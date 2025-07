UE. Crescimento económico e sustentabilidade ambiental não são incompatíveis, explica economista português

"A inovação em tecnologias limpas também promove crescimento, desde que consigamos levar ao mercado tecnologias que são lucrativas". É esta a convicção manifestada à Renascença pelo economista Tiago Neves Sequeira. Posição assumida, também em Bruxelas, numa reunião preparatória da COP30 organizada por duas Eurodeputadas: A social-democrata Lídia Pereira (do PPE) e a italiana Annalisa Corrado, da bancada dos Socialistas e Democratas (S&D).

Entre os vários especialistas convidados, que incluiu climatologistas, também foi dado particular enfase à dimensão económica da equação.

Entrevistado pela Renascença, o professor Tiago Neves Sequeira insiste que, "se queremos liderar a transição climática temos que direcionar os recursos públicos para a inovação em tecnologias limpas", e apesar de faltarem cinco anos para a COP de 2030, no Brasil, faz todo o sentido começar, desde já, a abrir o caminho: "faz, porque isto tem muito a ver com a necessidade de negociação entre os diferentes países" e porque é com base nas tendências de hoje que serão fixados na COP.

Assim sendo, avisa: "a antecedência é fundamental".

Faz sentido começar a preparar a COP30, a cinco anos de distância?

Faz, porque isto tem muito a ver com a necessidade de negociação entre os diferentes países e a necessidade de compromissos prévios, em relação à COP. Faz sentido, até porque os próprios objetivos têm a ver com as tendências que temos agora.

Pelo que percebo, a antecedência tem muito a ver com a articulação entre as delegações de vários países...e nomeadamente entre os três grandes blocos económicos, que são aqueles que também contribuem mais para os objetivos da transição climática, e para os objetivos que vão ser fixados na COP: A Europa, os Estados Unidos e a China. Num momento em que há dificuldades de diálogo entre estes três grandes blocos, a antecedência é fundamental.

Mas à luz daquilo que se sabe hoje, não é demasiado cedo? Eu bem sei que tem de haver negociações com muita antecedência, dadas as posições nem sempre em sintonia dos grandes blocos mundiais, mas tudo se pode transformar daqui até lá...

Sim, é verdade, mas estas reuniões preparatórias têm mesmo muita importância para a definição dos objetivos, e são tendências de longo prazo, não é? A ligação entre a emissão de gases com efeito de estufa e o aumento da temperatura média são tendências de muito longo prazo. E, por isso, a mensagem transmitida (neste workshop) pelos climatologistas foi a de que ainda há esperança, mas está cada vez mais difícil de atingir o valor máximo de um grau centígrado e meio, acima da temperatura média pré-industrial.

E onde é que entra em jogo a economia na preparação de uma COP, que serve para definir estratégias para combater as alterações climáticas?

Alguns dos economistas que estão mais centrados no curto prazo, tendem a ver um "trade-off", ou uma escolha entre termos mais bem-estar económico e conseguirmos os objetivos da transição climática...ou seja, conseguirmos não aquecer a terra acima deste grau e meio. E a economia entra exatamente aí. A economia apresenta evidências de que é possível conseguir crescimento económico ao mesmo tempo que se consegue uma maior sustentabilidade a nível ambiental e, portanto, o crescimento económico não ser antagonista da transição climática. Essa foi um pouco a minha mensagem.

E como é que se consegue isso? Como é que se consegue ter idênticos resultados, no combate às alterações climáticas, garantindo uma economia forte?

O centro da resposta é: através de inovação centrada em tecnologias limpas. Portanto, ao invés de estarmos a inovar nas técnicas de exploração de petróleo ou de exploração de gás natural, como por exemplo aconteceu há uns anos nos Estados Unidos com o petróleo de xisto, não é?

O petróleo de xisto foi uma inovação tecnológica direcionada para a exploração do combustível fóssil, que tornou os Estados Unidos um dos principais exportadores mundiais de petróleo. E, de facto, os estudos mostram que isso dificultou a transição climática, porque se tornou mais barato a uma grande potência produzir petróleo e tornar-se exportador de petróleo.

Portanto, (a melhor solução é) direcionar esta inovação para tecnologias limpas, tecnologias solar ou eólica ou a nova, tecnologia de fusão nuclear, que tendem a ser tecnologias limpas. Algumas já estão inventadas, mas estão ainda a ser progressivamente melhoradas. Outras estão ainda em fase de tornar o processo economicamente viável, como esta da fusão nuclear. Seja como for, direcionar os recursos públicos para a inovação em tecnologias limpas é essencial… não financiar, portanto, nada daquilo que são tecnologias poluidoras. Enfim, os privados podem fazer investimento nesse sentido, mas os recursos públicos não devem ajudar a esse tipo de inovação tecnológica.

A questão é que os outros blocos, como a China e os Estados Unidos, apostam ainda muito nessas energias mais inimigas do ambiente. Como é que se consegue dar a volta a isto?

Consegue-se se esses blocos também quiserem, não é? Mas o compromisso da União Europeia, ou a tentativa de que a União Europeia tenha um papel central como potência económica que impulsiona esta transição climática foi, no fundo, a mensagem que eu transmiti...que não é necessariamente à custa de uma menor competitividade da União Europeia, porque a inovação em tecnologias limpas também promove crescimento, desde que depois nós consigamos levar ao mercado tecnologias que são lucrativas.

E isso tem-se revelado na inovação que há, em termos dos painéis fotovoltaicos e da energia eólica. No início eram muito caras, mas hoje já estão - por unidade de energia produzida - em muitos casos mais baratas do que outras.

Mas há hoje uma tendência também global, com várias iniciativas, incluindo da União Europeia, garantir uma tecnologia de fusão nuclear - comprovadamente limpa - mas também para conseguir uma tecnologia que é economicamente viável, porque isso vai dar-nos, provavelmente, uma tecnologia de uso comum, que vai ser barata, limpa e, portanto, consequente com a transição climática.

E, portanto, todos os países, e a União Europeia também, através de vários mecanismos, subsidiam a inovação e desenvolvimento. A questão é que se nós queremos liderar a transição climática temos de direcionar esses recursos públicos para incentivar a inovação em tecnologias limpas e, assim, conseguir que exista esta transição. Por exemplo, há estudos que mostram que as taxas de carbono e, em geral, o aumento do preço dos combustíveis fósseis faz com que as pessoas tendam a consumir mais carros elétricos. Isto é apenas um exemplo de como podemos incentivar a inovação em tecnologias limpas...e isso tem resultados ao longo do processo de crescimento económico.