"É mais prioritário canalizar recursos para erradicar a pobreza até 2035 do que para produzir armas e canhões até 2030"

Os eurodeputados vão discutir esta quarta-feira o objetivo de acabar com a pobreza na Europa até 2035.

A proposta consta de um relatório do deputado português João Oliveira que, depois do debate em plenário, será votado esta quinta-feira em Estrasburgo. O documento elaborado pelo eurodeputado eleito pela CDU recebeu o apoio dos principais grupos políticos do Parlamento Europeu na Comissão de Empregos e Assuntos Sociais.

Mais de 93 milhões de pessoas estavam em risco de pobreza na União Europeia em 2024 e a taxa de crianças em risco de pobreza na União é de 24%.

Em entrevista à Renascença, João Oliveira garante que o objetivo de erradicar a pobreza na União Europeia em menos de 10 anos, a endossar à Comissão Europeia para inclusão na nova estratégia europeia anti-pobreza, é alcançável.





Alguns domínios deste relatório implicam a ligação direta entre o combate à pobreza e as questões dos direitos laborais, dos salários justos, do objetivo do pleno emprego ou da conciliação entre vida pessoal e profissional. Há um foco em políticas públicas, dirigidas aos vários Estados-membros. Está confiante que isso arrastará o comportamento da iniciativa privada para que sejam pagos melhores salários?

Essa é uma das dimensões muito inequívocas que resultam da proposta de relatório que vai a discussão agora no Plenário do Parlamento Europeu. Aliás, uma das questões que tiveram grande discussão no âmbito da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais, foi precisamente a abordagem que se devia fazer à pobreza, como uma abordagem global e integrada, que atravesse na prática todas as políticas setoriais,e não uma abordagem compartimentada ou segmentada da pobreza, como por vezes acaba por acontecer.

É a ideia de que, sendo a pobreza uma expressão de uma distribuição injusta ou desigual de riqueza, tem de ser abordada nas várias dimensões em que ela se expressa, e tendo em conta as suas várias origens. Isso exige não apenas as políticas de promoção do pleno emprego, dos direitos no trabalho e valorização dos salários, mas também políticas de investimento nos serviços públicos para garantir o acesso à saúde, à educação, à segurança social, à proteção social, à cultura, que tantas vezes são negados às pessoas em situação de pobreza.Inclui também a garantia de investimento para assegurar o direito à habitação de forma universal e não deixando ninguém de fora, sejam as pessoas em situação de pobreza, sejam pessoas que não estão mas não conseguem ter acesso à habitação.

A erradicação da pobreza deve visar essa concretização universal do direito à habitação, mas visa também políticas de protecção social, nomeadamente em relação aos apoios sociais, a respostas de emergência, a questões específicas dirigidas às crianças que sofrem com a pobreza dos pais e das famílias, ou a situações de discriminação que tantas vezes atingem as mulheres, ou grupos sociais mais vulneráveis, como os migrantes, comunidades étnicas e outras, visadas de forma mais aguda pelo flagelo da pobreza.

O relatório propõe que todas as políticas, de forma setorial, tenham como critério a erradicação da pobreza. Seja quando falamos de energia, transportes, habitação, de saúde, em todas as políticas setoriais deve ser considerado um conjunto de medidas para combater a pobreza no sentido da sua erradicação. Esse é um elemento de grande significado e de maior valia na abordagem política que é proposta neste relatório.

Há muitos planos e estratégias na União Europeia, mas a sua concretização é sempre mais difícil e muitas vezes está associada à discussão sobre os enveloppes financeiros envolvidos. Esta primeira estratégia anti-pobreza da União Europeia ainda vai a tempo da definição do Quadro Financeiro Plurianual?

Essa é uma das questões que está presente no relatório e foi uma constante ao longo de todo este trabalho de mais de um ano. Como é que se dá eficácia a uma estratégia de combate à pobreza? Como é que se pode garantir que ela seja efetivamente capaz de alcançar os objetivos políticos a que se propõe?

Há três aspectos nos relatório que procuram dar resposta a essa questão. Por um lado, a necessidade de haver uma correta articulação entre os vários níveis de responsabilidade, porque temos aqui uma esfera de intervenção ao nível da União Europeia, mas também aos níveis nacional, local e regional. É aí que as políticas se concretizam. A correta articulação entre esses três níveis de responsabilidade é uma das questões absolutamente decisivas para que a estratégia seja eficaz.

