União Europeia
1.500 milhões de euros para modernizar as defesas europeia e ucraniana
30 mar, 2026 • José Pedro Frazão
A Ucrânia beneficia de 300 milhões de euros neste Programa de Ação, na sua maioria para ajudar a reconstruir e modernizar a base tecnológica e industrial de defesa daquele país.
Bruxelas anunciou um programa de 1.500 milhões de euros para modernizar a indústria de defesa europeia, aumentar a capacidade de produção e incrementar a tecnologia neste domínio. O programa de trabalho para 2026-2027, no âmbito do Programa da Indústria de Defesa Europeia, foi divulgado esta segunda-feira pela Comissão Europeia.
A maior fatia, na ordem de mais de 700 milhões de euros, destina-se aumento da produção de componentes e produtos de defesa como sistemas antidrone, mísseis e munições.
Neste pacote financeiro estão incluídos 440 milhões de euros para o investimento da União Europeia e da Noruega em componentes no domínio energético e eletrónico e em plataformas de defesa.
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Os restantes 260 milhões deste orçamento vão para a cooperação entre as indústrias de defesa europeia e ucraniana, em particular nos sistemas de controlo remoto, misseis, munições e bombas.
A conexão entre a UE e a Ucrânia acrescenta ainda mais 35,3 milhões de euros para o desenvolvimento de soluções de inovação em defesa que sejam "rápidas e tangíveis". Serão especialmente apoiadas as novas empresas e as pequenas e médias companhias.
Dúvidas Públicas
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Noutra alínea orçamental, Bruxelas prevê gastar 325 milhões de euros nos chamados "projetos europeus de defesa de interesse comum", de orientação colaborativa entre diversos países da União Europeia, Noruega e Ucrânia. Destes, 25 milhões de euros virão do novo Quadro Financeiro Multianual, em discussão final nas instituições comunitárias.
Num dos domínios decisivos desta reforma europeia, estão previstos 240 milhões de euros para a aquisição conjunta de equipamento de defesa, "incluindo sistemas de defesa antidrone, antiaérea e antimísseis e sistemas de combate terrestre e naval". Serão adquiridos pelos Estados-Membros e pela Noruega.
Estão ainda previstos apoios na ordem dos 100 milhões de euros em apoio de capital próprio às pequenas e médias empresas , através do Fundo para Acelerar a Transformação das Cadeias de Abastecimento no Setor da Defesa.
Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.