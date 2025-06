"Os alicerces da Europa são muito sólidos. Mas não podemos baixar a guarda"

A Assembleia da República não produz apenas leis, também organiza exposições e edita livros. É o caso de uma coleção infantojuvenil com 12 volumes chamada "Missão Democracia". O último desses volumes fala da União Europeia através de várias personagens ligadas pela presença europeia. O livro chama-se "Nós", com ilustrações de João Fazenda e texto de David Machado, com quem a Renascença falou.





O título do livro - "Nós" - remete-nos para nós próprios e também os nós que ligam estas pessoas todas. Ainda temos hoje na Europa estes laços que descreve entre as pessoas de diversas gerações aqui representadas?

Acredito realmente que sim. Acompanhei a nossa presença portuguesa na União Europeia praticamente desde o início, todo este crescimento, todo este desenvolvimento, todas estas conquistas que fomos conseguindo. Sinto que cresceu muito, ou seja, é muito evidente a forma como estamos muito ligados entre nós na União Europeia.

Fui estudar para Itália, depois vivi na Holanda, tenho amigos que vivem noutros países, tenho amigos de outros países da União Europeia que vivem em Portugal. Viajo muito, vou visitar esses amigos, eles visitam-me. Tenho livros publicados noutros países da União Europeia e faço frequentes visitas a esses outros países para fazer apresentações em feiras do livro, etc. Acho realmente que essas ligações são muito evidentes no nosso dia-a-dia, pelo menos no meu dia-a-dia. Foi precisamente a partir desse sentimento, dessa sensação de que estamos realmente ligados que parti para criar este texto.





Mas temos hoje um discurso político e também sinais de uma população europeia muito menos eurocêntricas, talvez mais nacionais, muito reavivando fronteiras. Os povos correm o risco, no contexto atual, de estarem um pouco mais de costas voltadas do que estavam há alguns anos.

Percebo que essas ideias existam e que até se estejam a instalar de uma forma mais ou menos institucionalizada, quase, na sociedade contemporânea. No entanto, são ideias que partem de pressupostos ilusórios.

Quando nos habituamos muito a um certo modo de vida, é muito fácil para nós assumirmos isso como ruído. Para nós já é tão óbvio a forma como vivemos hoje em dia na União Europeia. A coisa mais importante que existe na União Europeia e que foi o primeiro propósito da União Europeia é a paz. Nenhum de nós questiona a paz. Nenhum de nós acorda de manhã a pensar 'que bom que hoje não há guerra'





Em Portugal, porque o resto da Europa talvez não pense tanto assim, sobretudo no leste da Europa.

Certo, mas a Ucrânia não faz parte, para já, da União Europeia. Os países na Europa onde existe guerra não são da União Europeia. É claro que essa guerra está ali a ameaçar aquela fronteira da União Europeia. No entanto, nós não temos guerra nos países da União Europeia desde que esta foi criada, desde a Segunda Guerra Mundial.

Isso é muito claro nas nossas vidas, tão claro que nos esquecemos disso, porque torna-se apenas o nosso dia-a-dia. E por isso é fácil as pessoas passarem à frente de conquistas tão importantes, tão fundamentais para a vida que levamos hoje e encontrarem entre as causas dos problemas que têm nas suas vidas, coisas tão diretas como a União Europeia, como a imigração, etc.





Algumas personagens desta história, estão ligadas àquilo que acontece hoje. Nos últimos 15 anos, teve a ver com a imigração e os refugiados. Mas aqui está um lado positivo também da integração. Esse era o propósito?

O livro são dez personagens, todas elas ligadas, numa espécie de teia entre as personagens. Uma vez que é um livro para crianças, evitei explorar histórias mais tristes ou mais complicadas. E quis salientar, precisamente, esse aspecto que, apesar de tudo, não é anulado pelas histórias más que conhecemos. Ou seja, o facto de haver imigrantes que têm vidas muito complicadas não anula o facto de termos muitos imigrantes que são integrados na União Europeia e que encontram vidas que se estendem e que depois passam para os seus filhos e para os seus netos, etc.





Alguns casos estão aqui no livro.

Sim. Não pretendo que este grupo de personagens represente a população da União Europeia. Obviamente seria impossível com dez personagens fazê-lo. Mas tentei ir ao encontro de situações que acho que são comuns na União Europeia. Ou seja, temos casais de namorados, temos crianças que estudam na escola, temos pessoas que gostam de desporto, temos pessoas mais velhas que recordam o passado e que levam a vida de outra forma.

Gosto muito de construir personagens e de pensar naquilo que é um ser humano. O que é que faz de nós as pessoas que nós somos? Todos nós somos uma variedade de situações, algumas delas até contraditórias. E isso é talvez o que há de mais bonito no ser humano: nós não somos simples. Somos complexos, complicados, contraditórios, controversos, somos muito diferentes uns dos outros e isso é muito extraordinário.

