Portugueses defendem combate à pobreza como maior prioridade dos eurodeputados

Há uma nova preocupação portuguesa à atenção das prioridades dos eurodeputados. Questionados sobre os temas prioritários para a acção do Parlamento Europeu, os portugueses colocam agora o combate à pobreza no topo da lista (54%, mais 7 pontos percentuais face ao último estudo), suplantando a questão da inflação e custo de vida (53%, menos 4p.p.) que é a maior preocupação dos inquiridos europeus (41%).

Os dados são do Eurobarómetro publicado esta quarta-feira pelo Parlamento Europeu, apesar de o trabalho de campo ter sido realizado em Maio, com base em 26 410 entrevistas. Portugal apresenta uma amostra de 1.030 entrevistas presenciais realizadas.

Num olhar mais fino, constata-se que os portugueses são os europeus que mais querem ver a pobreza abordada como prioridade pelos eurodeputados. No domínio do custo de vida, Portugal é o país da Europa do Sul que mais coloca o tema nas prioridades do Parlamento Europeu, só tem comparação com a Irlanda, na Europa Ocidental, e está ao nível das preocupações de países de Leste como a Bulgária ou a Croácia.

Face ao Eurobarómetro anterior, os inquiridos portugueses desvalorizam agora a prioridade que pediram para o topo dos eurodeputados. Mais apoio para a saúde pública é reclamado por 50% dos inquiridos portugueses, com uma queda de 8 pontos percentuais.

Apesar da defesa ser a segunda área que os europeus mais escolhem para prioridade dos eurodeputados (34%, mais 3 p.p.), os portugueses colocam esse tema apenas em 5.º lugar na agenda dos parlamentares europeus (21%, menos 5 p.p.), atrás de uma aposta no apoio à economia e à criação de novas empresas (40% nos portugueses, 30% para os europeus)

Aposta na defesa e competitividade para afirmação da Europa

Portugal está sempre acima da média europeia na defesa de um papel mais ativo da União Europeia (UE) na arena internacional. 80% dos portugueses querem que os 27 dinamizem mais a proteção dos cidadãos em situações de crise internacional e de riscos de segurança, estando no pelotão da frente dos países que querem mais Europa nessa dimensão. A média europeia neste domínio é de 68% de opiniões favoráveis.

Para reforçar essa posição no mundo, os europeus defendem uma aposta na defesa e segurança (37%, mais 1 p.p.) e na competitividade, economia e indústria (32%, igual ao último estudo). Os inquiridos portugueses invertem estas prioridades, pedindo mais competitividade ( 38%, menos 3 p.p) do que aposta na defesa ( 31%, uma queda de 8 p.p.) A agricultura e a segurança alimentar continua a ser a terceira maior aposta preferida para os portugueses ( 30%) seguida da energia ( 28%) e agora dos valores europeus como a democracia e a proteção dos direitos humanos ( 26%, uma subida de 9 pontos percentuais)

Europeus querem mais unidade face a desafios globais

Em tempo de crise, os cidadãos europeus insistem na necessidade de unidade, mantendo sensivelmente as mesmas percentagens do estudo anterior. Nove em cada 10 europeus querem uma Europa mais unida para enfrentar os desafios globais. Portugal regista 91% de opiniões neste sentido. Questionados sobre a necessidade de mais meios para esse efeito, a concordância dos europeus desce para 77% (mais 1 p.p. face ao último estudo) e para 86% nos inquiridos portugueses (também mais 1 p.p.)

Portugal mantém-se no topo do europeísmo

Os portugueses continuam a ser os europeus que têm a imagem mais positiva sobre a própria União Europeia, com 74% de opiniões nesse sentido, descendo 1 ponto percentual face ao último estudo. A liderança portuguesa neste domínio tem sido nota dominante nos últimos Eurobarómetros. A imagem positiva da UE continua a ser ascendente no plano europeu, passando de 50 para 52% de opiniões favoráveis.

Os inquiridos portugueses são também os europeus com imagem mais positiva do Parlamento Europeu (65% , menos 2 p.p,) acima da média europeia que se mantém nos 41%. Os portugueses são dos europeus mais defensores de um papel mais importante do Parlamento Europeu (85%, com uma subida de 18 pontos percentuais) acima dos 62% da média europeia.

Num Eurobarómetro cujo trabalho de campo ocorreu em pleno período eleitoral para a Assembleia da República, os inquiridos portugueses mostraram sinais positivos sobre o rumo do país e da Europa. 49% consideram que a situação em Portugal estava a caminhar no sentido certo (mais 15 p.p. face ao estudo do último Inverno) e 56% viam um rumo certo no caminho observado na União Europeia (subindo 20 pontos percentuais face ao último estudo)