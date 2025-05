Ministro da Agricultura. "Se calhar pensam que os drones que temos ainda são aviões"

Os pequenos e médios agricultores "não podem estar sempre a preencher papéis, eles têm de trabalhar", diz o ministro da Agricultura para sublinhar a importância da alteração legislativa em curso na União Europeia e cuja entrada em vigor, assim espera, possa acontecer já no próximo ano.

José Manuel Fernandes sustenta, por outro lado, que existe uma falha de seguros agrícolas em Portugal e que, também nesta matéria, Bruxelas poderá desempenhar um papel importante: "O que nós temos pedido, e está a fazer caminho, é uma garantia europeia no orçamento da União para os seguros agrícolas. Isto baixaria o preço dos seguros e havia uma redução dos custos para os agricultores."

Nesta entrevista à Renascença, o ministro da Agricultura e Pescas defende ainda que é preciso "atrair jovens para a agricultura" porque a média de idades, em Portugal, "está acima dos 64 anos".

E há dois caminhos que se devem cruzar para alcançar este objetivo: "Melhorar o rendimento do agricultor, que recebe menos de 40% das outras profissões", e apostar na formação. Além desta mão de obra qualificada, José Manuel Fernandes sublinha — sem referir números — que Portugal necessita de imigrantes para trabalhar as suas terras: "Precisamos de imigrantes. Acho que não há consciência de que nós, se não tivéssemos mão de obra imigrante, não conseguíamos fazer as colheitas...e a agricultura parava."