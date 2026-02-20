Cinco mil mulheres e raparigas mortas desde 2022. Cortes de verbas internacionais travam ajudas

A guerra na Ucrânia já fez mais de 5.000 mortos e 14 mil feridos entre mulheres e raparigas desde fevereiro de 2022. Os dados são das Nações Unidas, que estimam que 2025 tenha sido o mais letal para as mulheres desde o início da invasão russa de larga escala.

Um novo relatório da ONU Mulheres faz contas ao impacto dos cortes de financiamento nas organizações de defesa das mulheres na Ucrânia. Quatro anos após o início da invasão de larga escala da Ucrânia pela Rússia, 79% das organizações de mulheres ou por elas lideradas assinala perturbações importantes nas suas operações, sobretudo nas áreas da violência de género e no empreendedorismo económico.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em média, perderam aproximadamente 326 mil dólares por organização em 2025. De acordo com as Nações Unidas, as organizações mais afetadas são as que já estão em maior risco. Trata-se de associações que ajudam mulheres e raparigas nas zonas rurais e na linha da frente, idosas, as famílias lideradas por mulheres e ainda as mulheres e raparigas com deficiência.

As mãos não chegam para tudo e com o corte de financiamento muitas mulheres deixaram de trabalhar neste setor. As reduções de pessoal afetaram sete em cada dez organizações ligadas às mulheres em 2025, com um impacto de 88% na carga de trabalho e nos sintomas de "burnout".

No ano corrente, as Nações Unidas admitem que a perda seja de 354 mil dólares por entidade - 52,9 milhões no total - levando à perda de acesso a serviços por 63 mil pessoas.

Uma em cada três organizações de direitos das mulheres e organizações lideradas por mulheres afirma que poderá sobreviver apenas até seis meses com os atuais níveis de financiamento.

Quarenta e sete por cento das organizações não tem alternativas de financiamento a longo prazo. 76% citam problemas nas chamadas bolsas de curto prazo e 69% denunciam que os doadores preferem apostar em organizações não governamentais internacionais do que associações locais.