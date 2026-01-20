Euranet
Euranet
Os assuntos da atualidade nacional e europeia numa parceria Renascença Euranet Plus.
A+ / A-
Arquivo
Kaja Kallas: Nenhum país tem direito de tomar território de outro, seja na Ucrânia ou na Gronelândia
Reportagem de Pedro Mesquita, enviado especial a Estrasburgo

Estrasburgo

Kallas: Nenhum país tem direito de tomar território de outro, seja na Ucrânia ou na Gronelândia

20 jan, 2026 • Pedro Mesquita, enviado especial a Estrasburgo


A chefe da diplomacia europeia lembrou, depois, que o direito internacional é aplicável tanto à Ucrânia quanto à Gronelândia: “A nossa resposta deve ser realista e com princípios. Deve ser guiada pela lei internacional. Nenhum país tem o direito de tomar o território de outro: nem na Ucrânia, nem na Gronelândia, nem em qualquer lugar do mundo.”

A chefe da diplomacia europeia avisa os EUA que não será pela ameaça de tarifas, e pelo tom do discurso de Donald Trump, que a Dinamarca se sentirá pressionada a ceder a Gronelândia.

Kaja Kallas sublinha que a União Europeia não pretende entrar numa luta, mas irá proteger o seu território e tem ferramentas para o fazer: “Os Estados Unidos, a Dinamarca e a Gronelândia têm estado envolvidas num diálogo direto. É isso que aliados responsáveis fazem. Falam. Mas o tom da conversa importa, e as ameaças feitas fora dela."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Kallas continuou, em tom de recado para Trump. "Deixem-me ser absolutamente clara: a ameaça de tarifas não irá pressionar a Dinamarca a ceder a Gronelândia. Representa apenas o risco de tornar a Europa e os Estados Unidos mais pobres e mina a nossa prosperidade compartilhada. Nós não temos interesse em entrar numa luta, mas vamos proteger o nosso solo. A Europa tem diversas ferramentas para proteger os seus interesses.”

No discurso que fez esta tarde de terça-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Kaja Kallas defendeu uma resposta calma e unida por parte da União Europeia e insistiu que a soberania da Gronelândia não é negociável, apesar da ameaça de tarifas.

“A Gronelândia pertence ao seu povo. Nenhuma ameaça ou tarifa mudará isso. A soberania não é negociável. A União Europeia está ao lado da Gronelândia e com a Dinamarca na defesa de sua integridade territorial e soberania. Os comentários de sábado do Presidente Trump criaram uma situação que nunca tínhamos vivido. Em resposta devemos manter a calma, e agir em unidade”, disse.

A chefe da diplomacia europeia lembrou, depois, que o direito internacional é aplicável tanto à Ucrânia quanto à Gronelândia: “A nossa resposta deve ser realística e com princípios. Deve ser guiada pela lei internacional. Nenhum país tem o direito de tomar o território de outro: nem na Ucrânia, nem na Gronelândia, nem em qualquer lugar do mundo.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.