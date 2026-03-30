1.500 milhões de euros para modernizar as defesas europeia e ucraniana

Bruxelas anunciou um programa de 1.500 milhões de euros para modernizar a indústria de defesa europeia, aumentar a capacidade de produção e incrementar a tecnologia neste domínio. O programa de trabalho para 2026-2027, no âmbito do Programa da Indústria de Defesa Europeia, foi divulgado esta segunda-feira pela Comissão Europeia.

A maior fatia, na ordem de mais de 700 milhões de euros, destina-se aumento da produção de componentes e produtos de defesa como sistemas antidrone, mísseis e munições.

Neste pacote financeiro estão incluídos 440 milhões de euros para o investimento da União Europeia e da Noruega em componentes no domínio energético e eletrónico e em plataformas de defesa.

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Os restantes 260 milhões deste orçamento vão para a cooperação entre as indústrias de defesa europeia e ucraniana, em particular nos sistemas de controlo remoto, misseis, munições e bombas.

A conexão entre a UE e a Ucrânia acrescenta ainda mais 35,3 milhões de euros para o desenvolvimento de soluções de inovação em defesa que sejam "rápidas e tangíveis". Serão especialmente apoiadas as novas empresas e as pequenas e médias companhias.