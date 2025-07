Eurodeputados denunciam tortura sobre luso-belga detido há um ano na República Centro-Africana

Chama-se Joseph Figueira Martin, tem dupla nacionalidade belga e portuguesa e foi raptado pelo grupo Wagner na República Centro-Africana a 26 de maio de 2024. O investigador de ajuda humanitária para a organização não governamental FHI 360 foi depois entregue às autoridades da República Centro-Africana.

De acordo com diversas organizações não governamentais e com o relato feito no Parlamento Europeu, Martin foi mantido em regime de solitária no Gabinete de Estado para a Luta contra o Crime Organizado em Bangui, capital da República Centro-Africana, onde foi sujeito a tortura e ameaças de morte.

Os eurodeputados denunciam que o seu estado de saúde "se deteriorou drasticamente" e que as avaliações médicas demonstraram que "necessita urgentemente de ser transferido da prisão" para receber tratamento médico fora das instalações prisionais.

Por se encontrar detido há mais de um ano "em condições desumanas e sem julgamento", e sem resposta a um pedido de liberdade condicional, os eurodeputados aprovaram esta quinta-feira uma resolução conjunta em Estrasburgo onde apelam à República Centro-Africana que autorize Joseph Figueira Martin a deixar o país por motivos médicos e que lhe seja concedido acesso a representação por um advogado e assistência consular.

O Parlamento Europeu considera que a República Centro-Africana apresentou acusações infundadas contra este cidadão luso-belga, incluindo espionagem e terrorismo, pelas quais enfrenta prisão perpétua e trabalhos forçados.

A resolução sublinha "o papel dos grupos armados que operam na República Centro-Africana" nas detenções e ataques ilegais e arbitrários contra trabalhadores humanitários e organizações não governamentais. Insistem que o Grupo Wagner seja designado como organização terrorista e condenam "a crescente ingerência estrangeira com motivações políticas na República Centro-Africana, nomeadamente através de forças paramilitares russas e de campanhas de desinformação".

Eurodeputados portugueses, da esquerda à direita, pedem libertação

Entre os proponentes das diversas moções levadas ao hemiciclo de Estrasburgo estão os eurodeputados Sebastião Bugalho (PSD), Francisco Assis (PS) e Catarina Martins (Bloco de Esquerda).

"Perante a gravidade da situação deste nosso compatriota europeu, é impensável que a União Europeia não mova mundos e fundos para obter a sua imediata libertação. Inclusive, se preciso for, recordando às autoridades os programas de cooperação com o país e o respeito pelos direitos humanos a que está obrigado, por exemplo, no quadro do Acordo de Samoa entre a União Europeia e os ACP", afirmou Assis na sua intervenção no debate.

Também Catarina Martins exigiu a libertação imediata de Figueira Martin, apelando ao empenho do Parlamento Europeu neste caso.

"Bem sei que não é função deste Parlamento averiguar da culpa ou da inocência de nenhum cidadão da União Europeia, e não o quero fazer. Mas é função deste Parlamento e das restantes instituições europeias exigir o respeito pelos direitos básicos de todos os cidadãos, em qualquer parte do mundo", disse na alocução no debate em plenário.

João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, interveio também no debate na última noite em defesa da libertação imediata do cidadão luso-belga. O eurodeputado português lembrou que Figueira Martin não foi inicialmente detido pelas autoridades da República Centro-Africana, mas torturado e mantido em isolamento total pelo Grupo Wagner.

"Este grupo tem naquele país um dos seus maiores destacamentos em todo o mundo, sempre a soldo da Rússia e em defesa dos seus interesses. José Martins, longe de ser um espião, era um especialista de uma ONG humanitária em Bangui. Acontece que essa ONG é norte-americana e isso bastou para os mercenários do Grupo Wagner o acusarem sem quaisquer provas de ser um espião norte-americano", denunciou o parlamentar português.

Cotrim de Figueiredo considera que a resolução implica a não aceitação da interferência da Rússia em países terceiros que promova a violação dos direitos humanos de cidadãos europeus. "Estarão a dizer também que jamais aceitarão que a ameaça que a Rússia representa para os europeus tenha sequer o menor paralelo com o que já sofreu José Martin", rematou em Estrasburgo.

Bruxelas assegura que Portugal tem prestado assistência consular

Em resposta, o comissário europeu responsável pelas parcerias internacionais, Joseph Sikela, garante que o caso tem sido seguido desde o início pela Alta Representante da Política Externa, recordando que o apoio consular é competência dos estados-membros.

O comissário revela que tanto a Portugal como a Bélgica "têm sido garantidos acessos a Figueira Martin, proporcionando assistência consular regular"

Bruxelas assegura que tem sublinhado de forma constante às autoridades locais "o imperativo de que os direitos do senhor Figueira Martin a um processo justo sejam completamente respeitados", tendo enfatizado a importância de garantir que as suas condições de detenção "cumpram os padrões internacionais em linha com as obrigações internacionais"

O comissário anota que a União Europeia "continua profundamente preocupada" com os direitos humanos na República Central-Africana, "especialmente nas áreas em que a Grupo Wagner está ativo".

Neste particular, sustenta o comissário Sikela, face ao registo de abusos e violações de direitos humanos e da lei humanitária internacional, o Grupo Wagner foi incluído no regime de sanções de direitos humanos global da União Europeia, a par de junto com indivíduos e entidades que operam na República Centro-Africana.