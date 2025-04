Aproximação UE-China será inevitável? "Essa tentação tem de ser muito bem calibrada"

A aproximação da União Europeia (UE) à China, na sequência da guerra comercial declarada por Donald Trump, é inevitável? Há respostas que valem milhões. E vale a pena, também por isso, procurar duas leituras diferentes. A Renascença ouviu Mário Godinho de Matos, antigo chefe de missão-adjunto na embaixada de Portugal em Pequim, que integrou o Grupo de Ligação Conjunto Luso-Chinês para a Transição de Macau. Este diplomata, que desempenhou igualmente as funções de representante permanente adjunto de Portugal junto da NATO, lembra que “as relações UE-EUA e UE-China são qualitativamente diferentes”. Para conhecer, também, nas próximas linhas, a opinião do secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Bernardo Mendia, que é simultaneamente presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Hong Kong, acredita que a “União Europeia não tem outra alternativa senão negociar com quem está disponível para negociar”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Face às políticas "erráticas" de Trump, também no plano económico, a Renascença quis saber se é inevitável uma cedência da União Europeia à tentação chinesa, no plano comercial. A resposta de Mário Godinho de Matos é diplomática: “Essa tentação tem de ser muito bem calibrada, porque a União Europeia tem uma relação estratégica com os Estados Unidos de outro tipo, uma relação política e de segurança (…). A maior parte dos países da União Europeia são membros da NATO”.

Mário Godinho de Matos sublinha, neste quadro de indefinição, que é preciso “ver como é que a situação evolui” e lembra que “as relações União Europeia-EUA e UE-China são qualitativamente diferentes”. Na leitura deste diplomata, aquilo que a União Europeia tem feito - e a presidente da Comissão Europeia – “é desenvolver um diálogo paralelo também com a China”. Mário Godinho de Matos recorda que esse diálogo existe: “Há uma parceria estratégica também com a China, que foi melhorada em 2013. Portanto, esse diálogo sempre existiu. Tem é que se atualizar em função daquilo que for a evolução americana que, neste momento, é imprevisível”. Já depois de anunciar a aplicação de tarifas de 20% aos produtos europeus importados pelos EUA, Trump decidiu suspender a medida, abrindo um período negocial de 90 dias. Neste tempo atribulado para a Europa juntam-se aos desafios da Defesa, uma guerra comercial à escala planetária e seria, porventura, arriscado que a Europa tentasse escapar a uma dependência económica, para se entregar a uma outra. Não tem de ser assim, esclarece Mário Godinho de Matos: “A União Europeia é um mercado de 500 milhões de consumidores, com avanços muito significativos a todos os níveis, inclusive tecnológicos. Tem é que se situar eventualmente entre essas duas forças, e tentar negociar no sentido de proteger os interesses europeus”. "UE não tem alternativa senão negociar com quem está disponível para negociar" Que tipo de aproximação comercial poderá existir entre a China e a União Europeia, perante a estratégia tarifária de Donald Trump? O secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa sublinha que o interesse de Pequim sempre existiu, “o desenvolvimento económico através das trocas comerciais”. A grande diferença, admite, com a entrada em cena de Donald Trump, é que “isto acaba por ser uma oportunidade, ainda maior, para a China de assumir o papel de grande promotor da multilateralidade económica”.