Há períodos da nossa história em que conseguimos conviver melhor com todas essas características. E há outros períodos, como aquele que eu acho que estamos agora a começar a viver, em que é mais difícil aceitarmos as diferenças e a variedade que existe entre nós.





Quando vai buscar algumas personagens mais velhas, também vai buscar um pouco da história da Europa. Traz o testemunho de Jacob, uma pessoa que tem aqui 79 anos, mas que "não há um dia em que não se lembra do longo caminho que todos fizemos para chegar a este momento da história". É importante que os mais novos percebam a história desta forma, esta transmissão de europeu mais velho para europeu mais novo?

A transmissão de memórias e de experiência e de conhecimento e sabedoria é fundamental e foi sempre fundamental para que a humanidade evolua. Por outro lado, também é saudável conseguirmos largar o passado e olharmos para frente, não ficarmos presos a ideais ou momentos de outra época. Mas naquilo que diz respeito a estas questões tão basilares para o nosso bem-estar e para o nosso desenvolvimento, como, por exemplo, a paz ou a democracia, é muito importante passarmos essas histórias aos nossos filhos e aos nossos netos. É muito importante os mais jovens ouvirem os mais velhos, porque, de facto, é muito fácil esquecermos isso, sobretudo quando não o vivemos

Porque é que para uma criança de 10 ou 15 anos, a guerra ou a ditadura ou a falta de democracia seria um problema? Eles viveram sempre, eu próprio vivi sempre em democracia. Porque é que, passados 51 anos, a falta de democracia seria para mim um problema? Eu sempre vivi em democracia, portanto, dá a sensação de que isto é algo garantido, que não está em causa, que não há nenhuma preocupação.





É importante que as crianças que leem este livro percebam que tudo pode, de vez em quando, andar para trás? Ou é melhor não lhes contar essa história?

Embora tenha dito que neste livro preferi evitar as histórias mais tristes ou mais complicadas, não sou nada apologista de que devamos proteger as nossas crianças de narrativas tristes ou que metem medo, por exemplo.

Acho que é importante que, através da literatura, ou neste caso da ficção, as crianças consigam viver coisas que não vivem ou não viveram nas suas vidas - precisamente para poderem experimentar essas emoções, essas ideias, para que quando um dia, efetivamente, as coisas corram mal, acredito que a arte nos ajudará a estar mais preparadas.

Por isso, espero que, através deste livro - embora sejam histórias positivas - haja um ponto de partida para que, por exemplo, pais ou professores trabalhem com as crianças todas estas questões que envolvem a comunidade que é a União Europeia. Começou por ser uma comunidade, no próprio nome, e é importante que percebam que esta partilha de território, mas também de experiências, de culturas, etc, não é um acaso. Houve um esforço grande, uma construção que ainda está a acontecer.





Fecho este cruzamento entre a ficção e a realidade no exemplo desta personagem que tem netos e bisnetos espalhados por toda a Europa. Se escrevesse este livro há 30 anos, isto provavelmente não aconteceria, porque é sinal dos tempos. Se tivesse que escrever daqui a 25 anos, mudaria muito estes laços europeus que aqui descreve? Numa Europa que se vai alargando, desde que entrámos para a União Europeia, daqui a 20 anos, o essencial da natureza humana vai manter-se ou algo poderá mudar substancialmente?

Enfim, não gosto muito de fazer futurologia, mas...





É ficção do futuro.

Exacto. E além disso, 25 anos não é tempo suficiente, porque tenho muitos amigos portugueses a viver noutros países da União Europeia, e todos esses amigos já têm filhos, alguns daqui a pouco terão netos. E essas gerações, num prazo de 25 anos, ainda vão manter estas relações todas. A não ser que aconteça, de facto, algo muito catastrófico, e aí sim, prefiro não fazer esse exercício, porque é difícil de prever uma coisa desse género, como uma guerra grande, ou as fronteiras de repente fecharem todas.

Ainda assim, acredito que quase 80 anos de construção da União Europeia é muito tempo. Há muitos alicerces estabelecidos, e é difícil, de repente, acabar com isso tudo.





São sólidos?

Muito sólidos. Muita gente fala várias línguas na União Europeia, muita gente tem relações comerciais com outros países, viaja em turismo, em trabalho, etc.

Portanto, todas estas alicerces não desaparecem em 25 anos. Enfim, lá está, não podemos baixar a guarda, e acho que, tal como a democracia- que é esta coleção onde está este livro - tão bem tenta proteger, temos de manter esta vigilância para salvaguardar estas ideias tão fundamentais como a paz e a democracia.