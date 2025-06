Gémeo Digital e Centro Mercator: os trunfos da Europa para a proteção do Oceano

É a "menina dos olhos" de Bruxelas em matéria de tecnologia ao serviço do Oceano e faz parte do Pacto Europeu apresentado também na Conferência das Nações Unidas para os Oceanos em Nice. Chama-se "Gémeo Digital do Oceano", assume a sigla DTO e é uma plataforma potenciada por inteligência artificial para simular cenários do passado, presente e futuro no ambiente marinho.

A tecnologia dos "gémeos digitais" implica uma réplica digitalizada de objetos, pessoas ou processos em ambientes digitais. No caso do Oceano, o DTO processa dados marinhos fornecidos diversas fontes, incluindo o Serviço Marinho Copernicus da União Europeia e a EMODnet ( Rede Europeia de Observação e Dados Marinhos). Fornece descrições "consistentes e multidimensionais" do oceano e projeções em diversas escalas temporais através de inteligência artificial.

A Conferência de Nice é o palco da primeira demonstração operacional em público do Gémeo Digital do Oceano da União Europeia. É uma plataforma aberta, colaborativa, de interesse público e acessível por todos, desde governantes a cidadãos.

Das tartarugas ao plástico

Entre as inúmeras aplicações do DTO, os gestores dão exemplos do rastreamento de diversos fenómenos oceânicos. É o caso do "Turtle Drift Tracker", um localizador da deriva das tartarugas pelo oceano, que simula movimentos perigosos no mar, analisa o risco de serem capturadas pela pesca e faz cenários sobre a gestão dos stocks, o que permite ajudar os processos de protecção de biodiversidade marinha.

Outra aplicação, "Sargassum Drift", monitoriza as massas de sargaços que se movem com as correntes e permitem antecipar invasões destas massas no Atlântico com sete meses de antecedência. Permite avisar as autoridades costeiras sobre as datas e as quantidades de uma possível invasão de sargaços nas zonas costeiras.

Noutro plano, outra aplicação do DTO faz a modelação da deriva de plásticos no mar, incluindo a velocidade e a direção das manchas existentes. Este projeto permite ainda avaliar o impacto de cortes de emissões nas 'pegadas' que o plástico deixa em cada território.