. Este é o tipo de serviço que tentamos garantir e que estamos a apoiar o máximo possível.

E também se trata de estar pronto para o futuro. Como Caritas, trabalhamos sempre de uma forma em que não respondemos apenas às necessidades imediatas, mas também com as comunidades para garantir que, após o conflito, existe também a construção de um futuro e de uma comunidade.

Portanto, também trabalhamos muito agora na reconstrução de vidas, na reconstrução de lares, num apoio muito prático e direto no meio de uma guerra. Estamos a tentar estar presentes em tudo isto, caminhando realmente com as pessoas e acompanhando as suas necessidades à medida que evoluem.

Mesmo que haja um cessar-fogo ou algum tipo de paz, a crise humanitária não desaparecerá. É justo dizer isso?

É justo dizer que as necessidades serão enormes durante muito, muito tempo e que a Europa precisa de continuar a apoiar a Ucrânia. E é isso que estamos a tentar fazer enquanto Cáritas. É bonito ver que todas as Cáritas na Europa e a maioria das Cáritas em todo o mundo têm apoiado as pessoas necessitadas na Ucrânia e continuarão a fazê-lo.

A Cáritas Europa e outras ONG decidiram fazer em Março uma declaração sobre a Diretiva de Proteção Temporária, que beneficia os refugiados ucranianos, para que vá além de março de 2026. Tem bons indicadores sobre isso ou a situação é muito difícil neste momento?

É uma situação difícil também porque a proteção temporária é para ser isso mesmo, temporária. A prorrogação desta Diretiva de Proteção Temporária tem vindo a acontecer já algumas vezes.

Ao mesmo tempo, verificamos que as necessidades se mantêm. Por isso, é preciso haver proteção contínua. O que estamos a tentar dizer é que há uma necessidade de garantir que podemos continuar, de uma forma mais sustentável, a apoiar as pessoas que vêm da Ucrânia ou de outros lugares, para garantir que qualquer pessoa que tenha necessidades possa permanecer em segurança durante o tempo que for necessário.