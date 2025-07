Miguel Frasquilho. "A Europa tornou-se num monstro burocrático"

“Das empresas que hoje valem mais de 100 mil milhões de dólares, e que foram criadas nos últimos 50 anos, elas estão todas nos Estados Unidos. Há talvez duas ou três que estão na China, não mais do que isso, e nenhuma é europeia”, diz à Renascença Miguel Frasquilho. O problema, explica à Renascença o antigo presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), é que "o dinheiro da Europa muitas vezes é aplicado nos Estados Unidos e não no mercado europeu". E porquê? “Porque se sabe que a inovação está maioritariamente nos Estados Unidos, as condições de mercado estão muito mais nos Estados Unidos”.

Aliás, na leitura de Miguel Frasquilho a União Europeia não tem funcionado como um verdadeiro bloco económico: "Ela é apresentada como um bloco, mas a verdade é que temos países que são muito liberais, com um regime fiscal muito simples, com burocracias muito leves...e, depois, temos países que são bastante mais pesados como a França, e países muito burocráticos como Portugal e a Bélgica, entre outros...a Itália também é. E, portanto, há uma diversidade enorme que dificulta muito tratar a União Europeia como um só mercado".

E é preciso ter em conta, igualmente, que o velho chavão de que os ‘Estados Unidos inovam, a China copia e a Europa regula’ sofreu, entretanto, uma mutação: "a China já inova muitíssimo".

Resumindo e concluindo, Miguel Frasquilho considera – nesta entrevista à Renascença, que o projeto da União Europeia é "muitíssimo relevante, é um projeto de prosperidade e de paz na Europa", mas poderia ser muito mais dinâmico, muito mais catalisador, muito mais inovador: "A Europa tornou-se num monstro burocrático".

Porque é que a União Europeia é tão irrelevante em comparação com os grandes blocos económicos - o bloco norte-americano e o chinês - ao fim de tantos anos de construção europeia?

Acho que o projeto da União Europeia é muitíssimo relevante, é um projeto de prosperidade e de paz na Europa, como eu acho que nunca aconteceu no passado. Dito isto, acho que podia ser muito mais dinâmico, muito mais catalisador, muito mais inovador.

Como é que poderia ser mais relevante comparando com os blocos americano e chinês, por exemplo?

Deixe-me só dizer-lhe que, das empresas que hoje valem mais de 100 mil milhões de euros, ou 100 mil milhões de dólares - que é praticamente o mesmo valor - e que foram criadas nos últimos 50 anos, elas estão todas nos Estados Unidos. Há talvez duas ou três que estão na China, não mais do que isso, e nenhuma é europeia.

E porquê?

Bom, ouvimos muitas vezes o chavão de que "os Estados Unidos inovam, a China copia e a Europa regula". Hoje em dia a China já não copia, a China já inova muitíssimo...pode continuar a copiar, com certeza, mas já não é o que era há umas décadas. E a Europa é, na verdade, um mercado muitíssimo fragmentado. Esse é que é o ponto.

Ou seja, não podemos dizer, sequer, que a Europa é um bloco económico?

Não podemos dizer. Ela é apresentada como um bloco, mas a verdade é que temos países que são muito liberais, com um regime fiscal muito simples, com burocracias muito leves...e, depois, temos países que são bastante mais pesados como a França, e países muito burocráticos como Portugal e a Bélgica, entre outros...a Itália também é. E portanto, há uma diversidade enorme que dificulta muito tratar a União Europeia como um só mercado.

E como é que podemos dar a volta a isto, ou seja, como é que a Europa se pode tornar relevante?

Vamos lá ver. A Europa tornou-se num monstro burocrático. Eu acho que nunca conseguiremos ser os Estados Unidos da Europa, ou pelo menos isso será difícil. Mas é possível, se nós nos direcionarmos muito mais para a inovação do que para a regulação. Que a Europa se preocupa muito em regular, isso é verdade. E, portanto, não me parece que nós devamos estar preocupados em regular antes de inovarmos, antes de darmos o passo e irmos mais além, está a ver? E tem faltado muito isso. Há uma lentidão grande nas reformas...uma lentidão quase estrutural nas reformas que a União Europeia precisava. Temos 27 sistemas de justiça próprios, temos 27 sistemas fiscais próprios...

Temos 27 mercados de capitais, nomeadamente...

Sim, temos 27 mercados de capitais muito fragmentados, burocracias diferentes, uma fraca capitalização. Repare, não é que não haja dinheiro na Europa. O problema é que o dinheiro da Europa muitas vezes é aplicado nos Estados Unidos e não no mercado europeu. E porque é que isso acontece? Porque se sabe que a inovação está maioritariamente nos Estados Unidos, as condições de mercado estão muito mais nos Estados Unidos.

E como é que se traz inovação para a Europa?

Criando as condições para que ela venha...

