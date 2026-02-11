A ideia de prolongar os prazos do PRR "é uma agenda muito difícil, quase inviável"

É porque, provavelmente, o Governo português considerou que não precisava desse tipo de apoio e, portanto, não o pediu.

Tentando ser sintética, há duas linhas de trabalho com a Comissão Europeia. Uma linha é associada a processos de emergência. E dentro da emergência, isto é, quando há uma grande catástrofe, temos tido muitas, há um apoio que se pode pedir, que é um apoio efetivamente de emergência, que é o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Trata-se, no fundo, de uma plataforma gerida a nível europeu para que os países se apoiem mutuamente em termos de transferências, por exemplo, de bombeiros para o combate aos fogos...portanto, as forças de emergência cooperam entre si.

Na prática, quais são os instrumentos europeus a que Portugal pode recorrer perante toda esta calamidade?

Resumindo e concluindo, apesar de considerar que a ideia de prolongar o PRR seria “uma agenda muito difícil, quase inviável”, a antiga Comissária deixa uma pista, na Renascença : “Se de facto, realisticamente, alguns projetos não podem ser terminados, aquilo que eu deixei preparado, em Bruxelas, era a possibilidade de fasear esses projetos do PRR e transferir, por exemplo, a segunda parte desses projetos para dentro do 2030", quando for possível enquadrar esses projetos nos objetivos do programa PT2030.

A antiga comissária europeia sugere, em alternativa, uma aposta no programa 2030, “que é um fundo robusto, um fundo de longo prazo. As candidaturas estendem-se até 2027 e a transferência de verbas até 2029”. E confessa, por outro lado, que “visto de Bruxelas é um bocadinho contraproducente a ideia de que nos falta dinheiro e que, por outro lado, de que não vamos conseguir gastar ou investir o dinheiro que aqui está”.

Além de provocar um “dano reputacional”, que teria de ser muito bem ponderado, obrigaria à aprovação unanime dos restantes Estados-membros da União Europeia.

A antiga comissária europeia é clara: “se eu tivesse de apostar, não apostaria em prolongar os prazos”. Recorda que o PRR resultou de um empréstimo contraído durante a covid-19 pela Comissão Europeia junto dos mercados financeiros e não cumprir os prazos previstos “seria bastante prejudicial”, para a Comissão.

A ideia de prolongar os prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "é uma agenda muito difícil" e "quase inviável", afirma Elisa Ferreira, em entrevista à Renascença .

Mas em que cenário é que este apoio será necessário, depois de tudo isto?

Quando as forças locais se sentem impotentes ou insuficientemente capazes de afrontar um problema muito grave. Isto é um mecanismo de cooperação e de emergência.

Mas, na verdade, ainda temos localidades sem energia elétrica, por exemplo, ao fim de duas semanas...

Sim, mas isso não quer dizer que a resposta a esse problema tenha de passar por vir uma ajuda externa. Mas há, também, uma outra dimensão que se destina a ajudar os países quando existe uma desproporção entre a capacidade de resposta, de recuperação, de reconstrução e os meios de que o país dispõe para obstar a essas necessidades. E essa é uma segunda dimensão ainda na rúbrica de emergência. Estamos a falar do Fundo de Solidariedade. Portugal, pelo que se sabe, já está a entabular conversações com a Comissão Europeia.

E nesse caso, Portugal tem 12 semanas para apresentar o pedido, após a catástrofe...

Tem 12 semanas, e pode fazer correções ao valor que é apresentado. Mas depois, aquilo que é sujeito a reembolso por parte da Comissão Europeia são as componentes de serviço público, não são os danos privados. Estamos a falar da reconstrução de estradas, de redes elétricas…

Mas será um empréstimo?

Não. É [dinheiro] a fundo perdido, para a reposição das infraestruturas fundamentais.

Então porque se está a falar tanto numa reprogramação do PRR, sobretudo depois desta intempérie?

Relativamente a apoios mais de fundo, o que é que acontece? Nós temos duas vias fundamentais de apoio ao país: O chamado 2030 (Portugal 2030), que é um fundo robusto, um fundo de longo prazo. As candidaturas estendem-se até 2027 e a transferência de verbas até 2029.

Ou seja, não consegue compreender porque se fala numa alteração ou reprogramação do PRR?

Quer dizer, não conheço os detalhes, o que é que o Governo está a pensar. Mas a questão que se coloca é esta: Durante a pandemia a Comissão Europeia foi excecionalmente aos mercados, endividou-se e transferiu esse dinheiro para os países, para evitar que houvesse uma hecatombe económica e social. Isso é o PRR. O PRR não tem uma referência espacial tão grande, está associado também a algumas metas de reformas e financia a 100%.

