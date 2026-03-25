"Europa não pode ser uma ilha regulatória na Inteligência Artificial"

É o primeiro instrumento jurídico internacional dedicado à regulação da Inteligência Artificial (IA). A Convenção sobre Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito já tem signatários, mas dela não consta ainda a assinatura portuguesa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O processo de ratificação deste documento do Conselho da Europa será o passo seguinte às assinaturas, mas, como reconhece o eurodeputado social-democrata Paulo Cunha, relator do Parlamento Europeu para a Convenção, ainda agora acabou de ser aprovada em plenário. Na relação entre a Europa e a Inteligência Artificial, a Convenção sobre a Inteligência Artificial, recentemente aprovada no Parlamento Europeu, agora vai fazer o seu caminho. O que espera da implementação desta Convenção? A Europa procura ser protagonista com esta Convenção no que diz respeito à regulação da Inteligência Artificial. Significa criar condições para que ela se desenvolva, progrida e atinja o patamar de sucesso por todos nós desejado, e, simultaneamente, precaver e proteger-nos de um risco – pelo menos potencial – associado à Inteligência Artificial, nomeadamente na proteção dos direitos fundamentais, mas também das nossas democracias e do Estado de Direito. Não é por acaso que o seu próprio nome é Convenção sobre Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito. Há uma dupla dimensão nesta ferramenta. Ao mesmo tempo, quer potenciar o desenvolvimento da Inteligência Artificial, mas acautelar as suas consequências negativas. Esperamos que a Europa dê também um sinal ao mundo do que é preciso fazer nesta matéria. O que está em causa é tão só um começo do que podemos chamar de uma "Constituição Política" da Inteligência Artificial, uma espécie de "guarda-chuva" onde se poderão abrigar muitas outras medidas que virão a ser implementadas no futuro próximo.

Como é que se articula com o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, o chamado "AI Act"? Supostamente deveria ser ao contrário. Devíamos ter primeiro a Convenção e só depois o Regulamento. A intervenção normativa da União Europeia, no passado, acerca do Regulamento de Inteligência Artificial, teve como objetivo dar um "tiro de partida" na regulamentação desta matéria. Mas fazê-lo com um objetivo tão pormenorizado e a uma escala meramente da União Europeia, é curto. Por isso, considero que esta Convenção com um âmbito territorial diferente, muito além da União Europeia, também tem uma perspetiva mais abrangente, não tão minuciosa. Este tipo de matérias não se regula da mesma forma face a outras áreas. Uma propensão demasiado regulatória traria associada uma inibição à sua progressão e ao seu desenvolvimento que, de todo, não desejamos. Reconhece o risco desta Convenção se manter num plano mais abstrato, sem uma capacidade concreta de garantir que determinados valores são cumpridos? Reconheço o risco e, por isso, o desejo nesta intervenção normativa é o chamado "melhor dos dois mundos" – obter o potencial máximo de desenvolvimento e ao mesmo tempo maximizar e garantir a proteção dos direitos fundamentais, das democracias e do Estado de Direito. É um exercício difícil, mas convocante. Há que saber qual o âmbito correto e a minha leitura é que não é possível um país sozinho – nem sequer um continente como o europeu – atingir sozinho esse objetivo. Muitas iniciativas acontecem fora da Europa, sendo aliás menos europeias do que aquilo que era desejado. Uma propensão regulatória meramente à escala da União Europeia é desajustada do ponto de vista territorial. É preciso dar este passo de "escala global" e trazer países como o Japão ou os Estados Unidos - dois exemplos de países associados a esta convenção - mas também ter a pretensão de chegar mais longe, e ter um normativo de preferência global. Pode haver uma certa utopia associada a essa dimensão global, mas é para aí que devemos caminhar. Não podemos ser uma ilha regulatória. A União Europeia não pode ser conhecida como a área geográfica onde a matéria está regulada como é desejado. Se fora da União Europeia essa matéria não tiver regulação, de pouco adianta que a União Europeia tenha dado esse passo. Às vezes, é melhor um passo mais curto, mas mais acertado, que um passo mais longo no vazio. Esta posição europeia segue um caminho um pouco diferente de outros tratados que, para serem globais, seguem caminho, por exemplo, o caminho das Nações Unidas. Como é que a Europa vai conseguir convencer o mundo a entrar na dimensão multilateral e global desta Convenção? Terá de começar por si própria, pelas ratificações internas? Seguramente que esse é o ponto de partida. Mas a Europa, ao longo da História, foi sendo uma espécie de farol em muitas matérias. Com a sua capacidade de persuasão, foi conseguindo que outros povos seguissem as suas pisadas. Simplesmente, a Europa só tem capacidade para ser esse farol, se for pragmática e realista. E se souber compatibilizar as várias dimensões em cima da mesa, onde está também, em primeira instância, o desenvolvimento da ferramenta. Não está em cima da mesa coartar esse progresso dessa ferramenta que é a Inteligência Artificial, mas minorar as suas consequências [negativas] para o ser humano e para os países, nomeadamente para as democracias. É por aí que a Europa tem de avançar. Esta fórmula de o fazer, criando uma espécie de normativo abrangente – que muitos consideram generalista, mas que me parece bem adequado no tempo e no espaço – pode ser um passo relevante para que, no futuro próximo, consigamos essa ação normativa à escala global. Há um processo em curso para as ratificações nacionais. Queremos que aconteçam com a maior brevidade, pois sabemos que isso é essencial para uma convenção cuja natureza vinculativa pressupõe que cada um dos Estados-membros dê esse passo.