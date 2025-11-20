Johan Rockström: “O Oceano determinará se teremos um futuro habitável no planeta Terra”

Um dos mais escutados especialistas das “ciências da terra”, Johan Rockström, que dirige o PIK - Potsdam Institute for Climate Impact Research, na Alemanha, deixa críticas à falta de ambição na redução de emissões que, com as novas metas aqui revistas, estão a ser travadas a uma velocidade “dez vezes mais lenta do que o necessário”. Numa conversa registada em Belém do Pará, à margem de um evento da Fundação Oceano Azul, Rockström fez uma avaliação preliminar ao andamento da COP30, elogiando Lula da Silva pela liderança climática após a reentrada de Trump na Casa Branca. O especialista pede um roteiro para abandono dos combustíveis fósseis “com metas quantificadas para cada país” e com calendários para os próximos três anos, alerta que as florestas estão a apresentar muitos indícios de que estão a passar de sequestradores de carbono para fontes de calor. Quanto ao Oceano, ele “determinará, em última análise, o resultado desta crise” planetária.

Gostaria de saber a sua avaliação sobre a situação atual da COP30. Estamos mais próximos dos objetivos científicos estabelecidos para esta conferência? Não. Neste momento, na comunidade científica, estamos bastante preocupados. Fizemos uma avaliação completa da situação até à data e expressámos a nossa preocupação com os dois objetivos mais importantes desta COP: a necessidade de um roteiro para acelerar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e um roteiro para travar a desflorestação. Estes são os dois grandes pilares da COP30, a "COP da implementação" e a "COP da verdade". Nós apoiámos isto na íntegra, mas, pelo que vemos até agora, não estamos a atingir estes objetivos. Espero que isso mude nas próximas horas, mas o texto mais recente, sobre o qual nos manifestamos, apresenta três opções para os guiões. Uma opção é realizar um workshop, a segunda é realizar uma reunião ministerial e a terceira é não fazer nada.

"A situação é urgente e, por isso, apoiamos fortemente um roteiro para acelerar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis"

Como sabem, o mundo concordou, há dois anos, no Dubai, em iniciar a TAFF [Transição para longe dos combustíveis fósseis, tradução literal em português] e a ciência mostra que já devíamos ter reduzido a curva global de emissões em 2020, para termos uma eliminação gradual e ordenada dos combustíveis fósseis e para termos uma hipótese de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura média global à superfície. Cinco anos depois, em 2025, ainda não fizemos qualquer progresso. Por isso, a situação é urgente e, por isso, apoiamos fortemente um roteiro para acelerar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Um roteiro não é um workshop, deve ser um plano de trabalho, com metas quantificadas para cada país, definindo o que deve acontecer em 2026, 2027 e 2028. Não podemos adiar isto. Sabemos, cientificamente, que, daqui para a frente, precisamos de reduzir as emissões globais em 5% ao ano e, atualmente, estamos a aumentar 1% ao ano. Os melhores planos em discussão, aqui apresentados na COP30, vão de facto reduzir as emissões em 5%, mas ao longo de 10 anos. Portanto, é dez vezes mais lento do que o necessário. E isto inclui também a União Europeia. Portanto, existe uma enorme discrepância entre o que a ciência considera o mínimo necessário - nem sequer é um caminho ambicioso, mas apenas para evitar um perigo muito provável para milhares de milhões de pessoas no mundo - e, depois, dizer que agora vamos potencialmente ter uma declaração com um roteiro, que simplesmente diz "vamos organizar um workshop". É por isso que vejo isto como uma provocação. Isto não é sério. É preciso apresentar algo melhor se quiserem olhar os seus eleitores olhos nos olhos.

