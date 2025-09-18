"Grande apreensão" com proposta de orçamento plurianual de Von der Leyen

Na leitura de Vasco Alves Cordeiro, antigo presidente do Comité das Regiões, o caminho proposto pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para o Orçamento Plurianual da UE resulta de "grande secretismo", e poderá revelar-se "muito perigoso" para a ligação entre os cidadãos e a União Europeia.

O presidente da COTER espera que seja possível corrigir, nas negociações que se avizinham, "aquilo que é manifestamente um erro, uma infelicidade, para não dizer uma asneira, da parte da Comissão Europeia".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



E até mesmo "os quantitativos", o montante global previsto - perto dos dois biliões de euros, para sete anos - não convence o presidente da Comissão de Política de Coesão Territorial e Orçamento da União Europeia, do Comité das Regiões: "Em percentagem do PIB europeu, pode até representar uma ligeira redução, avisa".

Nesta entrevista à Renascença, Vasco Alves Cordeiro considera inevitável que os cortes previstos atinjam a política de coesão e a PAC (Política Agrícola Comum), lembrando que estas são áreas determinantes para os cidadãos.

O antigo presidente do Governo Regional dos Açores avisa, por outro lado, que a rota traçada teria efeitos claros para Portugal: “A desertificação e o desafio demográfico seguramente são agravados com uma abordagem deste tipo.”

Como analisa a proposta de Orçamento Plurianual apresentado por Ursula von der Leyen, enquanto presidente da Comissão da Política de Coesão Territorial e Orçamento da União Europeia?

Com grande preocupação e com grande apreensão. Quer por aquilo que antecedeu a apresentação desta proposta, aquilo que consta desta proposta, quer ainda por aquilo que resultará, ou que resultaria dela, se ela fosse aprovada tal como está.

Grande secretismo e falta de transparência

Então vamos por partes. O que é que o preocupa naquilo que antecedeu a proposta?

Bom, antes aquilo que são notícias vindas a públicos que dão conta de um grande secretismo e falta de transparência, inclusive entre a Comissão Europeia, que parece conduzir a que esta proposta seja mais a proposta da presidente Von der Leyen, do que propriamente a proposta da Comissão Europeia.

Eu sei que foi formalmente aprovada pela Comissão, mas há notícias públicas de que houve aqui um grande controlo de informação relativamente a essa matéria e inclusive também dificuldades de partilha de informação com o Parlamento Europeu.

Parece-lhe que os comissários foram surpreendidos e assinaram de cruz?

Eu não quero ir tão longe, agora algumas notícias que vieram a público dão nota que, efetivamente, a proposta não foi preparada dentro do espírito de colegialidade que deveria ser natural num órgão deste tipo.

E quanto ao conteúdo?

Quanto ao conteúdo, há muita gente que está preocupada com a parte dos quantitativos. Essa parte é importante naturalmente, aliás é essencial, mas esta proposta para além da parte dos quantitativos é profundamente preocupante naquilo que tem a ver com as regras de execução desse orçamento, porque centraliza ao máximo na Comissão Europeia e nos governos nacionais aquilo que é a execução deste orçamento.

Por exemplo, deixam de existir programas regionais diretamente negociados com a União Europeia. No fundo, replica-se nesse orçamento de sete anos aquilo que foi uma solução extraordinária para o mecanismo de recuperação e resiliência. De forma simplista até, talvez, a Comissão Europeia entrega um cheque aos governos nacionais e os governos nacionais decidem como é que hão de executar.

Qual é o problema que isso tem? Se é, até certo ponto, compreensível que isso seja aplicado numa situação extraordinária, na execução normal de um orçamento da União - de uma União que aliás assume o princípio da subsidiariedade como pedra basilar, que assume a questão da coesão territorial, económica e social como uma questão essencial da sua existência e do seu funcionamento - isso, na minha opinião, é negação desses princípios.

Acho que é um caminho muito perigoso



Isso significa que há um afastamento da Comissão Europeia e dos Estados-membros relativamente aos cidadãos que representam?

Eu acho que o potencial é exatamente esse. E não é um afastamento, é romper por completo a ligação a nível das comunidades territoriais, das regiões, dos municípios. Há um romper completo com essa ligação. O que se torna ainda mais dramático quando todas as sondagens feitas pelas instituições comunitárias dão conta que é esse nível de poder aquele que recolhe maior confiança por parte do cidadão.

Acho que é um caminho muito perigoso, não apenas naquilo que tem a ver com a execução do orçamento, mas - conforme a sua pergunta toca e bem nessa realidade - o próprio funcionamento, o próprio sentimento europeu, a própria ligação entre os cidadãos e a União Europeia. É óbvio que agora inicia-se um período de negociação, não é? Estamos a falar de um período de cerca de dois anos de negociação e eu espero que seja possível corrigir aquilo que é manifestamente um erro, uma infelicidade, para não dizer uma asneira, da parte da Comissão Europeia.

Para além do conteúdo, e da forma mais ou menos centralizada como esta proposta de orçamento foi apresentada por Ursula von der Leyen, o que é que lhe dizem os números deste orçamento?

Toda a gente, ou a maioria, parece muito ufana por ser um orçamento que se aproxima dos dois biliões de euros, que do ponto de vista percentual significa um incremento, mas é preciso não esquecer o seguinte: É preciso avaliar os montantes que estão previstos de acordo com aquelas também são as responsabilidades que existem agora, e que não existiam no passado.

Por exemplo, o pagamento dos montantes que a Comissão Europeia foi buscar aos mercados financeiros para constituir o Next Generation EU. Só isso significa uma percentagem que praticamente consome o crescimento percentual, em termos do PIB europeu (Produto interno Bruto) desta proposta. Caímos, ou podemos cair eventualmente, na situação em que temos algum crescimento em valores absolutos, mas em termos percentuais - face ao PIB da União - temos o mesmo valor, ou uma ligeira redução.

Para além disso, torna-se difícil perceber como é que, com os mesmos recursos, a União quer acudir a novas realidades no âmbito da defesa e no âmbito da segurança.

Onde é que vamos destapar a manta?

Claramente na parte da coesão e da política de coesão. E provavelmente também na PAC, na política agrícola comum.

Do seu ponto de vista, e se não sofresse alterações, que efeitos teria para Portugal esta proposta de orçamento plurianual de Ursula von der Leyen?

Eu acho que Portugal é um dos países a que as questões da coesão territorial se colocam de forma particularmente evidente. A desertificação, o desafio demográfico, sobretudo no interior, mas não só, seguramente são agravados com uma abordagem deste tipo.

Se a coesão territorial deixa de constituir um dos eixos centrais da execução do orçamento, a tentação, clara e óbvia, é investir esses recursos naquelas áreas onde existe porventura mais população, onde pode haver uma maior e mais rápida resposta do ponto de vista de competitividade e não é seguramente em zonas que estão demograficamente deprimidas e onde podem existir mais dificuldades de acesso.

Vai-se investir mais onde dá mais votos, é isso?

As palavras são suas, mas eu reconheço que é uma das formas possíveis pelas quais se pode ver esse assunto, ou esse risco.