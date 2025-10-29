Bélgica opõe-se a cedência à Ucrânia: "A meu ver com razão", diz Martins da Cruz

O que fazer com os ativos russos imobilizados pela União Europeia? Desta vez não foi a Hungria ou a Eslováquia a bloquear uma decisão do Conselho Europeu. Logo à chegada, o primeiro ministro belga foi avisando que iria bloquear a preparação de um “empréstimo de reparações”, que os lideres europeus pretendiam conceder à Ucrânia, a partir dos ativos russos imobilizados pela União Europeia.

Bart De Wever explicou que não teria qualquer alternativa, a menos que existissem compromissos claros dos outros Estados-membros sobre a partilha de riscos, e a proteção jurídica de tal decisão.

Mas a que se deve esta resistência?

Em entrevista à Renascença, António Martins da Cruz - antigo ministro dos Negócios Estrangeiros - explica que o primeiro-ministro belga decidiu travar o plano - "e a meu ver com razão" - por não existir qualquer decisão de um tribunal sobre a movimentação desses ativos, no valor de 140 mil milhões de euros.

Conclusão: O Conselho Europeu dirigiu um "convite", à Comissão Europeia, para que apresente “com a maior brevidade possível” opções de apoio financeiro à Ucrânia.

No último Conselho Europeu (23 de outubro), a Bélgica "bateu o pé"...e bloqueou o envio para a Ucrânia dos ativos russos congelados. O que é que está em causa…e o que podem fazer os líderes europeus?

Bom, o que nós sabemos é que o Conselho Europeu não tomou decisões sobre o que fazer com os ativos russos. Para quem nos está a ouvir perceber, na Bélgica há 140 mil milhões de euros depositados num sistema chamado "Euroclear". O que é que propõe a Comissão Europeia? Que sejam enviados para a Ucrânia esses 140 mil milhões, e não os juros como chegou a estar previsto.

O que se calcula é que - dada a situação de guerra - a Ucrânia ficará sem fundos, inclusivamente para pagar aos funcionários públicos, a partir de março de 2026.

A ideia é agarrar neste ativos e dar à Ucrânia 45 mil milhões, todos os anos, nos próximos três anos. E porque é que a Bélgica se opõe? O dinheiro está congelado porque houve uma decisão política para congelar os ativos na Rússia. Bom, a Rússia tem dinheiro no Reino Unido, no Japão, no Canadá e nos Estados Unidos.

Mas sobretudo na Bélgica...

Sim, na Bélgica está o grosso: 140 mil milhões. Ora bem, a bélgica opõe-se porque não há qualquer decisão do tribunal. O primeiro-ministro belga - e a meu ver com razão - que este dinheiro desapareça...que seja entregue à Ucrânia e que a Rússia, quando acabar a guerra ou quando assim o entender, nomeie advogados, e diga ao governo da Bélgica que quer o seu dinheiro. É que não há qualquer decisão de um tribunal a dizer que a Bélgica pode autorizar que este dinheiro seja entregue à Ucrânia.

Foi por isso que o primeiro-ministro belga bloqueou (a decisão no Conselho Europeu), exigindo partilha de responsabilidades e de riscos?

Exatamente. O que é que queria o primeiro-ministro da Bélgica, e que os outros países não concordaram? Era que todos assumissem o compromisso de que, se a Rússia um dia vier pedir o dinheiro, todos os Estados-membros são responsáveis pelo pagamento.

Mas aí já seria a doer para todos e, por isso, ninguém aceitou...é isso?

Ninguém aceitou. Neste momento o que é que ficou decidido? A Comissão Europeia vai propor outras soluções. Eu pessoalmente não acredito nelas, mas as soluções são só duas. Primeiro: a Comissão Europeia lança um empréstimo - os chamados Eurobonds - ou seja, vai ao mercado e diz: "eu preciso de 45 mil milhões ao ano durante 3 anos". A banca Internacional empresta e, quando for preciso pagar, cada um dos países-membros da União Europeia paga, tal como está a acontecer com o empréstimo pedido na altura do Covid.