"É necessário haver um acordo sobre o que é necessário fazer, país a país, ano após ano"

Não nos podemos dar ao luxo de adiar a ideia de um calendário rigoroso sobre este assunto e, na verdade, não ter metas vinculativas sobre o mesmo? Admito que o Acordo de Paris tem uma fragilidade: a estrutura é legal, o limite de temperaturas é legal, ter Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) é legal. Mas o conteúdo dos planos é voluntário. Esta é a fragilidade do Acordo de Paris. Não estamos a sugerir que, de repente, deveria haver um cumprimento dos limites quantitativos de emissões, todos os anos, por parte de todos os países, como um equivalente ao Protocolo de Quioto que tínhamos antes do Acordo de Paris. Mas defendemos fortemente que cada país precisa de ter a sua quota. É necessário haver um acordo sobre o que é necessário fazer, país a país, ano após ano, para que, no espaço de 12 meses, quando nos reunirmos na próxima COP, que seja também uma COP de implementação e nos possamos reunir para reportar os progressos em relação a estes números. Claro que o "balanço global" [Global Stocktake, na terminologia técnica] é um esforço nesse sentido. Mas esse balanço precisa de se tornar mais concreto e ser uma ferramenta de avaliação contínua de 12 meses. Essa é uma parte do roteiro. A segunda parte do roteiro é, obviamente, o financiamento. O roteiro deve prever como podemos criar mecanismos financeiros que ajudem as economias emergentes e em desenvolvimento, não só a implementar gradualmente as energias renováveis, mas também a eliminar gradualmente as centrais a carvão. Por exemplo, precisamos urgentemente não só de deixar de investir em novas centrais a carvão, como também de desativar as existentes. Isto é muito difícil, claro, mas é possível se conseguirmos reduzir o risco do investimento, de modo que as taxas de juro possam baixar, caso existam garantias provenientes de bancos multilaterais de desenvolvimento e se puderem garantir um fornecimento quilowatt/hora a quilowatt-hora. Assim, por exemplo, se tiver uma central termoelétrica a carvão no Chade, podem desativar as centrais termoelétricas a carvão nos próximos 20 anos, sendo garantida energia renovável em substituição da energia desativada, numa proporção de um quilowatt-hora para um quilowatt-hora, um de entrada para um de saída. É a isto que chamamos de roteiro. E o mesmo acontece com o desmatamento. A desflorestação é um desafio enorme. 25% do dióxido de carbono proveniente da queima de combustíveis fósseis é absorvido pela natureza intacta em terra, constituída pelas três áreas florestais que restam - a floresta tropical, a floresta temperada e a floresta boreal.

"Nenhuma região tem uma política climática tão forte e alinhada com a ciência como a legislação climática da União Europeia (…) A UE, na minha opinião, chega a estas reuniões com muita credibilidade"

Todas estas estão agora a apresentar muitos indícios científicos de que estão a começar a mostrar sinais de transição de sumidouro para fonte de calor. [Acontece na] parte brasileira da Amazónia, nas florestas temperadas em grandes áreas do hemisfério norte, desde o Canadá à Finlândia, e na floresta boreal. Ainda não ultrapassaram o ponto de inflexão, continuam a ajudar-nos, mas a adesão está a diminuir. Isto talvez seja algo técnico, mas a trajetória para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius e as trajetórias de mitigação vêm da análise de cenários climáticos. E todos estes modelos provenientes do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas [IPCC] já consideram a premissa de que as florestas continuarão a absorver 25% do carbono. Não existe nenhum modelo dos que orientam as políticas públicas que preveja que as florestas vão perder essa capacidade. Portanto, se começarem a perder a capacidade de absorção de carbono, o ‘orçamento de carbono’ para uma eliminação gradual e ordenada dos combustíveis fósseis diminuirá ainda mais. Assim, 5% ao ano não será suficiente, teremos de ir ainda mais depressa. E se o oceano reduzir a sua capacidade de absorver carbono, o "orçamento de carbono" restante, proveniente dos combustíveis fósseis, diminuirá ainda mais. E é isso que nos deixa tão nervosos: precisamos de reconhecer que a crise climática não se resume apenas à transição energética, mas também à preservação dos oceanos, que absorvem 25% do dióxido de carbono, e da natureza terrestre, que absorve outros 25%. Cerca de 50% de todas as emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis não estão na atmosfera, mas sim na natureza e nos oceanos. Se este se romper, os recursos naturais desaparecerão. E teremos de paralisar a economia global da noite para o dia. Como sabem, há aqui muita coisa em jogo. E é por isso que eu e os cientistas aqui presentes apoiamos tão fortemente a liderança brasileira. Precisamos destes dois planos: travar a desflorestação e acelerar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Mas, até agora, não vemos a força efetiva destes planos.

