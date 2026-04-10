Fact-checking Euranet
Que poder tem a desinformação húngara?
10 abr, 2026 • Hugo Monteiro com equipa de factchecking da Euranet
Com o debate em curso sobre o prazo para a adesão da Ucrânia à União Europeia e as eleições parlamentares húngaras a aproximarem-se, a equipa de verificação de dados da Euranet Plus analisou a desinformação húngara, nomeadamente o seu impacto em toda a Europa.
Num quadro em que aparece no segundo lugar nas sondagens para as eleições de domingo e correndo o que risco de não ser reeleito, o atual primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, intensificou a retórica anti-Ucrânia (e pró-Rússia) nos últimos meses, nomeadamente durante a campanha eleitoral. A conclusão é da equipa de verificação de dados da Euranet Plus, a rede europeia de rádios, de que a Renascença faz parte, e que analisou as posições assumidas pelo chefe do Governo de Budapeste e compara-as com os dados oficiais.
De acordo com um relatório da Euranet Plus, desde que chegou ao poder em 2010, "Orbán tem vindo a assumir sistematicamente o controlo do panorama mediático na Hungria, dominando-o com agendas impulsionadas pelo Governo e criando uma autocracia informativa", tal como indicam "vários grupos de reflexão, incluindo o EU Disinfo Lab e o Instituto de Geoeconomia para a Ásia-Pacíficop".
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Através da utilização de "recursos estatais e redes empresariais aliadas para adquirir ou pressionar os meios de comunicação social , Orbán tem promovido narrativas para desacreditar partidos da oposição, grupos da sociedade civil, Organização Não Governamentais estrangeiras e governos ocidentais. Na Hungria, "até mesmo as políticas da União Europeia (UE) que apoiam a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social têm sido ignoradas".
Qual o impacto da desinformação húngara na Ucrânia?
Em janeiro, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou à adesão do país à UE em 2027. Algo que Viktor Orbán rejeitou veementemente através dos seus canais oficiais e nas redes sociais.
As suas acusações de que a Ucrânia seria "um inimigo da Hungria" não só chamaram a atenção na rede social X, como foram noticiadas pela imprensa na Polónia e na Alemanha, por importantes meios de comunicação internacionais, e até pela imprensa estatal iraniana.
De acordo com esta investigação da equipa de verificação de dados da Euranet, "as alegações de Orbán de que a UE iria gastar cerca de 800 mil milhões de euros na Ucrânia a pedido do presidente Volodymyr Zelensky foram repetidas por, pelo menos, um portal de notícias falsas, sem contexto factual ou mais detalhes". No entanto, na realidade, o financiamento para a defesa e a reconstrução da Ucrânia seria partilhado pela UE e por outros países e organismos financeiros internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. "Foi criada uma plataforma de doadores para a Ucrânia com o objetivo de coordenar o apoio tanto às necessidades de financiamento orçamental da Ucrânia como às suas necessidades de recuperação económica e reconstrução, através de diferentes fontes e instrumentos de financiamento estabelecidos".
Orbán também culpou repetidamente a Ucrânia por "ingerência" nas eleições parlamentares da Hungria, "acusações que foram posteriormente noticiadas pela agência de notícias russa TASS sem provas de apoio ou contra-argumentos".
Está Orbán a defender os interesses russos?
O ainda primeiro-ministro húngaro "recorre repetidamente a uma retórica ao estilo russo, promovendo não só uma agenda anti-Ucrânia, mas também valores e atitudes anti-imigração", assinala a Euranet.
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"A retórica anti-UE, antiocidental e pró-Rússia do partido no poder teve claramente um efeito a longo prazo na orientação da população (húngara) em matéria de política externa", segundo um relatório de 2022 sobre a influência russa na UE. O relatório observa que a campanha de desinformação estava a ter "um impacto considerável na sociedade húngara", apesar de a grande maioria dos húngaros apoiar a adesão do país à UE e à NATO. "Um inquérito de 2024 realizado pelo Observatório Húngaro dos Meios de Comunicação Digitais revelou que a retórica russa no panorama húngaro estava a ter um impacto na perceção pública. Por exemplo, 62% dos inquiridos húngaros acreditavam que a Ucrânia já tinha cometido genocídio contra a minoria russa que vive no seu território. Uma retórica alimentada pelo Kremlin".
Orbán ao lado de China e Trump?
Do outro lado do Atlântico, a política de direita de Orbán tem estado alinhada cada vez mais com a do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que apoiou a sua reeleição. Para Viktor Orbán, Trump é o "trunfo político mais significativo, alimentando as suas ambições de uma hegemonia iliberal e soberana na Europa", segundo a Fundação Heinrich Böll em 2024. Neste relatório, a Euranet lembra que "para além da influência política, as ligações aos Estados Unidos renderam frutos com um acordo energético assinado em novembro, que incluiu a aprovação por parte de Washington de uma isenção às sanções ao petróleo russo para a Hungria".
Para além de Washington, Orbán também tem mantido fortes laços com a China.
Qual é, então, o impacto de toda esta desinformação?
A Euranet conclui que "o controlo de Orbán sobre os meios de comunicação social poderia ajudá-lo a manter-se no poder, nestas eleições. Uma investigação realizada pelo Pulitzer Center e pela Associated Press em 2024 revelou que o primeiro-ministro da Hungria estava a utilizar o seu controlo sobre os meios de comunicação social estatais para escapar ao escrutínio e manipular a opinião pública". Para além das fronteiras da Hungria, "uma análise de 2023 realizada pelo instituto de investigação Political Capital revelou que o Governo de Orbán estava a conseguir, também, fazer chegar a desinformação à diáspora húngara".
Mas a influência não acontece apenas na Hungria. "Em Bruxelas, o think tank Mathias Corvinus Collegium (MCC), apoiado por Orbán, está também a exercer uma influência crescente no panorama político europeu, de acordo com relatórios da European Academy Berlin e do Corporate Europe Observatory". Em sentido contrário, "os esforços da UE para combater a desinformação de Orbán acarretam riscos" e "proporcionam uma oportunidade para os meios de comunicação russos minarem a credibilidade da União Europeia como um bloco único".
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