Regulando menos, portanto...

Regulando menos, o que não significa uma desregulação, atenção. São conceitos diferentes. E ter regimes mais simples, uma justiça que funcione, sistemas fiscais que sejam verdadeiramente competitivos e simples...que seja fácil captarmos os fundos que estão a ir para fora. E eu acho que este é o grande problema. A Europa e Portugal precisam, no fundo, de ligar escala, financiamento e talento...e criar um ecossistema que tenha um grau de eficiência e de eficácia semelhantes.

Mas isso não começa logo no plano político? Quando olhamos para os Estados Unidos, pensamos em Trump; quando olhamos para a China pensamos em Xi Jinping; quando olhamos para a Europa ficamos na dúvida: Será Ursula von der Leyen? Será António Costa? Será a Presidente do Parlamento Europeu? Isto é uma dificuldade?

Desculpe, mas se pensássemos só em Donald Trump, em termos políticos, quando se pensa nos Estados Unidos, bom, eu diria que neste momento essa talvez seja a mais fraca das razões para os europeus investirem nos Estados Unidos (risos). E a verdade é que eles continuam a investir. E investem porquê? Porque há toda uma economia que funciona.

Mas seria importante que nas cúpulas houvesse alguém que mandasse na União Europeia?

Seria importante que as cúpulas estivessem mais de acordo, isso eu acho que seria. As cúpulas podem ser várias desde que estejam mais harmonizadas, remem todas para o mesmo lado e tornem a União Europeia um local mais ágil, menos burocrático, mais atrativo para o investimento. Para o próprio investimento europeu.

Mas por contraponto às suas palavras, parece-lhe que nas cúpulas da União Europeia está cada um a remar para o seu lado?

Eu não diria que está cada um a remar para o seu lado, mas era bom que se pudessem, talvez, entender melhor todos...embora, claro está, isso é fácil de dizermos aqui ao telefone, porque depois temos 27 países que é preciso consultar, dos quais é preciso saber a opinião, etc.

É preciso primeiro que os 27 se ponham totalmente de acordo, ou pelo menos maioritariamente de acordo, e depois - então sim - remarem todos para o mesmo lado. Isto leva tempo.

A solução para isto tudo pode resumir-se a uma palavra: Federalismo?

Como disse, eu acho que dificilmente nós iremos chegar a ser os Estados Unidos da Europa. Mas caminhar numa solução mais federal, sem ser os Estados Unidos da Europa, eu acho que pode ser, de facto, interessante. Agora, é bom que se perceba que os Estados soberanos também têm de estar dispostos a abdicar de alguma dessa soberania em algumas áreas.

E parece cada vez mais difícil, com os crescentes nacionalismos...

Pronto, aí tem a resposta, infelizmente. Repare, a Europa nunca será um “player” irrelevante porque, em termos da economia global, os Estados Unidos estão a caminho de pesar cerca de 30%, a Europa e a China pesam cerca de 17 ou 18% cada uma. Um player que pesa 17% da economia global não é irrelevante. Agora, eu gostaria que a Europa se aproximasse muito mais dos 30% dos Estados Unidos, até porque a Europa tem quase 500 milhões de habitantes e os Estados Unidos têm 330 milhões. E o que nós vamos assistir é que a China vai continuar a crescer e a ter o seu peso no mundo cada vez mais reforçado; os Estados Unidos, se não continuarem a aumentar esse peso, vão pelo menos mantê-lo; e a Europa eu diria que seria preciso muito mais para que tivesse uma posição mais consentânea com o peso dos outros dois “players” ...porque a China, não tenha dúvidas, vai continuar a subir o seu peso na economia mundial.

Para concluir...foi presidente da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal). Se pudesse, que conselho dava a Ursula von der Leyen e também aos líderes europeus?

Quem sou eu para dar conselhos a quem ocupa posições tão relevantes? Eu não dou conselhos, até porque acho que os conselhos se fossem bons vendiam-se e não se davam. Não dou conselhos. Agora, o que eu acho é que a Europa tem de se esforçar para ser um bloco mais compacto, com políticas mais amigas da competitividade e mais amigas do crescimento económico...preocupar-se em não regular tanto. Às vezes entramos no domínio do ridículo e há várias situações, como sabe, em que isso aconteceu e continua a acontecer.

Por exemplo?

(Risos), houve, pelo menos, tentativas tão ridículas como a harmonização da dimensão dos ovos das galinhas e coisas do género, temas de que todos nos recordamos.

O "ovo de Colombo", em síntese, será a desburocratização?

Não é o "ovo de Colombo"...não estamos a falar só da desburocratização. Estamos a falar (também) de uma regulação que não seja tão excessiva, de uma política fiscal que seja mais amiga do investimento e da competitividade, e estamos a falar de uma justiça que seja mais célebre. Estamos a falar de tantas áreas...