"Não estou seguro que a Europa consiga fazer face a todos os desafios a 27"

António Vitorino defende que Portugal deve "participar ativamente" na construção de soluções para um acordo em torno do quadro financeiro plurianual a fechar em Bruxelas. O ex-comissário europeu sustenta que o nosso país "tem que estar muito atento a todos os movimentos" nos próximos meses.

Num debate sobre os desafios da relação entre Portugal e a Europa nos próximos anos, o antigo ministro da Defesa argumenta a necessidade de se fazer "um grande esforço" para fechar a negociação até o final deste ano.

"Não arriscaria deixar o quadro financeiro plurianual na dependência francesa" , alerta Vitorino numa referência a uma possível mudança política nas presidenciais francesas onde o espectro de uma vitória do candidato da Frente Nacional está entre os cenários analisados nos corredores comunitários.

Para Vitorino, a unidade europeia está muito dependente da situação política interna de cada país. "Não vamos ser ingénuos, temos um 'rendezvous' decisivo marcado para o ano que vem. Utilizo o francesismo de propósito, pois são as eleições presidenciais francesas". Os desafios que a Europa tem pela frente requerem "criatividade" para encontrar soluções, alerta António Vitorino.

"Não estou absolutamente seguro que consigamos fazer face a todos os desafios a 27. Do ponto de vista geopolítico, há dois países europeus que têm uma cultura geopolítica global. Um é a França, que é membro da União Europeia, o outro é o Reino Unido, que saiu da União. Vamos ter que encontrar mecanismos criativos que permitam a afirmação da Europa em conjugação com o Reino Unido ou que permitam agregar também a Noruega, por exemplo, ao projeto europeu de afirmação da Europa no mundo", propõe o antigo comissário num debate especial digital na Renascença.

Alerta Coesão

Na negociação do próximo quadro comunitário para o período 2028-2034, a coesão pode vir a ser afetada pelos estilhaços dos entendimentos comerciais com impacto na agricultura, explica Vitorino.

"Para fazer passar o acordo do MERCOSUL a Comissão Europeia teve que negociar contrapartidas para o setor agrícola que, de alguma forma, apontam para que o volume de verbas dispendidas com o setor agrícola neste último quadro financeiro plurianual - que acaba em 2027 - se manterá para o próximo quadro. Ou seja, introduz um fator de rigidez, o que significa que as verbas disponíveis no fundo conjunto para a coesão correm o risco de diminuir", alerta o ex-comissário que assim sublinha um impacto negativo para Portugal.

"Também não é bom para a Alemanha porque parte importante dos fundos de coesão são para a antiga Alemanha de Leste. Portanto, aí há que construir as coligações necessárias para minimizar os potenciais impactos negativos que essa aproximação ao quadro financeiro plurianual proposta pela Comissão possa ter para um país global", aconselha Vitorino na Renascença.

O relançamento da "esperança no projeto europeu de que muito necessitamos" deve conter um contributo de Portugal, acentua o ex-comissário europeu.



"Portugal deve manter-se fiel ao seu ADN europeu que passa por, em primeiro lugar, ser um país previsível em matéria europeia. Nós somos um parceiro fiável e os europeus sabem isso, E isso para um país com a nossa dimensão e com as nossas características é muito importante", afirma António Vitorino. A segunda característica portuguesa é uma estratégia "largamente consensual de estarmos sempre à frente no aprofundamento da integração europeia". Vitorino considera que neste momento em que a Europa está confrontada com tantos desafios, "temos que reafirmar esse nosso compromisso de estarmos apostados em estarmos nos núcleos mais avançados da integração europeia".