"Será que a França não tem interesse numa presença aérea nos Açores, até com dimensão nuclear?"

A nova estratégia nuclear francesa foi anunciada ao mundo nos últimos dias e promete envolver diversos parceiros europeus. O Presidente Emmanuel Macron fez saber que a França já iniciou contactos, nomeadamente com a Alemanha, a Polónia, a Suécia e a Grécia. O que poderá isto significar? Irá Portugal envolver-se na chamada "dissuasão avançada", formulada por Paris? Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Bruno Cardoso Reis sublinha, em entrevista à Renascença, que "estes países, a começar pela França e Alemanha, deixaram todos muito claro que a intenção não é substituir os Estados Unidos, que as duas coisas são complementares". Este especialista em segurança considera que "Portugal devia estar muito mais presente nestas movimentações" e acrescenta: "Parece-me que essa passividade não é a melhor resposta, acho que pelo menos devemos explorar estas possibilidades. Acho, por exemplo, que seria muito interessante explorar com a França uma possibilidade: Será que a França não tem interesse numa presença aérea nos Açores, por exemplo? Até com esta dimensão, também, do nuclear?" Já depois do ataque dos EUA e Israel ao Irão, e da resposta de Teerão, Emmanuel Macron assumiu que não terá dúvidas em utilizar armamento nuclear, em caso de ameaça aos interesses vitais de França. Ordenou, de resto, o reforço do arsenal nuclear do seu país. Do seu ponto de vista, esta mensagem do Presidente francês também se dirige aos EUA? Sim. Ou seja, é uma mensagem para amigos e aliados. A França sempre fez questão, desde os anos 60, da própria origem desta capacidade nuclear francesa, de ter armas nucleares que são plenamente autónomas, por exemplo. Ao contrário da Grã-Bretanha, que está dependente da cooperação com os Estados Unidos para manter o seu arsenal nuclear – precisa de mísseis americanos – a França sempre fez questão de ter um programa completamente autónomo, desde o tempo de [Charles] de Gaulle, e o objetivo era exatamente esse: passar, também, a mensagem de que a França é um aliado que não pode ser dado como adquirido, que tem margem para dizer que sim, mas também para dizer que não. E com que intuito é que Macron vem agora dizer isto também a Donald Trump? Bem, o aliado americano é, neste momento, bastante menos fiável. Inclusivamente, chegou ao ponto de ameaçar até abertamente, com algum tipo de ação militar, um aliado europeu, a Gronelândia. Não é por acaso que a França foi dos países que mais chegou à frente na defesa da Dinamarca, e a dizer que isso era inaceitável... a enviar até também tropas para a Gronelândia a certo momento. Portanto isso é um fator, depois há um outro fator, que é a existência de uma nova corrida aos armamentos. Há uma nova tendência para a proliferação nuclear, que tem a ver com o facto de estarmos num mundo muito mais inseguro, em que houve a invasão da Ucrânia. Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que a Europa foi o continente onde houve mais baixas em combate em todo o mundo. Há uma série de potências que estão a investir mais por causa disso em armamento nuclear e também a aumentar e a modernizar os seus arsenais, em particular a China e, por exemplo a Rússia. A França, no fundo, dá aqui um sinal de que está atenta a essas tendências e que vai responder aumentando o seu investimento, que já é muito significativo.

Quando refere, concretamente, a Gronelândia, imagina Macron a dizer a Trump: "atenção que a Gronelândia é uma linha vermelha, nós temos armamento nuclear e defenderemos também, se for necessário, com recurso a todos os meios, incluindo o nuclear"? Eu espero que não se chegue a esse ponto, mas foi muito importante, por exemplo, dar este sinal de enviar tropas europeias para a Gronelândia e o reforço da presença militar dinamarquesa. Foi muito importante, no fundo, passar esta ideia de que, se for para entrar à força, à partida vão ter de dar tiros a aliados. Eu, aliás, li uma sondagem há uns tempos transmitindo a ideia de que entrar à força na Gronelândia é mais impopular nos Estados Unidos do que qualquer coisa que tenha a ver com o caso Epstein. Um comentador, especialista em sondagens, dizia que não há nada mais impopular nos Estados Unidos, entre toda a gente, inclusive republicanos, do que a ideia de invadir um país aliado. Portanto, apesar de tudo, vamos contar que isso vale alguma coisa. Ao mesmo tempo é importante passar uma mensagem: "estas ilhas não estão abandonadas à sua sorte, há uma presença militar". É um bocadinho um princípio geral, que é esta ideia da dissuasão, um conceito central, aliás, na questão das armas nucleares, na estratégia nuclear, mas também pode ser com armas convencionais. É, no fundo, a ideia de que ter tropas, inclusivamente de vários países num determinado território, obriga qualquer potencial agressor a assumir que vai entrar num conflito armado com todos esses países e não apenas com um, ou que não vai correr esse risco. Será a pensar nisso que a França já iniciou conversações com a Alemanha, Polónia, Países Baixos, Bélgica, Grécia, Suécia? A França poderá vir a tornar-se num futuro "guarda-chuva" na defesa dos países da União Europeia? ...e aí há outros dois países muito relevantes: um deles é a Dinamarca, precisamente. Certamente que não aparece aqui por acaso. E também a Grã-Bretanha, que tem as suas próprias armas nucleares, mas a ideia aí é coordenar, estrategicamente, os dois arsenais. Mas enfim, isto foi apresentado com um novo conceito, a que eles chamam de "dissuasão avançada", e não o conceito mais clássico quando se fala desta ideia de um "guarda-chuva nuclear", por proteger aliados, que se chama "dissuasão extensível", a ideia de que há realmente um "guarda-chuva nuclear americano" explícito, a cobrir os seus aliados europeus. Eu diria, apesar de tudo, que depois, na prática, não sei muito bem qual será, na verdade, a distinção, porque no fundo a mensagem que se passa é: vamos colocar meios nucleares. E em particular, do que se está a falar, para já, é de meios aéreos, de bases aéreas, nestes países, que poderiam acolher aviões franceses com a capacidade de ter armamento nuclear. No fundo, a ideia é que existindo um ataque a estes países, isso atingiria também estes meios franceses, e seria uma razão muito forte para usar todo o tipo de meios, potencialmente também os nucleares. [A ideia], portanto seria criar esta ambiguidade, que também existe na "dissuasão extensível".