Marta Mucznik: "A União Europeia tem que ter um roteiro com a Moldávia para a reintegração da Transnístria"

A vitória do partido PAS nas parlamentares de Setembro na Moldova foi recebida com algum alívio em Bruxelas e na capital Chisinau. Mas subsiste a questão da região separatista pró-russa da Transnístria e, na opinião de Marta Mucznik, analista do International Crisis Group, uma entrada na União Europeia com território dividido - a exemplo do Chipre - não é um bom cenário para ninguém.

Em que medida a vitória do partido PAS nas eleições parlamentares moldavas foi um passo relevante na aproximação à União Europeia?

Foi uma vitória muito relevante. Havia um grande receio por parte de Bruxelas e também do partido que estava no governo, da presidente Maia Sandu, em relação a estas eleições.

No ano passado, houve eleições presidenciais e um referendo de adesão à União Europeia em que se verificou uma grande divisão do eleitorado. Maia Sandu voltou a ganhar, mas com uma grande polarização do eleitorado, também graças a um apoio da diáspora moldava.

Havia um grande receio de que as forças de oposição, algumas delas com ligações pró-russas, poderiam vir a ganhar mais terreno nestas eleições, o que poderia pôr em causa o projeto de adesão da Moldova à União Europeia. Esta é a grande bandeira do PAS - Partido da Ação e Solidariedade, que, para surpresa de muitos, ganhou as eleições com 50.2%, ou seja, 55 em 101 lugares.

Nas últimas eleições presidenciais e no referendo houve uma grande operação de interferência externa, de forças pró-russas, de compra de votos, de disseminação de notícias falsas sobre a União Europeia, sobre Maia Sandu. Havia a expectativa de que iria haver também - e houve também - tentativas de interferir com o processo eleitoral. Toda a campanha foi muito polarizada, com um enquadramento muito geopolítico, encarada por todos os analistas, mesmo na Europa Ocidental e em Bruxelas, como um combate entre as forças pró-russas e forças pró-europeias na Moldova.

Apesar disso, defende no seu artigo que ainda há um desafio de conquistar a população moldava, onde há muitos indecisos em relação à trajetória geopolítica. Os resultados não conquistaram o povo moldavo por completo?

Não, claro que não, porque é um povo que está efetivamente dividido. Há várias etnias, várias línguas, com um setor mais conservador e mais rural da população por contraste com as elites mais urbanas e pró-europeias de Chisinau ou pró-europeias. A diferença é que, no contexto de uma guerra no continente europeu e de uma grande interferência externa, nem tudo pode ser justificado à luz deste combate geopolítico.

Há, de facto, uma parte da população mais conservadora, mais rural, que 'bebe' muito da comunicação social e mediática russa, que fala russo, cujos programas de televisão e, portanto, são alvos de maior propaganda russa. E há uma parte da população - como se verificou na Georgia - que associa o voto no PAS - que está no governo - à aproximação à União Europeia e, no fundo, uma escolha pela guerra. E há uma grande parte da população que gostaria de ter uma postura mais neutral, não alinhada, de uma política externa mais multidimensional, que 'dão-se bem com todos', tanto com o leste como com o ocidente europeu. Isso é prevalecente nestas sociedades e também se verifica bastante na Moldova.

No meu artigo, quis dizer que é importante também que a comunicação da União Europeia junto destes eleitorados não ponha todas as cartas num partido político, como o PAS. Isto tem que ser um projeto de consenso nacional, um projeto nacional. A União Europeia não se pode só concentrar nas elites pró-europeias, mas também tentar chegar a um eleitorado que porventura é mais resistente ao que entendem ser os valores ocidentais. Deve tentar desmistificar algumas notícias falsas que disseminam no espaço público moldavo e tentar também chegar às forças da oposição e à sociedade no seu conjunto.

O caminho europeu só pode ser feito com o reforço social da ideia de Europa na Moldova muito para lá da elite do PAS?

Exatamente. Isso é um desafio que a União Europeia enfrenta em vários países, não apenas na Moldávia e naquela região do mundo. No entanto, naquela região há muitas divisões, diferentes identidades e línguas. Há uma parte da população que fala romeno, mas quase todas as pessoas falam russo. Esta é a realidade que coexiste na Moldávia e, portanto, a União Europeia e o Ocidente também têm que ter isso em conta, não polarizando ou extremando mais o debate entre as forças, enquadrando cada eleição ou mesmo o projeto de adesão à União Europeia como um combate geopolítico.

Deteta progressos reais nas reformas exigidas no processo de adesão da Moldova?

Sim, têm havido bastantes progressos. A União Europeia tem elogiado bastante a Moldova, por todos os progressos que tem feito desde 2021, desde que Maia Sandu foi eleita, e também desde o pedido de adesão à União Europeia e à atribuição do estatuto de candidatos. A Moldova tem apostado muito no seu projeto de adesão à União Europeia. O próprio título da campanha do partido PAS era mesmo a adesão à União Europeia em 2028. Esperam recomeçar o processo de ratificação em 2028 e a análise que tem vindo a ser feita por parte de Bruxelas é que, de facto, a Moldova tem feito um caminho bom, embora ainda com muitos desafios pela frente, sobretudo no que diz respeito à administração pública, ao sistema judicial, à separação de poderes e ao combate à corrupção, que é um tema fundamental.

Ainda há um longo caminho para fazer. A Moldova ainda não iniciou negociações de adesão, porque o seu processo está associado ao da Ucrânia. Neste momento, no Conselho Europeu, há um veto húngaro contra a abertura das negociações de adesão da Ucrânia. Como os dois processos estão associados, a Moldova também não está a conseguir progredir, pelo menos para já.

