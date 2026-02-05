“A Europa não pode responder com burocracia nem com meses de espera”, diz André Franqueira Rodrigues

Os eurodeputados portugueses estão a movimentar-se rapidamente para colocar os efeitos da depressão Kristin na lista de prioridades da União Europeia. Os eleitos pelo PSD, com o apoio do Partido Popular Europeu (PPE), conseguiram incluir na Sessão Plenária do dia 10 de fevereiro, em Estrasburgo, um debate sobre a “tempestade em Portugal”.

Já os eurodeputados socialistas decidiram interpelar a Comissão Europeia sobre os apoios que poderão ser dirigidos às populações afetadas pela intempérie. Apoios, explica em entrevista à Renascença o socialista André Franqueira Rodrigues, que devem ajudar a “repor o potencial produtivo e compensar as perdas”.

O eurodeputado sublinha que é essencial flexibilizar a utilização dos fundos da Política Agrícola Comum (PAC), “para acelerar tudo isto. A nossa exigência é que estes instrumentos sejam usados já, e com procedimentos simplificados”.

André Franqueira Rodrigues alerta, por outro lado, que “muitos agricultores não têm seguros ou têm coberturas de seguros muito limitadas. E isto não pode ser um fator de exclusão”.

Em concreto, qual é a pergunta que os eurodeputados socialistas no Parlamento Europeu decidiram enviar à Comissão Europeia?

O que perguntamos à Comissão Europeia é muito concreto: Queremos saber, nomeadamente, que instrumentos podem ser utilizados já? Qual a dotação orçamental que pode ser mobilizada no curto prazo e quando é que esses apoios podem chegar ao terreno? Quando os agricultores perdem quase tudo, a Europa não pode responder com burocracia nem com meses de espera. E estamos a falar, no fundo, de três tipos de apoios europeus: Apoios para repor o potencial produtivo, pagamentos de crise para compensar perdas e a flexibilidade na utilização dos fundos da Política Agrícola Comum (PAC), para acelerar tudo isto. A nossa exigência é que estes instrumentos sejam usados já, e com procedimentos simplificados.

Quanto tempo poderá demorar até receberem uma resposta por parte da Comissão Europeia?

Julgo que a situação de Portugal exige uma resposta rápida. Existem prazos procedimentais para a União Europeia responder, mas também lhe quero dizer que o Parlamento agendou já para Estrasburgo, na próxima semana, um debate sobre a situação da calamidade em Portugal. E, por isso, julgo que a União Europeia, e nomeadamente a Comissão, tem bem patente a necessidade de responder com urgência à situação excecional que se vive em Portugal.

Enquanto se aguarda por uma resposta de Bruxelas à pergunta que vocês colocaram, o que é que Portugal deveria fazer? Já deveria ter pedido apoios, já os pediu? Sabe como é que está esse processo?

Não sei se já aconteceu, espero que tenha já acontecido. Nós não podemos perder mais tempo para responder às muitas dificuldades que, neste momento, as pessoas estão a sentir no terreno.

E há, aliás, um outro problema…que é um problema, no caso agrícola, da falta de seguros. Uma parte relevante dos prejuízos não está coberta por seguros agrícolas. E nenhum agricultor pode ficar sem apoio por não ter seguro quando enfrenta uma calamidade climática desta ordem de grandeza.

É também por isso que defendemos uma resposta europeia que complemente os esforços nacionais e garanta que todos possam ser apoiados para fazer face a uma situação verdadeiramente excecional.

O que deve fazer um agricultor português que viu toda a sua produção destruída?

Já vi que o Governo português anunciou cerca de 40 milhões de euros para apoiar os prejuízos na agricultura, mas a verdade é que a dimensão dos prejuízos existe também uma resposta europeia.

A Política Agrícola Comum tem instrumentos para situações de calamidade climática e, por isso, é fundamental que a União Europeia também esteja disponível para acionar esses instrumentos de forma imediata, rápida e com procedimentos simplificados. Não vale a pena é termos instrumentos que depois levam uma eternidade a chegarem às pessoas.

O ministro da Agricultura, numa visita que fez alguns agricultores muito afetados por esta intempérie, sugeriu-lhes que recorram ao PEPAC, que é o Programa Estratégico para a PAC (Política Agrícola Comum). É esse o instrumento adequado?