O que é que acontece em Portugal? Há ainda dinheiro disponível, abundante, no programa 2030, mas como o PRR financiava a 100% e não tem uma base territorial tão forte, muitos dos projetos de longo prazo foram transferidos. Isto é: em vez de irem buscar fundos destinados a mudanças estruturais no país, esses projetos foram deslocados para o PRR. E há agora esta pressão para se alargar dos pratos do PRR, o que eu acho que é uma agenda muito difícil, quase inviável, diria eu, por várias razões: O PRR tem a característica de ser um apoio excecional, e é um apoio que está associado a uma presença da Comissão Europeia a endividar-se nos mercados internacionais. Ou seja, não cumprir os prazos previstos seria bastante prejudicial para a certeza com que os mercados financeiros emprestaram dinheiro à Comissão. E, para além disso, o procedimento para prolongar esses prazos, para além deste dano reputacional que tem de ser muito bem ponderado, passa por uma aprovação que seria por unanimidade.

Visto de Bruxelas é um bocadinho contraproducente esta ideia de que nos falta dinheiro e, por outro lado, de que não vamos conseguir gastar ou investir o dinheiro que aqui está

Quando admite danos reputacionais, seriam danos não propriamente para Portugal, mas para a Comissão Europeia?

O risco de danos reputacionais é para a Comissão Europeia, enquanto emitente de dívida. Se a Comissão Europeia de repente diz "afinal os investimentos nos países não acabam em 2026, vão prolongar-se", isto pode ser interpretado pelos mercados financeiros como uma desestabilização do contrato. Por isso, dificilmente a Comissão Europeia irá por essa via. E acresce que essa alteração de prazos teria de ser confirmada, por unanimidade, através de uma votação de todos os países. Tendo em conta de que alguns Estados-membros (da UE) foram críticos, inclusivamente, do apoio excecional a propósito da covid, haveria países a dizer que não: "não vamos agora votar um prolongamento de prazos".

É evidente que há sempre a possibilidade de que fazer alterações, mas se eu tivesse de apostar, não apostaria em prolongar os prazos. É bom trabalhar seriamente coisas mais normais, como reforçar a utilização do "2030", com algum custo evidente, mas isso é regressar, de algum modo, à normalidade.

O que me está a dizer é que a opção certa - em vez de alterar o PRR ou prolongar o seu prazo - seria apostar no 2030. A questão é que vamos ter muito dinheiro desaproveitado do PRR.

Para ser franca, eu tenho alguma dificuldade em entender este discurso. Visto de Bruxelas é um bocadinho contraproducente esta ideia de que nos falta dinheiro e, por outro lado, de que não vamos conseguir gastar ou investir o dinheiro que aqui está.

Isto, a meu ver, corresponde a uma certa ambição de receber um cofinanciamento a 100%. Isto é, muitos projetos de longo prazo que precisavam realisticamente de um calendário mais longo para a sua concretização, foram, por ambição, introduzidos no PRR e depois não se consegue acabar as obras a tempo porque provavelmente eles só fariam sentido -se são projetos estruturantes - no âmbito do 2030. É preciso termos um bocadinho de realismo. Ou, de facto, o PRR se concentra em estimular algumas reformas, reorganizações do país e em financiar projetos relativamente limitados do tempo...que poderiam ser na área do apoio às ciências, à tecnologia, à inovação, do relançamento na formação profissional, de uma série de agendas mais curto prazo, mas também financiava algumas infraestruturas. Só que as infraestruturas financiáveis teriam de ser finalizadas até junho de 2026. Enfim, não vou aqui fazer juízos de valor, mas de facto há uma quantidade de projetos que têm um período maior de realização e que foram transferidos para o PRR na ânsia dos 100% de cofinanciamento.

Portugal é visto pela União Europeia como tendo mais olhos do que barriga, é isso?

Eu acho que Portugal raramente, ou quase nunca, perde dinheiro. O dinheiro acaba sempre por ser gasto. A questão é se é gasto ou se é investido em coisas que façam sentido.

Se de facto, realisticamente, alguns projetos não podem ser terminados, aquilo que eu deixei na altura em Bruxelas preparado (quando era Comissária Europeia) era a possibilidade de fasear esses projetos do PRR e transferir, por exemplo, a segunda parte desses projetos para dentro do 2030.

Mas Portugal não tem de apresentar obra feita já com o PRR?

Portanto, isso começou já a ser feito por alguns países, a preverem que não conseguiam acabar obras de fundo no PRR e segmentaram os projetos. É uma negociação que tem de ser feita, passando a segunda parte desse projeto para o programa 2030. Mas, digamos, para isso é necessário olhar para o PRR com olhos de ver. Tem de ser tudo muito trabalhado e negociado para cumprir as bases legais pré-existentes.