A separação de processos seria benéfica para a Moldova?

Sim, há quem defenda que sim. Embora, por outro lado, por uma questão de solidariedade, nem o governo moldavo, nem Bruxelas - por uma questão de solidariedade também para com a Ucrânia, porque foi a invasão russa à Ucrânia que desencadeou estes dois processos de adesão - ainda não estão num momento em que se está verdadeiramente a discutir a dissociação entre os dois processos. É um debate que por vezes surge em Bruxelas, mas, que eu saiba, nem o Conselho Europeu nem os estados-membros estão ainda seriamente a considerar essa hipótese.

A Moldova vai mais à frente face à Ucrânia?

A Ucrânia está num contexto de guerra. Portanto, é um pouco difícil fazer essa avaliação. Cada país tem o seu ritmo e avança à sua medida. Acho que são dois contextos diferentes. Falámos das reformas que são necessárias para a Moldova cumprir os critérios de Copenhaga, mas não podemos esquecer a situação da Transnístria. É uma região separatista da Moldova, que urge resolver nos próximos anos, para que possa aderir à União Europeia como um país inteiro e não como um território dividido.

Que cenários existem para a Transnístria, quer por proposta externa ou num plano interno sobre o estatuto final?

A questão do estatuto final da Transnístria tem sido uma questão muito complexa. É um conflito que data desde 1992, quando a Transnístria declarou unilateralmente a sua independência e é um enclave com forças pró-russas na Moldávia. Há um quadro de negociações que tem vindo a ser gerido pela OSCE desde essa altura e havia um formato que se chamou 5+2, que no fundo incluía a Ucrânia e a Rússia como mediadores nesse conflito.

Esse formato obviamente ficou congelado com o desencadeamento da guerra da Ucrânia e com a invasão russa da Ucrânia e, portanto, o processo de paz tem estado bastante paralisado desde 2022. Esse processo de paz defendia os parâmetros da OSCE, com a integridade territorial da Moldova e o estatuto especial para a Transnístria. E, no fundo, a desmilitarização da Transnístria e a retirada das tropas russas não aconteceu, tendo estado paralisado desde 2022.

O que se fala muito, mesmo nos corredores, é que a situação na Transnístria depende em larga medida também do resultado da guerra da Ucrânia. É um processo que tem estado bloqueado e, desde 2022, Chisanau mudou um pouco a sua postura face à Transnístria. A Moldova está a pôr todas as cartas que tem no seu projeto de adesão à União Europeia e deixando a Transnistria em 'banho-maria', à espera que se faça todo o progresso possível para, um dia mais tarde, vir a integrar a Transnístria, quando as condições estiverem favoráveis para isso acontecer.

Na nossa perspectiva, do International Crisis Group, isso é um problema, porque há um prazo específico para o processo de adesão, As autoridades moldavas ainda falam de 2030 e esse processo de reintegração da Transnístria poderá levar muito mais do que isso. Temos pois vindo a apelar à União Europeia para que também tenha uma visão concreta e um roteiro - com a Moldávia - para a reintegração da Transnístria no âmbito das negociações. Aderir à União Europeia como território dividido não é propriamente o ideal para a Moldova. E, portanto, a resolução do conflito está bastante em 'banho-maria' e é um pouco o 'elefante na sala'.

Sempre houve esta abordagem de separação entre a resolução do conflito da Transnístria e o processo de adesão da Moldávia, para não dar mais motivos à Rússia de destabilizar a região e de criar impedimentos ao projeto da Moldávia aderir à União Europeia. Todos sabemos que a Rússia, Putin e o Kremlin não querem ver estes países - que consideram da sua esfera tradicional de influência - juntarem-se às estruturas ocidentais e à União Europeia. Há também um medo de que a Rússia use este pretexto da Transnístria para criar mais destabilização. O problema é que depois há o dilema concreto de que, para aderir à União Europeia, a Moldova deveria aderir com a sua integridade territorial.

O Chipre é um modelo exequível para a Moldávia?

Penso que não. É mais uma forma dos líderes na Moldávia, dos líderes governamentais e também da própria União Europeia, de dizer, na pior das hipóteses, que o Chipre também entrou na UE com um conflito congelado. E, portanto, a Moldova pode sempre entrar com o território que controla, que não incluiria a Transnístria.

Não é um bom modelo, não é um bom exemplo, não é um bom precedente. Uma coisa é aquilo que se diz publicamente, enviando alguns sinais de que não é por isto que a Moldávia não vai entrar, dizendo à Rússia e a Putin que isso nunca será um impedimento. Outra coisa é aquilo que se fala à porta fechada e nos corredores e, como bem disse, há um pouco essa preocupação de não repetir um segundo Chipre.

A União Europeia não pode começar a aceitar vários territórios divididos. Porventura pode-se dar ao luxo de fazer isso com um país, mas não com vários estados envolvidos em conflitos congelados. Não é um bom princípio para a União Europeia, além de que destabiliza muito o processo de decisão, que já é difícil por si só, porque requer unanimidade em quase tudo o que tem a ver com política externa e de alargamento. Não penso que seja um bom modelo a seguir e penso que há essa consciência também na liderança da União Europeia.

A ideia de contornar a unanimidade está a ganhar força em Bruxelas?

Está a fazer o seu caminho, embora haja muita resistência e oposição de alguns Estados-membros. O presidente do Conselho Europeu fez essa proposta de eliminar a unanimidade nas primeiras fases do processo de negociação - na abertura dos vários capítulos de negociação - decidindo-se por maioria qualificada. Isso já iria facilitar bastante, mas não é uma proposta nova, pois a Alemanha já tinha também feito essa proposta, com outro estado-membro.