"Atualmente, não se pode pressionar demasiado a China"

Nas últimas horas, as ONG criticaram a União Europeia por não agir. Há uma responsabilidade especial da União Europeia em não ‘forçar’ esta agenda? A União Europeia é a maior região económica do mundo. É importante lembrar que é maior do que a China, maior do que os Estados Unidos. Tem a política climática mais ambiciosa do mundo. Nenhuma região tem uma política climática tão forte e alinhada com a ciência como a legislação climática da União Europeia, que exige total conformidade, ou seja, se um membro da UE não atingir as suas metas quantitativas, terá de pagar multas pesadas. A UE, na minha opinião, chega a estas reuniões com muita credibilidade. E, portanto, concordo com as ONG que a UE tem uma forte justificação para pressionar todos os intervenientes: a Índia, a China, o Brasil, todos - os únicos com os quais é preciso ter muito cuidado são os Estados insulares de baixa altitude e os países menos desenvolvidos. Contudo, tenho dito várias vezes a Wopke Hoekstra [Comissário europeu para o Clima] que a UE deve impor condicionalismos, deve pressionar. Mas, ao mesmo tempo, a UE precisa de investir dinheiro, de oferecer apoio financeiro para permitir que países como a Nigéria, o Sudão ou os Barbados façam a transição. Por isso, a UE não pode apenas apontar o dedo. Deve fazê-lo, mas também estar disposta a dar o exemplo. A liderar pelo exemplo? Sim, mas ir mais além, fazendo o que está correto. A UE reduziu as emissões em mais de 25%. Portugal é um país líder, os países nórdicos também. O Reino Unido eliminou por completo o carvão. Foi ali que começou a revolução industrial e já não há carvão naquele país. Isso é muito importante e significativo. Não basta apenas dar o exemplo. Os europeus deviam colocar milhares de milhões de euros em cima da mesa e dizer "vejam, nós vamos verdadeiramente ajudar a eliminar e desativar as centrais elétricas alimentadas a combustíveis fósseis, principalmente as que usam carvão para gerar eletricidade”. O carvão para a eletricidade é a principal opção. Não existe nenhum mercado no mundo onde faça sentido produzir eletricidade a partir do carvão. É sempre mais caro do que todas as outras alternativas. A única razão pela qual isto não acontece é porque os países pobres e em desenvolvimento têm taxas de juro de 15%, enquanto Portugal consegue um empréstimo com juros de 3%. É exatamente nisso que a UE deve ajudar.

"O que me preocupa mais não é propriamente o que acontece nos EUA, mas o que isso legitima noutros países do mundo"

