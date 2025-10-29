Vítor Martins: "Sem um modelo federal, a Europa ficará ‘fora de jogo’ na cena internacional"

A Europa deve enveredar pelo Federalismo, criar um senado e transformar o Presidente da Comissão Europeia na face mais visível da Europa. As opiniões são de Vitor Martins, antigo secretário de estado da Integração Europeia, numa entrevista à Renascença a propósito do lançamento do seu livro "Viagem pela Integração Europeia".

Defende no seu livro que a expressão “bom aluno”, cunhada por Jacques Delors a propósito de Portugal, foi adulterada ao longo do tempo. Porquê?

É uma expressão que, em diversas ocasiões, acabou por ser interpretada como um sinal de subserviência de Portugal relativamente à integração europeia. Foi lida como uma participação de Portugal demasiado passiva e respeitadora das regras comunitárias, mas sem a capacidade de defender os seus interesses. Ora, não foi nada disso que aconteceu. Nem foi essa a ideia - e posso dizê-lo com muita segurança - que esteve na cabeça de Jacques Delors quando mencionou o ‘bom aluno’. Pelo contrário, a ideia dele é que Portugal, além de defender os seus interesses com muito vigor, como ele próprio afirmou em muitas ocasiões, foi um parceiro que teve uma intervenção muito ativa, com muita iniciativa e capacidade de intervir nas negociações, de dar um contributo ao projeto europeu. É nesse sentido que refiro que me parece que houve uma avaliação errada, em muitas ocasiões, dessa expressão que se tornou relativamente famosa na altura.

O seu livro parece contrastar a imagem de um certo improviso associado aos portugueses com 40 anos de diplomatas, altos quadros da administração pública e de governantes que mantiveram o rumo, sem falta de disciplina em matéria europeia.

Quando aderimos há 40 anos, uma das primeiras coisas que nós interiorizámos foi que a melhor forma de defender o interesse nacional era conseguir integrá-lo no perímetro do interesse comum europeu. Ou seja, transportar os nossos interesses fundamentais, se estivessem cobertos pelas políticas comuns, através das iniciativas comunitárias. E daí a nossa atitude muito interventiva, muito participativa.

Houve um padrão de elevada competência nessa intervenção ao longo dos anos e até hoje revelada pela diplomacia, a administração pública e os representantes portugueses a vários níveis.

Por outro lado, Portugal teve a capacidade de manter coerência e consistência na orientação europeia, independentemente das turbulências, das vicissitudes da política interna, das questões partidárias, das crises governamentais. Isso já vem das próprias negociações de adesão, que atravessaram vários períodos de crises políticas, mudanças de governo, duas intervenções do Fundo Monetário Internacional. Esse é um traço que marcou a nossa participação no projeto europeu.

Apesar de tudo, manteve-se ainda alguma certa reserva em relação a Portugal, ao longo do tempo. No início, foi necessário fazer a distinção de que Portugal não era propriamente a Espanha, apesar da importância que a entrada na CEE significou até para as relações bilaterais.Por exemplo, quase 30 anos depois, a ideia de Portugal ser apenas um recipiente de fundos ainda subsistiu na lógica Europa do Sul vs. Europa do Norte. Ao longo destes 40 anos, Portugal teve que combater imagens pré-concebidas sobre a nossa máquina diplomática ou até da nossa população?

Sem dúvida, sem dúvida. A aposta que fizemos foi a de nos afirmarmos com a nossa identidade, com os nossos interesses, evitando a etiquetagem e a colagem a grupos ou a segmentos de alianças permanentes no interior da União Europeia. Quisemos, desde o princípio, afirmarmo-nos como um país que tem os seus interesses e que os defende com total independência.

Sobretudo no início do processo, havia algumas ideias pré-concebidas. Uma delas era pensar que Portugal, dados os laços históricos com o Reino Unido, iria ser relativamente subserviente face à orientação algo reticente e redutora que os britânicos tinham face à Europa. Nós desfizemos isso. Provámos isso pelo nosso percurso, a nossa orientação. Também a ideia de que o que era bom para a Espanha era bom para Portugal foi algo que combatemos. Os interesses de Portugal e da Espanha convergiram muitas vezes, é um facto, mas nem sempre. Houve momentos em que estivemos a fazer o combate em lados diferenciados. E, portanto, essa foi uma aposta muito viva que fizemos.