Isso significa que vão ao bolso dos contribuintes de cada Estado?

Vão ao bolso dos contribuintes, incluindo os contribuintes portugueses. Se houver um empréstimo garantido pelos 27, todos os países da União Europeia têm que pagar.

Qual é a outra hipótese?

A outra hipótese é ir diretamente aos países e dizer: "conforme o que cada um paga para o orçamento da União Europeia, passa a pagar mais nos próximos 3 anos, até perfazer os 45 mil milhões". Ou seja, os contribuintes portugueses, em vez de pagarem, por exemplo, daqui a cinco ou 10 anos, quando vencesse os ‘Eurobonds’ ou o empréstimo, pagam já par ao ano que vem a parte que nos compete dos 45 mil milhões...durante os próximos 3 anos. Eu penso que estas duas hipóteses não vão ter pernas para andar, mas nunca se sabe, até pode ser que apareça uma terceira hipótese.

E parece que existe uma terceira hipótese em equação: Não mexer, simplesmente, nos ativos russos. Nesse caso, o dinheiro para ajudar a Ucrânia sai diretamente do orçamento comunitário. A solução poderia ser desviar parte do dinheiro destinado à PAC (Politica Agrícola Comum) ou às políticas de Coesão...

Sim, exatamente. Mas nesse caso, se quiséssemos manter as verbas para a Coesão, para a Política Agrícola Comum, para as Regiões Ultraperiféricas - que são essenciais para os Açores e para a Madeira - teriam os países, de qualquer maneira, que aumentar as suas contribuições. Portanto, em qualquer um dos casos, iríamos sempre pagar mais.

Será uma boa ideia ir empurrando a questão com a barriga, na esperança de que Putin acabe com a guerra na Ucrânia? Na expectativa de que exista uma qualquer solução, e deixe de ser necessário mexer nos ativos russos imobilizados, ou aplicar dinheiro da União Europeia?

Eu acho muito difícil, infelizmente, que a guerra termine a curto prazo. O facto de ter sido adiada 'sine die' a cimeira que estava prevista entre Donald Trump e Vladimir Putin, em Budapeste, significa que a Rússia não aceitou as condições que lhe terão sido postas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos na reunião que teve com o seu homólogo na Rússia. A cimeira foi adiada, o que significa que a guerra vai continuar.

E não há expectativa nenhuma que a Rússia ceda neste momento. Antes, pelo contrário...a Rússia também acompanha, obviamente, o que se passa no Conselho Europeu, em Bruxelas, e sabe das dificuldades. Portanto, eu não tenho expectativa nenhuma de que a guerra possa terminar a curto prazo, nem sequer a médio prazo.

Ou seja, os portugueses vão sempre pagar a fatura, independentemente de qual seja a solução?

Obviamente que seja qual for a solução - e a posição do Governo é muito clara, e ainda bem que é muito clara - Portugal tem que contribuir para apoiar a Ucrânia nesta guerra. Está em risco a segurança da própria Europa. E portanto Portugal, tal como os outros 26 Estados-membros da União Europeia, tem que contribuir com ajuda humanitária, financeira e de armamento para que a Ucrânia possa suster a ofensiva russa.

Parece-lhe que António Costa está a saber gerir esta questão?

A posição do Dr. António Costa é muito difícil. Repare: há um mês ele queria que fosse abolida a regra da unanimidade para fechar cada um dos 35 capítulos das negociações de adesão. A Hungria opôs-se e, como a decisão tem que ser unânime, não foi possível.

Há dias, no Conselho Europeu, António Costa tentou, com o apoio dos outros 26 países, que a Bélgica fizesse uma concessão. A Bélgica diz que não pode fazer por motivos políticos e por motivos legais.

E o que é que decidiu o Conselho Europeu? Pedir à Comissão Europeia que tenha imaginação e que em dezembro apresente uma solução viável. Eu acho que a culpa direta não é de António Costa. Eu acho que António Costa fez o possível por encontrar soluções...mas com a regra da unanimidade, basta que um país - como aconteceu - não esteja de acordo, para que a decisão não possa ser tomada.