Uma segunda questão diz respeito ao financiamento. A referência ao Quadro Financeiro Plurianual está presente no relatório, incluindo na discussão de outros instrumentos financeiros que existem neste momento, como o mecanismo de recuperação e resiliência e com o que o atual Quadro Financeiro Plurianual já dispõe. É preciso que haja a mobilização de todos os meios financeiros necessários para dar concretização à estratégia, para garantir que possa ser eficaz nesse objetivo.

Mas vai a tempo ainda da negociação em curso?

Recentemente, apresentámos uma proposta de alteração ao relatório do Parlamento Europeu sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual, precisamente para refletir essa abordagem financeira que a estratégia de combate à pobreza exige, do ponto de vista financeiro. Solicitamos um reforço da dotação do Fundo Social Europeu, para que alcance um valor de 193 mil milhões de euros, mas também uma dotação específica dirigida às questões da pobreza, que na prática permita o reforço de 50 mil milhões - especificamente dirigido para isso - para além de todos os fundos específicos que podem ser mobilizados para esse objetivo.

Há um terceiro elemento importante a propósito da eficácia da estratégia. É a noção de que é preciso um espaço de participação política das pessoas em situação de pobreza, não apenas na definição da estratégia e das políticas associadas à estratégia de combate à pobreza, mas também na sua concretização. A participação das pessoas em situação de pobreza é absolutamente essencial, não apenas para que as políticas sejam adequadamente definidas, mas também para que a sua concretização possa ser capaz de garantir que esses objetivos são alcançados.

Isto implica que, à luz desta estratégia e destes conceitos, seria preciso rever aquilo que acaba até de ser apresentado, como o plano da Comissão Europeia para a habitação acessível?

Procurámos que as coisas estivessem articuladas e fomos mantendo contacto com quem no Parlamento Europeu tem a responsabilidade por esse relatório da Comissão Especial do Parlamento Europeu criada para as questões da habitação. Parece-nos absolutamente essencial que isso seja articulado. Quando estamos a falar da habitação, podemos falar também de outras questões relacionadas como, por exemplo, as políticas de transportes ou o acesso aos serviços públicos.

É absolutamente essencial que as questões da pobreza sejam consideradas nos planos para a designada habitação acessível, não de forma isolada, mas tendo em conta as especificidades que elas têm. O nosso relatório tem essa referência de forma muito evidente, particularmente a propósito das questões da habitação. É absolutamente essencial que ninguém se sinta deixado para trás e, em relação à habitação, isso é muito flagrante.

Precisamos de ter o sentido de urgência e de especificidade que tem, na resposta que é necessário dar a quem está numa situação de sem-abrigo. Quem não tem casa, quem dorme na rua, quem não tem onde se abrigar, quem não tem uma casa onde possa começar por organizar a sua vida, naturalmente está numa situação de urgência a carecer dessa resposta.

É preciso que a política da habitação, dando resposta às pessoas que estão em situação de pobreza e em situação de sem-abrigo, não esqueça todas as outras que, não estando em situação de pobreza ou de exclusão social, ainda assim não conseguem encontrar uma casa que possam pagar. Mais cedo ou mais tarde, podem acabar por ficar, eventualmente, numa situação de sem-abrigo, e isso tem que ser prevenido.

Essa concepção integrada e global do combate à pobreza, considerando todas as políticas setoriais, com o objetivo de a prevenir e garantir que possa ser efetivamente erradicada, é uma marca muito forte deste relatório. A aprovação do relatório permitirá ao Parlamento Europeu dar um contributo político de grande substância.

O relatório discrimina uma verba para as necessidades da garantia para a infância. Refere-se a 20 mil milhões de euros no âmbito do quadro financeiro plurianual. Existe uma estimativa para o valor global, e não apenas neste item, como uma ordem de grandeza para o combate à pobreza em termos genéricos?

Há uma noção em algumas dimensões da expressão orçamental que pode ter a concretização desta estratégia. Há outras em que, naturalmente, isso está mais longe de poder estar apurado, porque é preciso ver mais em concreto o que é que se exige.

Por exemplo, quando estamos a falar das questões dos transportes, é mais complexo fazer uma estimativa dessa natureza, porque tem uma expressão diferenciada e, portanto, é mais difícil fazer essa verificação.

O valor da garantia para a infância que referiu não é propriamente uma novidade neste relatório.É uma referência que já vem de trás, de discussões anteriores. É uma referência que não tem sido pacífica no Parlamento Europeu. Foi possível, na Comissão de Empregos e Assuntos Sociais, encontrar uma base alargada de apoio à inscrição desse objetivo. Não sei se será exatamente assim no plenário do Parlamento Europeu. Veremos o que dirá a votação.

