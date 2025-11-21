"COP30 pode terminar sem acordo", admite negociadora portuguesa do Parlamento Europeu

O cenário de "não-acordo" na COP30 é "muito real" e está "em cima da mesa". Quem o admite é a eurodeputada portuguesa Lídia Pereira, que lidera a delegação do Parlamento Europeu à COP30, em declarações exclusivas à Renascença.

A parlamentar portuguesa revela que as negociações não estão a correr bem, devido a "vários bloqueios" de países árabes. "Os compromissos da mitigação estão a ser amplamente revisitados e questionados por delegações, nomeadamente pelo grupo dos países árabes. O Brasil não está a assumir aqui a sua responsabilidade e a ter aqui uma atitude mais atrativa na conciliação das várias perspectivas", denuncia Lídia Pereira à entrada para o último dia de negociações da COP30.



A eurodeputada eleita pelo PSD afirma que as questões relacionadas com a mitigação das alterações climáticas "estão neste momento a ser o ponto de bloqueio mais preocupante", apesar de se presumir que este domínio já estaria consolidado na negociação global da COP30. "Esperava-se que [este ponto] já tivesse sido ultrapassado, porque, de facto, nos últimos dias houve um progresso significativo em algumas matérias", reconhece Lídia Pereira, que admite que a União Europeia poderá tomar uma posição de força nas horas finais de negociação.



"Em COPs anteriores, a União Europeia mostrou uma posição musculada quando houve uma hesitação relativamente ao texto no abandono da utilização dos combustíveis fósseis. Creio que poderemos estar uma vez mais perante esse cenário", admite a eurodeputada do PSD envolvida na negociação da COP30 pelo bloco europeu.

Incêndio não ajudou as negociações

A eurodeputada confessa que a pausa nas negociações, motivada por uma evacuação devido a um incêndio na COP30, "não veio ajudar às negociações". O material de trabalho da delegação do Parlamento Europeu, incluindo computadores, passaportes e mochilas pessoais, ficou dentro do gabinete no momento em que foi dada a ordem de evacuação.

"Não tivemos sequer tempo de pegar nas nossas coisas. Alguns de nós tiveram alguma dificuldade em aceder aos seus alojamentos", revela a parlamentar portuguesa, que procura criar condições para retomar o trabalho. Sem documentos oficiais, os eurodeputados não conseguem regressar à Europa.

"Apesar de uma certa desorganização nos momentos da evacuação, as autoridades conseguiram estabilizar e responder rapidamente ao incêndio", relata Lídia Pereira.