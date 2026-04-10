Que poder tem a desinformação húngara?

Num quadro em que aparece no segundo lugar nas sondagens para as eleições de domingo e correndo o que risco de não ser reeleito, o atual primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, intensificou a retórica anti-Ucrânia (e pró-Rússia) nos últimos meses, nomeadamente durante a campanha eleitoral. A conclusão é da equipa de verificação de dados da Euranet Plus, a rede europeia de rádios, de que a Renascença faz parte, e que analisou as posições assumidas pelo chefe do Governo de Budapeste e compara-as com os dados oficiais. De acordo com um relatório da Euranet Plus, desde que chegou ao poder em 2010, "Orbán tem vindo a assumir sistematicamente o controlo do panorama mediático na Hungria, dominando-o com agendas impulsionadas pelo Governo e criando uma autocracia informativa", tal como indicam "vários grupos de reflexão, incluindo o EU Disinfo Lab e o Instituto de Geoeconomia para a Ásia-Pacíficop".

De acordo com esta investigação da equipa de verificação de dados da Euranet, "as alegações de Orbán de que a UE iria gastar cerca de 800 mil milhões de euros na Ucrânia a pedido do presidente Volodymyr Zelensky foram repetidas por, pelo menos, um portal de notícias falsas, sem contexto factual ou mais detalhes". No entanto, na realidade, o financiamento para a defesa e a reconstrução da Ucrânia seria partilhado pela UE e por outros países e organismos financeiros internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. "Foi criada uma plataforma de doadores para a Ucrânia com o objetivo de coordenar o apoio tanto às necessidades de financiamento orçamental da Ucrânia como às suas necessidades de recuperação económica e reconstrução, através de diferentes fontes e instrumentos de financiamento estabelecidos". Orbán também culpou repetidamente a Ucrânia por "ingerência" nas eleições parlamentares da Hungria, "acusações que foram posteriormente noticiadas pela agência de notícias russa TASS sem provas de apoio ou contra-argumentos". Está Orbán a defender os interesses russos? O ainda primeiro-ministro húngaro "recorre repetidamente a uma retórica ao estilo russo, promovendo não só uma agenda anti-Ucrânia, mas também valores e atitudes anti-imigração", assinala a Euranet.

"A retórica anti-UE, antiocidental e pró-Rússia do partido no poder teve claramente um efeito a longo prazo na orientação da população (húngara) em matéria de política externa", segundo um relatório de 2022 sobre a influência russa na UE. O relatório observa que a campanha de desinformação estava a ter "um impacto considerável na sociedade húngara", apesar de a grande maioria dos húngaros apoiar a adesão do país à UE e à NATO. "Um inquérito de 2024 realizado pelo Observatório Húngaro dos Meios de Comunicação Digitais revelou que a retórica russa no panorama húngaro estava a ter um impacto na perceção pública. Por exemplo, 62% dos inquiridos húngaros acreditavam que a Ucrânia já tinha cometido genocídio contra a minoria russa que vive no seu território. Uma retórica alimentada pelo Kremlin". Orbán ao lado de China e Trump? Do outro lado do Atlântico, a política de direita de Orbán tem estado alinhada cada vez mais com a do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que apoiou a sua reeleição. Para Viktor Orbán, Trump é o "trunfo político mais significativo, alimentando as suas ambições de uma hegemonia iliberal e soberana na Europa", segundo a Fundação Heinrich Böll em 2024. Neste relatório, a Euranet lembra que "para além da influência política, as ligações aos Estados Unidos renderam frutos com um acordo energético assinado em novembro, que incluiu a aprovação por parte de Washington de uma isenção às sanções ao petróleo russo para a Hungria".