"Europa pode mobilizar mais financiamento climático com a reforma do sistema financeiro internacional"

A União Europeia está comprometida com a ação climática, mas a luta precisa de muitos mais parceiros. A mensagem deixada pelo Presidente do Conselho Europeu na abertura da Cimeira de Líderes pelo Clima que precede a COP30 - 30ª Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas foi direcionada para a necessidade de multilateralismo e de parcerias, independentemente dos compromissos e resultados próprios da União Europeia.

"Contamos com todas as Partes para concretizar uma ação climática decisiva – com a proteção dos oceanos, a biodiversidade e uma transição energética justa no seu centro. Sem multilateralismo não há ação climática decisiva. E a União Europeia, que é o maior doador mundial de financiamento climático, estará empenhada em mobilizar ainda mais recursos, através da reforma do sistema financeiro internacional e do envolvimento dos setores público e privado", disse Costa no seu discurso onde expressou apoio à Presidência brasileira da COP30.

Repartindo o púlpito em nome da União Europeia com o "seu amigo" Costa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, trouxe exemplos sobre como a Europa está disposta a partilhar medidas e estratégias de transição para uma energia limpa.

"Nos últimos quatro anos, estabelecemos mais de 40 parcerias bilaterais para a transição para as energias limpas em todo o mundo. Geram emprego e crescimento nos países parceiros, ao mesmo tempo que levam produtos limpos aos nossos mercados", explicou a líder do executivo comunitário. A União Europeia contribuiu com mais de 34 mil milhões de euros em 2024 de financiamento público para o clima, mais de 10% face ao ano anterior.