Um dos momentos que usámos precisamente para afirmar os traços distintivos da nossa identidade e dos nossos interesses foi o exercício da primeira presidência portuguesa da Conselho em 1992. Foi uma ocasião para afirmarmos a nossa visão e os nossos interesses portugueses no projeto europeu.

Mas há 10 anos ainda subsistia esta imagem, quando Merkel estava no poder na Alemanha.

Aí é um pouco diferente. Nesse tempo da crise financeira do euro e das dívidas soberanas, houve uma clivagem muito forte entre os estados que achavam que eram cumpridores e zelosos e os estados incumpridores, no caso de Portugal, da Espanha, da Grécia. Essa clivagem, que a Alemanha durante algum tempo favoreceu, veio a criar a imagem de que havia uma Europa do norte e uma Europa do sul.

Aí estivemos, de facto, remetidos para um bloco onde não queríamos estar, mas onde estivemos porque essa clivagem foi criada e depois progressivamente desfeita. Mas ainda há vestígios desse estigma que a crise financeira gerou.

Existiu alguma orientação oficiosa de que, na dúvida, seria melhor Portugal alinhar com a posição britânica no contexto da União Europeia?

Não subscrevo nada essa ideia. Estive dez anos consecutivos a lidar com questões europeias e como representante português em muitas reuniões do Conselho. Nunca segui tal orientação nem nunca soube que o fizéssemos. Objetivamente, Portugal e o Reino Unido aproximaram-se em questões que envolviam a dimensão atlântica da Europa. Era uma aproximação natural, como dois países atlânticos, mas, no que diz respeito ao percurso da Constituição Europeia, muito raramente convergimos.

Em relação a outros países, por exemplo, relembrando o período da crise das dívidas soberanas, também se sentiu a ideia de Portugal estar politicamente alinhado com aquilo que a Alemanha pensava por razões estratégicas. Isso acabou por acontecer verdadeiramente?

Concordo que se deixou passar um pouco a imagem de que havia uma orientação portuguesa um pouco alinhada, nomeadamente quando se estabeleceu a intervenção da Troika, alinhada com esses posicionamentos. Foi criada essa imagem, com a qual não concordei, porque penso que a orientação que a Alemanha seguiu nos primeiros anos da crise financeira foi errada, equívoca, e gerou custos para a Europa, incluindo para a própria Alemanha.

Portugal manteve também, não uma aliança, mas uma aproximação e porventura uma certa cumplicidade ao longo dos anos com uma instituição particular, a Comissão Europeia. Como é que nasceu ou como é que foi criada esta ideia de a Comissão ser estrategicamente importante para o interesse português?

A Comissão Europeia, no tempo em que nós aderimos, era uma instituição que tinha em pleno o direito exclusivo de iniciativa. Além do seu poder de gestão das políticas comuns, cabia-lhe um poder de iniciativa que lhe foi dado pelo Tratado de Roma. Por isso era um ator absolutamente fundamental em tudo o que se decidia em Bruxelas. Daí termos entendido que a proximidade, o bom diálogo e a cooperação intensa com a Comissão Europeia favoreceriam a defesa dos nossos interesses.

Isso foi feito desde o início, e desde logo pelo primeiro-ministro Cavaco Silva, que estabeleceu uma relação pessoal de muita proximidade, confiança e cooperação com o presidente Jacques Delors, num período decisivo para a Europa e também para Portugal.

A ideia que ouvimos muitas vezes, de que já não há personalidades ou grandes estadistas no plano europeu como no passado, é justa ou é injusta?

Não consigo responder de uma forma simples. Posso dizer que o trajeto da integração europeia deve muito a personalidades notáveis no plano político europeu, desde logo a Jacques Delors, mas também a grandes líderes como François Mitterrand, Helmut Kohl, Felipe Gonzalez, Cavaco Silva e outros, que deram contributos muito importantes para levar por diante o projeto de integração europeia.