É um dos instrumentos que existem. Aquilo que o governo o que tem de perceber é que, quando as pessoas estão com dificuldades o que esperam é que lhes deem respostas simples…respostas que possam ajudar a resolver (as dificuldades) e não propostas burocráticas, procedimentos administrativos que dificultam a vida das pessoas.

Nós também já vimos o ministro Castro Almeida (ministro da Economia) a dizer que espera que as pessoas possam fazer face aos problemas que tem pela frente com o ordenado de janeiro.

Julgo que há uma falta de sentido de urgência e de empatia por parte de alguns membros do governo para responder às dificuldades que as pessoas estão a sentir. É urgente que exista uma resposta política, consciente dos problemas e com presença no terreno.

Vamos por partes: Para além deste Programa Estratégico para a PAC, quais são os outros instrumentos a que os agricultores portugueses afetados podem recorrer neste momento?

É preciso ter noção do seguinte: a Política Agrícola Comum permite apoiar investimentos para repor aquilo que foi destruído...estufas, equipamentos, infraestruturas agrícolas, culturas permanentes.

Os apoios existem e podem ser mobilizados quando há uma calamidade que seja oficialmente reconhecida. A Comissão Europeia pode, inclusivamente, autorizar ajustamentos rápidos ao PEPAC - ao Plano Estratégico da PAC - para canalizar verbas para onde são mais urgentes. Isso é muito importante, é aliás decisivo para ganhar tempo e evitar meses de espera. Em situações de calamidade o que é preciso ter noção é que é fundamental reduzir burocracia, simplificar candidaturas, adotar e adaptar critérios de elegibilidade e acelerar decisões.

Ora, a Política Agrícola Comum já permite isso. Falta a decisão política de aplicar essas simplificações e espero que o Governo possa pôr mãos à obra para responder, no mais curto espaço de tempo, àquelas que são as necessidades das pessoas.

Concretizando, o que é que deveria ser feito neste momento por parte do Governo português e de que forma é que a União Europeia poderia agilizar e diminuir essas burocracias neste momento para, em tempo útil, responder às pessoas que foram penalizadas por esta intempérie?

Para fazer ajustamentos ao Plano Estratégico da PAC, a Comissão Europeia tem de autorizar. Esse pedido de desautorização tem de ser efetuado pelo Governo, com base naquilo que é reconhecido como uma calamidade pública. Eu espero que o Governo já esteja a pôr mãos à obra, para que a Comissão possa autorizar o mais rapidamente possível estes ajustamentos ao PEPAC, para ganhar tempo, evitar esperas que são desnecessárias, para poder canalizar verbas que já existem para responder às necessidades atuais.

Há pouco falou-me dos seguros que muitos agricultores afetados não têm. Ainda assim, eles terão direito a ser apoiados? E de que forma?

Isto é um problema sério. Muitos agricultores não têm seguros ou têm coberturas de seguros muito limitadas. E isto não pode ser um fator de exclusão.

Os instrumentos públicos europeus existem precisamente para responder quando o mercado, neste caso das seguradoras, não responde e não cobre estes riscos. Mas é exatamente isso também que pretendemos que a Comissão Europeia esclareça: Quais são os envelopes que podem ser utilizados? Que montantes estão disponíveis e em que prazos, para poderem fazer face a esses problemas da ausência de cobertura por parte das seguradoras de um conjunto muito avultado de prejuízos...

Resumindo e concluindo, o ministro da Agricultura agiu bem nos anúncios que fez sobre o apoio aos agricultores? Deveria ter ido mais longe? Qual é a sua avaliação?

Eu acho que há uma boa resposta, uma resposta positiva no anúncio de haver já um conjunto de verbas. Agora é preciso é que esse anúncio se traduza no terreno, que se traduza com eficácia e rapidez para fazer chegar esses apoios às pessoas. O que vejo muitas vezes é que os anúncios são feitos e depois não têm correspondência prática ou chegam tardiamente às pessoas. É preciso melhorar a comunicação, melhorar a capacidade de resposta, de forma que as pessoas se sintam protegidas. E julgo, pelo que temos visto, que falta exatamente isso: Acelerar os mecanismos de resposta e acelerar depois a forma como os apoios chegam às pessoas. Caso contrário, corremos o risco de termos anúncios políticos muito bonitos no papel, mas que depois não têm correspondência prática.