Será que a UE está a esperar demasiado da China ou a pressioná-la demasiado? Atualmente, não se pode pressionar demasiado a China. E digo isto com um sorriso, porque acabei de regressar da China há duas semanas. Claro que interagi com académicos realmente de renome. Estive com o Professor Wang Li, que preside ao grupo de peritos da delegação chinesa. E devo dizer que a China está a seguir a sua cultura, que é sempre prometer menos e entregar mais. E é muito provável que atinjam o pico das emissões bem antes de 2035. Estamos a falar de algo que não divulgam publicamente. Podemos esperar que em 2027, ou talvez em 2028, os chineses estejam a modernizar-se rapidamente, avançando realmente depressa para se tornarem líderes em todas as formas de tecnologia verde. Penso que a China pode ser pressionada porque pode ajudar o mundo deixando de fazer "um jogo duplo". Sendo a maior potência, ao mesmo tempo, em energia solar, eólica e eletrificação, a China continua a investir em novas centrais a carvão. Se a China deixasse de o fazer e o comunicasse de forma convincente, acredito que enviaria um enorme sinal de confiança, principalmente às economias emergentes de África, porque estas perceberiam claramente que o caminho para uma economia moderna é deixar de investir em centrais elétricas alimentadas a carvão. É um pouco confuso. A Índia continua a investir em centrais a carvão, A China continua a fazê-lo, tal como a Indonésia, a África do Sul, a Nigéria ou o Brasil. São grandes economias que deviam dar o exemplo. Lembre-se: já passaram 10 anos desde Paris. Qual foi o grande avanço em Paris? Na minha opinião, perdemos a "beleza" dos mecanismos de conformidade presentes no Anexo I do Protocolo de Quioto, com o compromisso de permitir que todos tivessem planos internacionais de conteúdos voluntários. Mas o que conseguimos com isto foi que todos concordaram em mitigar as emissões, deixando de existir comportamentos considerados como pertencentes aos Anexos Um e Dois [do Protocolo de Quioto]. Há dez anos, todos reconhecemos que partilhamos a mesma atmosfera, o mesmo’ orçamento de carbono’, e que todos precisamos de descarbonizar, ponto final. É claro que uns irão mais devagar, outros mais depressa. Mas não há ninguém que possa continuar’ em cima do muro’. Infelizmente, as negociações tendem a usar velhos argumentos pré-Paris, o que é uma das consequências da saída dos EUA, porque de repente torna-se muito fácil voltar a essa discussão anterior a Paris. Mas o presidente Trump reabriu esta velha discussão.

"O Brasil é um país que tem a confiança tanto do Sul Global como do Norte Global"

O que nos diz a ciência sobre o impacto real ou o impacto negativo da ausência dos EUA durante todo o mandato desta administração, considerando que já houve, em administrações anteriores, um comprometimento não tão grande por parte dos EUA? Sem dúvida que é negativo. Mas, para ser honesto, não existe uma avaliação científica que determine o quão negativo isto é. E a razão para tal são basicamente duas. Em primeiro lugar, sabemos que os EUA são um país federal com muitos estados que estão a afastar-se dos combustíveis fósseis, independentemente do governo federal. Portanto, ainda é um pouco cedo para dizer o quão negativo isto é. O que me preocupa mais, porém, não é propriamente o que acontece nos EUA, mas o que isso legitima noutros países do mundo: o fomento do populismo, da desinformação e do retrocesso nas políticas na União Europeia. Vemos o início de debates no Parlamento Europeu que não tivemos - e provavelmente não teríamos tido se tivéssemos um presidente construtivo nos EUA. E quem sabe, não sabemos se isso já está a ter impacto aqui. Pode ser mesmo isso. Mas será importante observar se isso se estenderá aos próximos anos. O dilema é que os EUA são o maior produtor mundial de petróleo e gás. E quando, simplesmente, dizem que não se importam com isso, pensamos que nem sequer é um desafio cientificamente correto. A "beleza da COP30" deve-se quase na totalidade ao Presidente Lula e à liderança brasileira. Se a COP30 tivesse acontecido em qualquer outro país do mundo, teríamos assistido a um descarrilamento grave, depois da saída dos EUA. A razão pela qual não houve descarrilamento e existe aqui uma atmosfera construtiva, é que o Brasil é um país que tem a confiança tanto do Sul Global como do Norte Global. O Brasil dedicou muito tempo à preparação da COP, que, sob a gestão de Corrêa do Lago, deveria ter tido um apoio muito forte. Por isso, acho que é um pouco cedo para responder à sua pergunta.

"O oceano não absorve apenas 25% do carbono, mas também 90% do calor (…) Vejo o oceano como algo que precisamos de proteger de forma sustentável"