Hoje, creio que continua a haver líderes de grande dimensão a nível europeu, que procuram defender o projeto europeu. As intervenções de Emmanuel Macron e Úrsula Von der Leyen são exemplo disso. Penso que os tempos de hoje são difíceis, porque a Europa vive de facto clivagens importantes, nomeadamente pela emergência de nacionalismos e populismos que inquinam a perceção do projeto europeu. Por isso, essa afirmação de grandes líderes por vezes não aparenta ser tão forte.

Desde o início houve também um argumento a favor de Portugal sobre a mais-valia do nosso país para a Europa, na ligação a África, à América Latina ou à Ásia. Onde é que vemos isso hoje na relação de Portugal com a Europa atual a 27?

Embora eu não acompanhe diretamente as questões no plano corrente, sei que continua essa aposta de Portugal ser como um ‘fusível’ que ajuda ao bom relacionamento da Europa com áreas que nos são próximas, até por razões históricas, em África, na América Latina e na Ásia. Em muitos momentos temos conseguido demonstrar que somos ativamente defensores dessa proximidade e de uma boa relação cada vez mais importante para a Europa, face aos desafios que tem hoje pela frente.

Por exemplo, nas presidências portuguesas, encontrará sempre iniciativas que têm a ver com a aproximação da Europa, com a boa relação da Europa com esses espaços no mundo. Esse também tem sido um traço comum na nossa participação europeia.

Neste livro faz a defesa do federalismo europeu. Pode clarificar os seus argumentos a favor desse aprofundamento federal, cujo modelo considera o mais adequado para o futuro da integração europeia?

Uma das dificuldades da afirmação da Europa prende-se muito com o seu processo de decisão, com o seu modelo institucional, lento, complexo, por vezes até confuso. Há claramente uma insuficiência de capacidade de decisão do lado europeu para intervir num mundo que está em mudança muito célere e em que é preciso responder a uma sucessão de desafios. Não encontro alternativa à necessidade de aprofundar um caminho de natureza federal que respeite as nações e, por isso, defendo no final do meu livro que se siga um pouco o pensamento de Jacques Delors, que defendia o modelo do federalismo dos estados-nação, um federalismo que respeita a diversidade identitária dos estados-membros.

Sem esse modelo federal, ficando amarrado a soberanismos ineficazes, a um intergovernamentalismo sempre redutor, sempre pelos mínimos da cooperação europeia, a Europa terminará ‘fora de jogo’ na cena internacional. Passará a ser um parceiro passivo, um espectador de um grande confronto geopolítico em curso e não apenas entre os Estados Unidos e a China, embora aí seja o centro de gravidade dessa competição. Se não tiver um modelo institucional agregador, eficaz, com capacidade de intervenção e de reconhecimento internacional, a Europa ficará marginalizada, com consequências muito graves.

Na sua proposta, a figura institucional proeminente deve ser o presidente da Comissão Europeia?

Sim, o presidente da Comissão Europeia tem de continuar a ser o motor da integração europeia, porque no passado isso provou. É por isso que guardar a memória do que foi realizado antes é importante para saber responder aos desafios de hoje. Ter uma figura que se concentra totalmente no processo de integração europeia, que é o responsável pela defesa do interesse comum e que interage com os diferentes Estados, é fundamental.

Mas coloca-se a questão do déficit democrático. Essa figura não é eleita diretamente.

A democraticidade tem de ser garantida pelas instituições que são absolutamente imprescindíveis, como o Conselho e o Parlamento Europeu, a que acrescentaria - porque acho que era muito importante - um Senado. Essas instituições são o garante da legitimidade democrática do processo de construção europeia e até da fiscalização de tudo o que vamos fazendo, garantindo sempre a identidade dos estados, que é um ponto fundamental para mim.

Esse modelo não comporta riscos para um país como Portugal?

Não. O intergovernamentalismo é o modelo comunitário que envolve mais riscos para Portugal. É no quadro intergovernamental que nós temos mais a perder. Um federalismo transparente, bem definido, que seja exercido com uma participação interveniente de todos os Estados, será um garante de partilha da soberania de uma forma eficaz e de uma forma segura.