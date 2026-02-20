​É cada vez mais fácil ser trabalhador estrangeiro na UE?

A repetida chegada de migrantes irregulares a determinadas regiões da União Europeia, como os países mediterrânicos, aliada à desinformação e à retórica política, sugere que o bloco europeu está a ser inundado por trabalhadores estrangeiros. mas uma análise mais profunda dos dados revela um quadro mais complexo.

A equipa de verificação de dados da Euranet Plus, a rede europeia de rádios de que a Renascença faz parte, conclui que é falso que seja cada vez mais simples ser trabalhador estrangeiro na União Europeia (UE). No relatório, esta equipa conclui, ainda, que, embora seja inegável que há uma vaga de migrantes a chegar à Europa, os números e o estatuto com que o fazem - de refugiados a trabalhadores qualificados - variam tanto quanto as alegações em torno da questão, e que versam desde os requisitos de entrada, que dizem ser pouco rigorosos, até ao impacto nas taxas de criminalidade.

Estes ão argumentos que têm alimentado os receios de que os estrangeiros alterem o panorama cultural, especialmente com a entrada na Europa de migrantes muçulmanos. No entanto, os dados reunidos pela equipa de verificação de dados da Euranet Plus, mostram que, por exemplo, a emigração muçulmana, em particular, continua a ser uma minoria.

De acordo com a Euranet Plus, este é um tema complexo em primeiro lugar porque “um imigrante pode representar uma grande variedade de pessoas diferentes em circunstâncias muito diferentes”. Embora a UE defina de forma ampla os imigrantes como “qualquer pessoa que vive num país por um período prolongado que não é o seu país de origem”, várias agências europeias e governos nacionais também distinguem entre cidadãos da UE e cidadãos de países terceiros.

“O que vemos frequentemente nas notícias são histórias sobre migrantes que fazem viagens perigosas para entrar na UE, por mar ou a pé. Estes migrantes irregulares” são definidos como pessoas que não cumprem as condições legais de entrada lembra, no seu relatório, esta rede europeia de rádios.

Alguns destes imigrantes podem ser requerentes de asilo, que, como o nome sugere, são cidadãos estrangeiros ou apátridas que procuram proteção contra perseguições. Se lhes for concedida essa proteção, são considerados refugiados.

A partir destes princípios, a equipa de fact-checking da Euranet analisou uma série de alegações, presentes nas notícias e nas redes sociais, sobre a entrada de imigrantes na Europa, e comparou-as com os dados oficiais.

Está a aumentar o número de migrantes a entrar na Europa?

De acordo com a Euranet, a resposta pode ser afirmativa ou não, dependendo da métrica e do que se analisa.

“O número de migrantes em situação irregular não chegou nem perto do pico da crise de 2015, de 1,8 milhões de chegadas nos anos seguintes”, de acordo com dados da Comissão Europeia, citados no relatório.

Os números têm caído consistentemente desde então, ano após ano, até 2021. O número de migrantes irregulares para a UE começou a subir novamente em 2023, mas voltou, depois, a cair. “Esse aumento coincide com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o que provocou uma nova onda de requerentes de asilo na Europa”, indica o relatório. Mais de quatro milhões de ucranianos receberam asilo temporário até dezembro de 2025.

Os pedidos de asilo também estão em geral a diminuir. A UE registou uma diminuição de 12% em 2024 em comparação com 2023.

No entanto, o número total de imigrantes aumentou. De acordo com dados do Eurostat, citados pela Euranet Plus, quase seis milhões de imigrantes chegaram à UE em 2023. “Este número representa uma descida em relação ao pico de quase 7 milhões de chegadas em 2022, mas também é significativamente superior aos 4,2 milhões de chegadas pré-pandemia em 2019”.

Dos 449,3 milhões de pessoas que viviam na UE em 2023, 6,4% (ou 28,9 milhões) eram cidadãos de países terceiros, de acordo com a Comissão Europeia.

É cada vez mais fácil para os estrangeiros trabalharem na UE?

A equipa de verificação de dados da Euranet Plus conclui que “na verdade, ficou ainda mais difícil” para um cidadão de um país terceiro trabalhar na União Europeia. No relatório sobre este tema, pode ler-se que os requerentes de asilo que entram na UE têm de lidar com um grande número de requisitos e que variam ao longo do tempo e entre os próprios países. Mesmo que seja reconhecida uma “acumulação flutuante de pedidos”. No final de 2024, mais de 1,2 milhões de pessoas aguardavam pedidos de asilo que estavam pendentes, de acordo com a Comissão Europeia.

As taxas de sucesso dos pedidos também variam drasticamente entre os países da UE. Por exemplo, os cidadãos afegãos tiveram uma taxa de sucesso no seu primeiro pedido de asilo de apenas 11% na Bulgária, mas de 98% na Grécia, refere a Comissão.

Entretanto, refere a Euranet “a agência fronteiriça Frontex ajudou a repatriar mais de 56 mil pessoas em 2024, o que representa um aumento de 43% em relação ao ano anterior”.

“Existem muitas opções para as pessoas que pretendem entrar legalmente. Muitos países oferecem vistos para trabalhadores qualificados, mas estes são frequentemente focados em carências específicas de mão de obra” e estão “associados a condições como requisitos de rendimento mínimo ou uma oferta de emprego por escrito, bem como verificações de antecedentes criminais”, refere o relatório.

A tudo isto, acresce que os países alteram, de forma frequente, os requisitos para os vistos, o que, de acordo com este relatório, “provoca mais burocracia”.

“Em França, por exemplo, os estrangeiros que procuram uma autorização de residência são obrigados a fazer um teste cívico de 45 minutos sobre a história, a cultura e os direitos e responsabilidades individuais do país – semelhante ao exame exigido para a naturalização”.

Os imigrantes estão a aumentar as taxas de criminalidade?

A equipa de fact-checking da Euranet afirma não haver “evidências concretas que sustentem a alegação de que a imigração esteja na origem de um maior número de crimes” (https://www.eur.nl/en/news/study-debunks-beliefs-about-immigration-and-crime).

No relatório é referido que os estrangeiros representavam um em cada cinco prisioneiros na UE em 2023, de acordo com o Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Prison_statistics). Mas, segundo as Nações Unidas (https://data.unodc.org/datareport/prison-held), esta proporção varia drasticamente entre os países da UE. Por exemplo, os estrangeiros superam os cidadãos austríacos nas prisões Áustria em 2023, representando mais de metade da população prisional. O oposto ocorre em França, que tinha quase 19 mil estrangeiros presos, em comparação com mais de 57 mil cidadãos franceses. Em Portugal, em 12 mil presos em 2023, 2 mil eram estrangeiros.

No entanto, na Alemanha, onde os imigrantes constituem uma elevada percentagem da população (https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/migration/Sii2024--Germany%20(ENG)%20%E2%80%93%20v6%20(FINAL%20with%20bookmarks).pdf), um relatório sobre criminalidade publicado pelo Governo em dezembro (https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_node.html) indicava que os migrantes representavam apenas 9% de todos os suspeitos em 2024. Já o número de imigrantes que foram vítimas de crimes em 2024 aumentou 5,2% em comparação com o ano anterior.

Outra explicação para os números da criminalidade entre os imigrantes, escreve a Euranet Plus, “são, de acordo com um observatório da Justiça francês (https://observatoire-disparites-justice-penale.fr/la-reponse-penale-des-tribunaux/un-traitement-differencie-des-etrangers/), os fatores sociais e demográficos. Este observatório também refere que as instituições judiciais tendem a ser mais severas com os imigrantes”.