"É urgentíssimo" criar uma Agência de Informações Europeia

Fernando Negrão considera, em entrevista à Renascença, "urgentíssimo" avançar para a criação de uma Agência de Inteligência da União Europeia.

Ainda não aconteceu, e o tema é pouco abordado, admite, porque "esbarra nas soberanias dos países e principalmente esbarra na questão da confiança. Há países com os quais os principais serviços de informação da União Europeia não querem trabalhar por alguma razão, pode ser de natureza política, pode ser de natureza operacional".

O antigo ministro da Justiça, que também foi diretor da Polícia Judiciária e presidiu à "Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias", diz, por outro lado, que Portugal ganharia com isso, "mas tinha que se apetrechar melhor em termos de meios".

Fernando Negrão afirma que "a questão dos metadados é elucidativa daquilo que é a falta de meios dos serviços de informação" e lamenta que o diploma em causa seja “sistematicamente chumbado no Parlamento. É uma coisa estranha, inadmissível e que limita a ação dos serviços de informação portugueses", remata.

A Alemanha quer reforçar os seus serviços secretos perante o risco de os EUA reduzirem a partilha de informação estratégica com os aliados europeus. Como olha para isso? Não deveria a União Europeia fazer o mesmo, unir os seus serviços de informações?

Eu vejo isso como uma necessidade da União Europeia, por exemplo, de ter uma agência de inteligência única da União Europeia relativamente às questões da informação e da inteligência.

Mas a Alemanha está a avançar sozinha? Porque é que a nível dos 27 ainda não se ouve muito falar disso?

Não se ouve falar disso por uma razão, porque a questão da confiança é fundamental quando falamos em órgãos que trabalham com informação. Ora, na União Europeia estamos a falar de culturas diferentes entre os vários países, do facto da segurança nacional ser uma competência soberana de cada país. Ainda não há uma estrutura que unifique o trabalho de recolha e troca de informação, o que quer dizer que não existe nenhuma agência que faça essa densificação e troca de informação entre os países da União Europeia.

Mas será urgente nos serviços de informação caminhar nesse sentido?

É urgentíssimo. Se me perguntar se a União Europeia está dotada de algum mecanismo, está: Tem a Diretoria de Inteligência do Estado-Maior da União Europeia, que é o braço militar e tem informação. Tem a Europol, que é o braço policial, mas tem, obviamente, informação. Tem o Centro de Satélites da União Europeia e tem informação através das imagens satélite. E tem ainda um outro grupo, que é o “Bern Group”, que faz uma troca informal de informações, mas tem muito pouca informação, porque a cooperação entre os vários países é muito limitada. E existe ainda o Centro de Situação de Inteligência, que funciona no âmbito do serviço europeu para a ação externa.