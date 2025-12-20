Euranet
Euranet
Os assuntos da atualidade nacional e europeia numa parceria Renascença Euranet Plus.
A+ / A-
Arquivo

Montenegro considera "desejável" entrada da Ucrânia na União Europeia em 2027

20 dez, 2025 • José Pedro Frazão


Na conferência de imprensa com o primeiro-ministro de Portugal, Volodymyr Zelensky admitiu que o Donbass possa ficar fora da organização de eleições. O líder ucraniano não esquece ainda os ativos russos congelados na Europa.

O primeiro-ministro português considera "desejável" que a Ucrânia entre na União Europeia em 2027, data prevista num dos planos de paz formulados pelos Estados Unidos.

Luís Montenegro expressou essa esperança no final de uma rápida deslocação a Kiev, respondendo a uma pergunta da Renascença sobre se essa data seria exequível ou otimista. Duas horas antes, na conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky, o chefe de Governo havia assumido que o processo de adesão da Ucrânia é "complexo".

"A nossa decisão, ao nível do Conselho Europeu, com o estímulo de Portugal, é acelerar ao máximo esse procedimento. Isso implica que a Ucrânia também tem de acelerar as suas decisões e as suas reformas e cumprindo os critérios de adesão. E o processo decisório da parte das instituições europeias também tem de ter evolução positiva", afirmou Montenegro no palácio presidencial Mariinski, em Kiev.

O chefe do executivo deu garantias a Zelensky de "100% de compromisso" português em assumir uma "parte ativa do preenchimento de todos os critérios necessários para aceleração e concretização do processo de adesão".

Ucrânia não desiste dos ativos russos

O empréstimo de 90 mil milhões de euros em 2026 e 2027 à Ucrânia foi saudado por Montenegro e Zelensky, um dia após o acordo fechado no Conselho Europeu em Bruxelas.

"É um acordo muito significativo", disse Zelensky, que não deixa cair a situação dos ativos russos congelados na Europa. Na falta de um acordo sobre este tema, nomeadamente face à oposição húngara, o Conselho Europeu conseguiu uma unanimidade entre os 27, com cláusulas de exceção sobre responsabilidades financeiras para a Hungria, Eslováquia e República Checa.

"Valorizamos o fato de que os ativos congelados russos ficam bloqueados na Europa. E é isso que será justificado, para que a Rússia pague pela sua agressão com os seus ativos", afirmou Zelensky na conferência de imprensa, horas depois do primeiro-ministro Viktor Órban ter declarado "morto" um acordo sobre ativos russos, ao mesmo tempo que considera que o empréstimo é uma "má ideia".

Para Montenegro, Bruxelas selou um "momento histórico" no reforço da ajuda europeia à Ucrânia. O plano de apoio de 90 mil milhões de euros e a decisão de manter de forma permanente o congelamento de ativos russos, imobilizados até à reparação dos danos de guerra, "são circunstâncias inequívocas e um sinal que damos ao mundo e à Rússia e que proporcionam à Ucrânia condições para desenvolver um processo de paz justo".

Zelensky concorda com o adjetivo "histórico" e acrescenta-lhe o "sem precedentes". Associou o empréstimo de 90 mil milhões " de uma forma ou outra" aos ativos russos.

"A Ucrânia estará numa posição mais forte", afirma Zelensky que diz estar ainda a contar com os 210 mil milhões de euros de ativos russos. "A Ucrânia vai pagar os empréstimos de 90 mil milhões de euros, sem taxas de juro, apenas quando a Rússia pagar as reparações devidas à Ucrânia", assegura o presidente ucraniano que fala numa vitória "grande, real, importante e não apenas financeira, mas política e geopolítica".

De Kiev segue um novo cumprimento de Zelensky aos líderes europeia pela "força que demonstraram e pela integridade necessária a tal decisão".

A paz mais próxima?

Luís Montenegro sente que a paz está cada vez mais próxima da Ucrânia. É o espírito com que o primeiro-ministro sai de Kiev ainda que a paz não esteja ainda garantida.

"Um acordo de paz, por virtude das circunstâncias, é sempre muito difícil. Mas é preciso ter esperança. Disse ao Presidente Zelensky quando me despedi dele, que o acordo de paz está mais perto hoje do que estava ontem. E ontem já estava mais perto do que estava há um mês. E há um mês estava mais perto do que estava há um ano", confessa o primeiro-ministro.

A entrada da Europa numa reunião a quatro para a definição da paz é admitida por Zelensky, com a reserva de perceber os resultados das negociações em curso com os Estados Unidos.

"Depois compreenderemos o que fazer na continuação do processo. As questões são sempre as mesmas. Como é que a América reage depois de consultar os russos? Saberei mais logo", diz Zelensky

Eleições não devem entrar no Donbass

Confrontado com o cenário de eleições, Zelensky assume que elas não serão realizadas nos territórios "temporariamente ocupados". Se forem realizadas "como a Rússia costuma fazer", primeiro definem-se os resultados e depois contam os votos, afirma o Presidente da Ucrânia.

Zelensky lembra um histórico de eleições transparentes, com observadores internacionais, mas junta-lhe a complexidade do elevado número de ucranianos emigrados.

"Quando houver uma situação de segurança, as eleições poderão realizar-se", afirmou o líder ucraniano. Se alguém quiser eleições durante a guerra terá que se rever a legislação, mas algo tem que ser feito no domínio da segurança, diz o Presidente ucraniano.

"A paz é melhor do que a guerra, mas não a qualquer preço. Precisamos de uma paz forte de forma a que não sejam perturbadas por este ou outro Putin", remeta Zelensky.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.