Europa está sozinha na defesa do comércio verde. E isso é uma oportunidade, defendem peritos americanos

Identificada como "a única grande economia mundial ainda empenhada, na teoria e na prática, num comércio aberto e justo", a Europa está em ótima posição para convencer outros parceiros de que o sistema mundial de comércio pode fazer mais para lidar com as alterações climáticas.

A convicção está inscrita num documento de reflexão do Brookings Institute, dos Estados Unidos, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O documento agora divulgado, assinado pelos analistas Trevor Sutton e Sagatom Saha, analisa os riscos e as oportunidades da agenda da UE para o comércio verde.

Os peritos consideram que a retirada norte-americana da política climática e da liderança internacional suscitam o "momento certo" para que a Europa assuma "a liderança na criação de um instrumento comercial inovador que tire partido e incorpore o efeito Bruxelas", descrito como a capacidade europeia de afetar a regulamentação e as normas noutros mercados.

O documento considera que este passo permite descredibilizar a "recente reputação" da Europa como "bloco indeciso e economicamente frágil".

Torna-se cada vez mais importante que Bruxelas consiga alcançar este equilíbrio, tendo em conta que os Estados Unidos optaram por menosprezar o clima, tanto interna como externamente, e abandonaram as políticas comerciais que eram outrora estrategicamente aplicadas, ameaçando impor taxas generalizadas.

A importância das parcerias

Os autores consideram a Europa pode usar as chamadas «Parcerias para o Investimento e o Comércio Limpo», para fechar novos acordos comerciais que abordem a fuga de carbono e a deslocalização da produção para países com normas climáticas mais permissivas, a melhoria do acesso a minerais para a transição energética e a convergência em relação à taxação das emissões de carbono.

A União Europeia abriu já negociações com a África do Sul para a primeira destas novas parcerias que se focam em particular em energias limpas, tecnologia e indústrias estratégicas.

Os peritos do Brookings consideram que estes instrumentos podem mitigar algum mau acolhimento de países do chamado Sul Global em relação ao Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço, que pretende compensar as discrepâncias nos preços de carbono face ao Comércio Europeu de Licenças de Emissão.

A ideia de que a Europa impõe regras mais apertadas que o resto do mundo não joga a favor da imagem europeia no comércio internacional e daí a necessidade de criar mecanismos alternativos.