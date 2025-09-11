"Portugal não pode negar o alargamento. O que pode é precaver-se"

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O alargamento da União Europeia (UE) é inevitável, e Lisboa terá que o validar, diz Martins da Cruz. O antigo chefe da diplomacia portuguesa alerta, contudo, que a entrada de novos países terá forte impacto para Portugal. "Os Estados que querem entrar são todos do leste e do centro da Europa. Se eles entrarem, isso significa que passam a ser a maioria, entre os futuros 36 Estados-membros da União Europeia. Ou seja, o eixo político da Europa desvia-se para leste e Portugal, tal como a Espanha, passa a ser mais periférico", afirma o antigo ministro em declarações à Renascença. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Além disso, Martins da Cruz recorda que qualquer um dos candidatos têm um Produto interno Bruto (PIB) per capita inferior a Portugal, à Espanha e à Grécia. E isso significa que "os fundos estruturais e os fundos de coesão vão ser, em larguíssima medida, desviados para esses nove Estados-membros... e deixam de vir para Portugal". É neste quadro que o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros faz um aviso à navegação: "Temos que nos precaver, propondo períodos transitórios largos para certos aspetos económicos da integração, para a liberdade de circulação de pessoas", ou naquilo que respeita "aos princípios da coesão económica social". Quais são os riscos de alargamento da União Europeia, no atual contexto geopolítico?

Neste momento, há dez países a bater à porta da Europa, e a querer entrar. Dois provavelmente não entrarão, a Turquia e a Geórgia. Ficam os outros, onde está a Ucrânia. Não podemos esquecer-nos que, para aderir, o processo é muito longo. Portugal negociou durante quase oito anos. São 35 capítulos que têm que ser preenchidos. Os países têm que cumprir os chamados critérios de Copenhaga, ou seja: serem uma democracia, um Estado de Direito, ter uma economia de mercado e capacidade para absorver milhares e milhares de diretivas e leis comunitárias que estão em vigor, e que entram automaticamente no direito dos Estados-membros.

E desses oito países que têm mais hipóteses de entrar, quantos é que cumprem os requisitos? Vamos ver durante as negociações. A Ucrânia é um deles, embora o caso da Ucrânia seja o mais difícil. Nunca ouvi falar nisto, aliás, e estranho: no Tratado de Lisboa, o artigo 42 diz o seguinte: "se um Estado-membro for alvo de um ataque armado no seu território, os outros devem prestar-lhe auxílio e assistência por todos os meios ao seu alcance". Significa isso que, no dia à adesão, se a Ucrânia declarar que foi atacada pela Federação Russa, ou que a Federação Russa lhe ocupa territórios, todos os outros Estados-membros, incluindo Portugal, têm que enviar tropas para socorrer a Ucrânia. E não é a NATO, estamos a falar da União Europeia. Mas para Portugal há coisas que afetam ainda mais os seus interesses com alargamento. Porquê? Os Estados que querem entrar são todos do leste e do centro da Europa. Se eles entrarem, significa que passam a ser a maioria dos futuros 36 Estados-membros da União Europeia. Ou seja, o eixo político da Europa desvia-se para leste e Portugal, tal como a Espanha, passa a ser mais periférico. Para além disso, todos os candidatos têm um PIB per capita inferior a Portugal, à Espanha e à Grécia. Isto significa que os fundos estruturais e os fundos de coesão vão ser, em larguíssima medida, desviados para esses nove Estados-membros e deixam de vir para Portugal. Podemos dizer que o alargamento é inevitável, mas não vai correr nada bem a Portugal? O alargamento é inevitável e quando nós precisamos da Europa, a Europa abriu-nos as portas em 1986. Portanto, Portugal não pode negar o alargamento. O que pode é precaver-se.