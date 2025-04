ONGs europeias pedem mais apoios a pesca artesanal e menos concentração económica no setor

No entanto, afirma existirem "amplos indícios" de que "a gestão baseados no mercado e a concessão efetiva de direitos de pesca gratuitos foram mais benéficas para um grupo privilegiado de pescadores da pesca de larga escala".

Um estudo publicado pela organização Seas At Risk , nomeadamente das associadas Bund, da Alemanha; Ecologistas en Acción, de Espanha; e Sciaena, de Portugal, afirma que no setor das pescas há um "sistema que favorece a industrialização e a concentração económica em detrimento de práticas mais respeitadoras do ambiente e de uma distribuição mais justa dos recursos".

Pescadores artesanais fora das decisões

As organizações assinalam que os pescadores artesanais "auferem frequentemente salários baixos, trabalham a tempo parcial e são excluídos das decisões", ressaltando que gerem 76% dos barcos europeus e representam representam 70% da mão de obra dos pescadores.

Em comunicado, estas organizações acusam as "autoridades públicas" de ignorar o "papel vital" destes pescadores na sustentação das economias locais. Por outro lado, argumentam que os subsídios favorecem as frotas de pesca de larga escala "devido à complexidade da burocracia, ao baixo nível de fluxo de caixa e às exigências de tempo".

Para estas associações, o problema não está tanto em falhas de legislação, mas em "implementação inconsistente". As organizações concluem que os decisores políticos não utilizam as opções que a lei oferece para a "transição para a pesca de baixo impacto e de apoio aos pescadores da pesca pequena escala".

Em resultado disto, as ONGs observam uma diminuição do número de embarcações de pesca a par de uma "tendência para a industrialização" por via de barcos "maiores e mais potentes", com "concentração de poder através da propriedade de frotas múltiplas e maiores de navios, da aquisição de partes significativas de quotas e do controlo de várias fases do processo de transformação e distribuição".