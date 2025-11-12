Embargo de petróleo russo? "Há transações nas barbas da União Europeia"

Após longas negociações, o Parlamento Europeu vota esta semana o reforço dos poderes da Agência Europeia para a Segurança Marítima (EMSA). O eurodeputado Sérgio Humberto (PSD), relator principal para a revisão do regulamento da EMSA, sublinha, em entrevista à Renascença, a importância de uma resposta mais eficaz aos novos desafios geopolíticos, seja a garantia do embargo europeu ao petróleo russo, ou o combate aos cartéis da droga. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Quase 90% do comércio externo de mercadoria da União Europeia é feita por via marítima. Quase 40% do comércio interno dos 27 Estados-membros é feito por via marítima. Todos os anos, mais de 400 milhões de passageiros embarcam, ou desembarcam, em portos europeus. Portanto, nós temos que ter uma Agência Europeia para a Segurança Marítima robustecida", afirma. O relator principal dá, como exemplo, a existência de quebras no embargo da União Europeia à compra do petróleo russo.

"Estas transações têm sido feitas nas barbas da União Europeia. Nós temos essa consciência e por isso é que queremos fortalecer as competências da Agência Europeia para a Segurança Marítima". O eurodeputado acrescenta: "Temos que ser bem sucedidos relativamente ao embargo, porque no fundo estamos a financiar a Rússia, nesta guerra que está a fazer contra a Ucrânia". Apesar do embargo europeu ao petróleo russo, pode dizer-se que Moscovo continua a fazer grandes negócios à vista de todos na União Europeia? Nos últimos tempos, estas transações têm sido feitas nas barbas da União Europeia. Nós temos essa consciência e por isso é que queremos fortalecer as competências da EMSA, a Agência Europeia para a Segurança Marítima. Mas como é que a Rússia faz essas transações de petróleo, mesmo nas barbas da União Europeia? Com a chamada frota-sombra russa. É em navios sem a bandeira da Rússia que o transvase do petróleo é feito no alto mar, no Atlântico, no Mediterrâneo ou noutro mar. E é por isso que a União Europeia está agora a reforçar esta Agência Europeia para a Segurança Marítima, para detetar esta frota-sombra russa. E, obviamente, temos que ser bem sucedidos relativamente ao embargo, porque no fundo estamos a financiar a Rússia, nesta guerra que está a fazer contra a Ucrânia. Qual é a dimensão dessa "frota fantasma" russa, que faz comércio de petróleo apesar do embargo? Posso dizer-lhe que é enorme, mas que cada vez está a ser mais detetada. A União Europeia tem dado passos gigantes, e aquilo que nós pretendemos com este fortalecimento da EMSA - que tem sede em Lisboa - é que isso venha a reduzir e que a chegada de petróleo à União Europeia, de forma ilegal, deixe de acontecer para financiar a máquina de guerra da Rússia. Estamos a falar de várias centenas de navios. Muitos deles já estão identificados, catalogados como navios de frota-sombra russa. Mas quando diz que essa frota é enorme, estamos a falar de quantos navios a furar o embargo, e a vender petróleo russo a países da União Europeia? Estamos a falar de várias centenas de navios, mas obviamente que já estamos a trabalhar nisso. Muitos deles já estão identificados, catalogados como navios de frota-sombra russa. E como é que se deteta isso? Por exemplo, pelo peso do navio. Quando dois navios estão um ao lado do outro em alto mar e um transfere para o outro combustível consegue-se aferir, através de sistemas muito técnicos, que o transvase foi feito em alto mar. E quando é detetado esse transvase suspeito, quando percebem que é petróleo russo, como é que a Agência de Segurança Marítima atua? Interfere diretamente ou faz a denúncia a alguma entidade própria? Não, a EMSA comunica aos Estados-membros para onde eles [os navios] se dirigem. Esse "furo" ao embargo serve que países da União Europeia, habitualmente? É petróleo que entra na UE? É petróleo que entra direta ou indiretamente na União Europeia. Muito destes transvases vão primeiro para países que não fazem parte da União Europeia, que depois o fazem chegar à União Europeia.