Em relação à garantia para a infância, às questões da habitação e à intervenção no plano social mais alargado, há alguma abordagem que pode ser feita nomeadamente por via do Fundo Social Europeu. No âmbito da discussão do Quadro Financeiro Plurianual, no qual eu também sou relator-sombra do meu grupo político, apresentámos a proposta de reforço do Fundo Social Europeu para um montante de 193 mil milhões de euros, precisamente tendo em conta uma referência específica para dar concretização à estratégia de combate à pobreza.

É mais necessário permitir aos Estados fornecer ajudas públicas, abrindo possibilidade de ajudas específicas para alguns setores, ou, noutro sentido, é preferível abrir mais linhas financeiras europeias a que os estados-membros se podem candidatar a mais verbas canalizadas por Bruxelas?

Este relatório sobre a estratégia de combate à pobreza não fecha nenhuma possibilidade. A decisão sobre os instrumentos financeiros que possam dar suporte à estratégia de combate à pobreza, será tomada no âmbito da discussão sobre o Quadro Financeiro Plurianual. No entanto, há a identificação de um conjunto de verbas que, sendo dirigidas a determinados objetivos, devem ser consideradas também no âmbito da estratégia de combate à pobreza, não deixando de ter em conta que há diferentes níveis de responsabilidade que têm de se articular.

As questões da política de emprego e da legislação laboral ou as questões da política de habitação são responsabilidades dos Estados-membros, ou seja, são responsabilidades nacionais. À partida, o investimento é, em primeira mão, da responsabilidade dos Estados-membros.

Consideramos que há espaço para que, do ponto de vista financeiro e orçamental, a União Europeia possa dar um contributo , apoiando o investimento que os Estados-membros devem fazer, como aconteceu, por exemplo, através dos PRR e das verbas que foram canonizadas para a habitação. A União Europeia tem um papel a desempenhar no apoio aos Estados-membros para darem concretização às estratégias nacionais que têm que definir.

Esse contributo da União Europeia pode e deve ser considerado no apoio orçamental e financeiro à concretização dessas medidas. Em relação, por exemplo, à habitação, há já uma estimativa no próximo Quadro Financeiro Plurianual, de verbas de pelo menos 30 mil milhões de euros para um programa de orçamento específico para as questões da habitação. Estas questões e as do combate à pobreza, têm, naturalmente com o peso específico que têm, o financiamento do Fundo Social Europeu em relação a políticas sociais.Há um apelo a que a Comissão Europeia possa apresentar uma proposta de iniciativa legislativa relativamente ao rendimento mínimo.

Sendo a erradicação da pobreza um objetivo socialmente consensual, não seria mais realista marcar uma meta de redução em vez de, pura e simplesmente, em nove anos, querer chegar à pobreza zero?

A opção de fixar apenas um objetivo de redução esteve por detrás da revisão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com os maus resultados que estão à vista. Não só a pobreza não se reduziu, como ainda por cima agudizou-se e avolumou-se. Essa experiência de fixar objetivos mais curtos, na prática significa ficar com resultados ainda mais curtos do que aqueles que tínhamos.

O objetivo de erradicação da pobreza, de resto, não aparece 'caído do céu'. Uma parte deste relatório beneficia da reflexão que tem sido feita pelo Relator Especial das Nações Unidas para a Erradicação da Pobreza Extrema, que tem produzido um conjunto de relatórios e de documentos muito úteis e importantes, que serviram também de base a este relatório que foi aprovado pela Comissão de Assuntos do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu.

O objetivo da erradicação é coincidente com esse percurso que se pretende fazer. O calendário que propomos, apontando para 2035 a erradicação da pobreza no espaço da União Europeia, resulta não apenas dos calendários decididos pela própria União Europeia - por exemplo, relativamente aos sem-abrigo ou às metas de redução da pobreza do Pilar Europeu e dos Direitos Sociais - mas resulta também dos próprios calendários que a Organização das Nações Unidas definiu para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As coisas estão todas mais ou menos encadeadas umas com as outras.

Consideramos que olhar a 10 anos para uma perspectiva de erradicação da pobreza não pode estar tão distante do nosso horizonte político. Julgo até que ninguém compreenderia que todos os dias ouvissemos a União Europeia a falar da sua própria militarização até 2030 e que se achasse que o objetivo de erradicar a pobreza até 2035 fosse demasiado ambicioso. Diria até que é mais prioritário canalizar forças e recursos para erradicar a pobreza até 2035 do que propriamente para produzir armas e canhões até 2030.