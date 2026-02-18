"Uma Europa, um mercado". Portugal deve entrar na primeira carruagem, diz Carlos Costa

Os líderes europeus fizeram este mês um retiro no castelo de Alden Biesen, na Bélgica, e traçaram o caminho para recuperar a competitividade face aos EUA e China.

Seja a 27, ou apenas com os Estados-membros que quiserem avançar, o Presidente francês quer decisões até junho, a começar pela união dos mercados de capital. E a pretensão de Emmanuel Macron tem o aval tanto da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como do português que preside ao Conselho Europeu, António Costa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



António Costa diz que "isto é urgente e tem de ser feito em 2026 e 2027", e acrescenta: "Em 2026, a Europa cumprirá o prometido. Fizemo-lo no ano passado em matéria de defesa, e faremos o mesmo este ano em matéria de competitividade".

Já Ursula von der Leyen vai avisando que, "se não houver progressos suficientes até lá, consideraremos a introdução de uma cooperação reforçada. Ou seja, que pelo menos nove Estados-Membros, se assim o desejarem, avancem mais rapidamente e decidam ser mais ambiciosos".

Entrevistado pela Renascença, o antigo governador do Banco de Portugal considera essencial este passo, em particular no que diz respeito ao mercado de capitais, lembrando que "existem 27 entidades e 27 mercados. Existem 27 quadros jurídicos, 27 leis de insolvência, 27 procedimentos para resolver questões relacionadas com insolvências". Na prática, explica Carlos Costa, "os investidores não se movimentam no quadro da União Europeia como se movimenta um investidor americano no quadro dos Estados Unidos".

Estamos a falar de um novo degrau na construção europeia, por parte de alguns líderes que lançaram o slogan: "Uma Europa, um mercado"? O que significa isto? A União ainda não é verdadeiramente um mercado único?

No que diz respeito ao mercado de capitais não é, porque existem 27 entidades de supervisão e 27 mercados. Existem 27 quadros jurídicos, 27 leis de insolvência, 27 procedimentos para resolver questões relacionadas com insolvências. Na prática, os investidores não se movimentam no quadro da União Europeia como se movimenta um investidor americano no quadro dos Estados Unidos.

E esse é um passo essencial para a Europa poder crescer na competitividade face à China ou aos Estados Unidos?

Exato, porque implica duas coisas: implica a capacidade de colocar os capitais onde eles são mais eficientes, independentemente do país onde essas oportunidades se apresentam. E implica também garantias para aqueles que colocam os capitais para esse efeito.

O que acontece é que os Estados-membros têm sido muito ciosos em manter as suas particularidades de organização de mercado, as suas regras e mesmo as suas autoridades, não estando disponíveis para criar uma bolsa única, criar uma autoridade de mercado única, criar uma regra em matéria de insolvências única, e criar uma jurisdição única.

E o que a União Europeia tem visto é que isto limita a sua capacidade de investimento e de inovação. E agora há duas possibilidades: ou a Comissão Europeia propõe um regime comum, em paralelo com o regime de cada Estado-membro, mas um regime em que os investidores e as empresas podem trabalhar à margem das regras nacionais ou - solução que está a surgir agora da parte do Conselho Europeu – há alguns, uma maioria dos Estados-membros, que aceitam avançar na expectativa de que os outros, depois, por força da evidência da vantagem que daí resulta, também venham a aderir.