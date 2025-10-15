Desinformação estrangeira cada vez mais disseminada e difícil de detetar

As campanhas de desinformação estrangeira, nomeadamente provenientes de leste, são cada vez mais complexas, mais difíceis de detetar e estão cada vez mais disseminadas geograficamente na União Europeia (UE) e difundidas por diferentes veículos de informação.

A conclusão é da equipa de verificação de dados da Euranet Plus, a rede europeia de rádios de que a Renascença faz parte. No relatório de outubro, esta equipa revela ainda que, embora a Rússia continue a ser a principal fonte de desinformação, a China e o Irão estão a ganhar um papel cada vez mais relevante.

A Comissão Europeia tem definido medidas para apoiar os Estados membros a lidar com estas campanhas, mas especialistas citados por esta equipa da Euranet Plus chamam a atenção para uma batalha desigual, uma vez que lançar informação ou noticias falsas é rápido e barato, mas desmascarar essa informação é um processo lento e dispendioso.

O risco, lembra Nina Lamparski, responsável por esta equipa, "não é que as pessoas acreditem em todas as histórias falsas, mas que deixem de acreditar seja em que for".

O relatório agora divulgado sublinha que os "órgãos de fiscalização da UE têm alertado que potências estrangeiras estão a intensificar os seus ataques de desinformação em toda a Europa". Por outro lado, o grupo de reflexão Atlantic Council, num documento recente, alerta que "a guerra híbrida mais ampla da Rússia contra a Europa continua a intensificar-se, com ciberataques, sabotagem e ações secretas associadas a esforços de desinformação".

Entretanto, o serviço diplomático da UE constata que os atores estrangeiros "adaptam continuamente as suas táticas para aproveitar as novas tecnologias e contornar as medidas restritivas impostas contra eles".

Tudo isto parece estar a fazer efeito, uma vez que um inquérito recente da União Europeia revelou que 88% dos europeus estavam preocupados com as notícias falsas e a manipulação online.

Novos meios de desinformação

Embora a Rússia continue a ser o interveniente mais agressivo, a China e o Irão têm intensificado as suas ações, utilizando ferramentas como a Inteligência Artificial e redes de bots (programas de software que executam tarefas automatizadas, repetitivas e pré-definidas) para interferir nos assuntos da UE. Os meios de comunicação estatais, como a RT russa, já não são os principais canais utilizados para difundir propaganda. Hoje, "as táticas de Moscovo são uma mistura de truques baratos e ferramentas de alta tecnologia: contas falsas nas redes sociais, vídeos gerados por Inteligência Artificial e sites de notícias falsas projetados para parecerem veículos de comunicação europeus sérios e credíveis". A equipa de verificação de dados da Euranet conclui que "o objetivo é semear o caos, minar a confiança do público, comprometer a credibilidade dos media e aprofundar as divisões sociais".

Ataques um pouco por toda a Europa

Na Bulgária, a equipa de verificação de dados da Euranet identificou mensagens pró-Rússia em blogues de estilo de vida e aplicações de encontros. Na Áustria e em França, observou campanhas de desinformação nas redes sociais, que se espalharam pelas ruas em forma de grafites ligados ao Kremlin, por exemplo em Viena. Já a polícia alemã alerta que agentes russos estão a recrutar espiões através do TikTok e de aplicações de mensagens, atraindo-os com pequenos trabalhos aparentemente inofensivos.

Estratégias da Rússia

De acordo com este relatório, a desinformação estrangeira na Europa remonta à propaganda da Guerra Fria, mas evoluiu drasticamente desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. No entanto, a invasão da Ucrânia, em 2022, marcou um ponto de viragem. As sanções da UE, as proibições de transmissão da RT, a cadeia de televisão estatal russa, a aplicação da Lei dos Serviços Digitais e a exposição pública de operações secretas de desinformação forçaram Moscovo a mudar de estratégia. Hoje, a Rússia já não procura alcançar populações em massa, mas sim pequenos nichos.

As táticas de Moscovo passam por clonar sites de notícias para publicar histórias fabricadas que se infiltravam nas redes sociais. Por sua vez, em França foi denunciada uma rede que divulgava vídeos de notícias gerados por Inteligência Artificial em francês, alemão e espanhol. E, em vez de procurar milhões de visualizações, de acordo com esta análise da Euranet Plus, os operadores russos optam por se infiltrar em pequenas comunidades de estilo de vida — fóruns de beleza, grupos de criptomoedas e até mesmo aplicações de encontros, para espalhar discursos antiocidentais.

Já na Letónia, o Serviço de Segurança do país identificou canais na rede social Telegram que serviam de veículos de propaganda e de recrutamento para operações de sabotagem.

Quanto aos temas sobre os quais mais mensagens falsas foram difundidas, a Euranet Plus identifica as ideias de que os europeus sofrem mais do que Moscovo com as sanções aplicadas à Rússia, que os ucranianos são uma ameaça, que a União Europeia é corrupta, que a NATO é um risco e que os líderes europeus são fracos.

Táticas da China e Irão

Por sua vez, na China, a equipa de verificação de dados da Euranet Plus identifica, nos meios de comunicação ligados ao Estado, uma promoção de narrativas de investimento e estabilidade, ao mesmo tempo que questionam as garantias de segurança dos Estados Unidos e que ignoram as críticas sobre a situação em Taiwan. Um relatório de setembro de 2025 da Assembleia Parlamentar da NATO confirmou que Pequim intensificou esses esforços desde a pandemia de COVID-19, utilizando cada vez mais contas secretas para minar a unidade ocidental e apresentar a China como um ator global indispensável.

Já a atividade do Irão é menos sistemática. Durante crises no Médio Oriente, como a guerra na Faixa de Gaza, redes ligadas a Teerão amplificaram narrativas anti-Israel e visaram as comunidades da diáspora na Europa. Num relatório de julho de 2025, o DisinfoLab da UE identificou padrões semelhantes (ligados à guerra de Gaza), que muitas vezes se estendem a debates mais amplos na Europa sobre migração, religião e segurança.

A resposta de Bruxelas

Em resposta, a Comissão Europeia introduziu novas leis no ano passado, incluindo a Lei dos Serviços Digitais e a Lei da Inteligência Artificial. No início de outubro, a presidente da Comissão Europeia anunciou o lançamento de um programa de resiliência dos meios de comunicação, para ajudar os Estados-Membros a lidar com este quadro de divulgação crescente de desinformação.